أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة "ترافيغورا"، عن استكمال صفقة بيع كامل حصصهما في شركة التعدين الإسبانية "ميناس دي أغواس تينيداس" (ماتسا)، إلى شركة التعدين والاستكشاف الاسترالية "ساندفاير ريسورسز"، والمسجلة في بورصة الأوراق المالية الاسترالية تحت رمز (ASX Ticker: SFR)، وذلك بعد استيفاء كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.

تمتلك شركة "ماتسا" وتدير منجمين في منطقة "المونستير لا ريل"، ومنجماً في مقاطعة "هيلفا" بإقليم الأندلس، وتمتلك الشركة أيضاً مصنع لمعالجة النحاس والمعادن متعددة الفلزات بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.4 مليون طن .

وتأتي هذه الصفقة تتويجاً لاستثمارات كبرى في مجمع "ماتسا" للتعدين، وتماشياً مع أهداف مبادلة الرامية لتوظيف الاستثمارات من أجل تحقيق عوائد مالية مجزية للجهة المالكة. وكانت مبادلة قد استحوذت عام 2015 على حصة 50% في "ماتسا" من شركة "ترافيغورا".

وبهذه المناسبة، قال داني دويك، رئيس وحدة الصناعات في مبادلة: "تعد شركة ماتسا واحدة من أبرز شركات تعدين النحاس الأعلى جودة في العالم، ولديها فريق عمل يتسم بالكفاءة والإنتاجية العالية. وقد ساهمت الجهود الكبيرة التي بذلناها خلال السنوات الست الماضية في تعزيز قدرات وإمكانات هذه الشركة؛ عبر الارتقاء بمعايير الابتكار التكنولوجي، وزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين معايير الاستدامة. وقد أصبحت الشركة الآن في وضعية تؤهلها للاستفادة من المبادرات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية ".

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نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم إماراتي )243.4 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

قع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وريودي جانيرو، وموسكو، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وبكين.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.

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