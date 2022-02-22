في إطار جولة تمويل تتجاوز قيمتها 505 مليون دولار

أبوظبي: وافقت شركة مبادلة للاستثمار على استثمار مبلغ 350 مليون دولار أمريكي في مجموعة "برينستون ديجيتال"؛ شركة مراكز البيانات الرائدة في آسيا التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها. ويأتي هذا الاتفاق في إطار جولة تمويل تتجاوز قيمتها نصف مليار دولار، ويشارك فيها "واربرغ بينكوس" وصندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو" (صندوق معلمي أونتاريو)، وهما المساهمان الحاليان في مجموعة "برينستون ديجيتال،".

تأسست مجموعة "برينستون ديجيتال" عام 2017، وهي مشغّل رائد لمراكز البيانات في آسيا يتمتع بحضور واسع في أبرز الاقتصادات الرقمية الآسيوية. وتضمّ المجموعة 20 مركز بيانات بسعات تفوق الــ600 ميغاواط على امتداد خمس دول، تزوّد شركات الإنترنت والشبكات السحابية والمؤسسات المالية ببنية الإنترنت التحتية وخدمات مراكز البيانات عالمية المستوى والقابلة للتطوير، لتلبية طلبها المتزايد في كافة أنحاء آسيا.

وستمكّن جولة التمويل هذه مجموعة "برينستون ديجيتال" من ترسيخ مكانتها كمشغّل رائد لمراكز البيانات في دول آسيا بما في ذلك الصين والهند وسنغافورة واليابان وإندونيسيا، وتسريع خطط توسعها نحو الأسواق الأخرى في آسيا. وتعدّ القارة الآسيوية من أسرع مناطق مراكز البيانات نمواً في العالم بفضل أساسيات السوق القوية مثل توافر قاعدة كبيرة من مستخدمي الإنترنت، وتطور عمليات التحول الرقمي، والنسب المتزايدة في استخدام البيانات، وزيادة الشريحة السكانية الشبابية الملمّة بالتكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، قال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: "يسعدنا كواحد من أبرز الصناديق السيادية على مستوى العالم أن نكون المستثمر الرئيسي في مجموعة "برينستون ديجيتال" وأن نبرم هذه الشراكة لدعم مسيرة نموّها. إنّ مجموعة "برينستون ديجيتال" منصة بنية تحتية رائدة لمراكز البيانات تعمل في سوق جذاب وتلبّي الطلب المتزايد من قطاع الحوسبة ذات النطاق الواسع والاقتصادات الرقمية في آسيا. ونتطلع للعمل مع فريق إدارة المجموعة للاستفادة من فرص النمو وتعزيز القيمة على المدى الطويل ودعم تطوير البنية التحتية الرقمية في آسيا كمساهم أساسي في التقدم الاقتصادي."

من جهته، قال رانغو سالجامي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "برينستون ديجيتال": "يسعدنا دخول مبادلة كمستثمر في مجموعة "برينستون ديجيتال" إلى جانب "واربرغ بينكوس" وصندوق معلمي أونتاريو. تتمتع مبادلة بسجلٍ حافل من النجاحات في مجال الاستثمارات طويلة الأجل وخبرة واسعة في مجال البنية التحتية الرقمية، مما يجعلها شريكاً مثالياً لنا فيما نواصل العمل على توسيع نطاق أعمالنا. كما نفخر بالثقة التي وضعتها "واربرغ بينكوس" وصندوق معلمي أونتاريو في مجموعة "برينستون ديجيتال".

وقال بن شان، المدير الإداري الأول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق معلمي أونتاريو: " أدركنا ومنذ استثمارنا الأول في مجموعة برينستون، مقدار ما تتمتع به المجموعة من إمكانات وقدرات قيادية على تنفيذ استراتيجية أعمال متميزة والتركيز على تعزيز القيمة. ويسعدنا الاستثمار مجدداً في هذه المجموعة للمساهمة في تسريع نموها، ونتطلع إلى الشراكة مع مبادلة و"واربرغ بينكوس" في هذه المبادرة."

وبدورها، قالت إيلين نج، المدير الإداري لشركة "واربرغ بينكوس": "تتمتع مجموعة برينستون بقدرات قيادية متميزة، ونحن سعداء بمواصلة شراكتنا وجهودنا في دفع مسيرة المجموعة، وواثقون من قدرتها على الاستفادة من هذه الشراكة التي ستُحدث تحولاً نوعياً في طبيعة أعمال المجموعة ومشاريعها".

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نبذة عن مجموعة "برينستون ديجيتال"

مجموعة "برينستون ديجيتال" مستثمر ومطوّر ومشغّل رائد لبنية الإنترنت التحتية. يقع مقر المجموعة الرئيسي في سنغافورة ولها فروع وعمليات في الصين وسنغافورة والهند وإندونيسيا واليابان. تدعم محفظة أعمال المجموعة، شركات الإنترنت والشبكات السحابية والمؤسسات المالية ببنية الإنترنت التحتية وخدمات مراكز البيانات عالمية المستوى والقابلة للتطوير، لتلبية طلبها المتزايد في كافة أنحاء آسيا. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع: www.princetondg.com ، أو تابعونا على لينكد إن.

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نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال متنوعة من الأصول والاستثمارات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة للجهة المالكة، وهي حكومة أبوظبي.

تتوزع أصول شركة مبادلة للاستثمار البالغة قيمتها 243.4 مليار دولار (894 مليار درهم إماراتي) على ست قارات، وتشمل قطاعات وفئات أصول متعددة. وتستفيد الشركة من خبرتها العميقة في القطاعات المتعددة ومن شراكاتها طويلة الأمد، في دفع النمو المستدام والأرباح، مع تعزيز التنويع المستمر وتكامل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي.

يقع المقر الرئيسي لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي، ولديها مكاتب في لندن وموسكو ونيويورك وبكين. ولمزيد من المعلومات يرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.mubadala.com

نبذة عن "واربرغ بينكوس"

"واربرغ بينكوس" شركة عالمية رائدة في قطاع الاستثمار في مجال الأسهم الخاصة. تملك الشركة وتدير أصولاً خاصة تفوق قيمتها الـ56 مليار دولار. وتتميز محفظة أعمال الشركة بتنوعها حيث تضم أكثر من 190 شركة عاملة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية. وتعد الشركة شريكاً خبيراً يدعم فرق الإدارة التي تسعى إلى بناء شركات ذات قيمة مستدامة. تأسست الشركة عام 1966 وتضم 19 صندوق أسهم خاصة، وقد استثمرت أكثر من 86 مليار دولار في أكثر من 910 شركات في أكثر من 40 دولة. يقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك ولها مكاتب في أمستردام وبكين وبرلين وهونغ كونغ وهيوستن ولندن ولوكسمبورغ ومومباي وموريشيوس وسان فرانسيسكو وساو باولو وشنغهاي وسنغافورة. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع: www.warburgpincus.com، أو تابعونا على لينكد إن

نبذة عن صندوق معلمي أونتاريو

"صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو" (صندوق معلمي أونتاريو) هو الجهة المسؤولة عن أكبر خطة معاشات تقاعدية لمهنة واحدة في كندا، مع صافي أصول بقيمة 227.7 مليار دولار كندي (بحسب أرقام 30 يونيو 2021، ما لم يُذكر خلاف ذلك). يمتلك الصندوق محفظة عالمية متنوعة من الأصول يُدار حوالي 80% منها داخل كندا، وقد حقق صافي عائدات إجمالي سنوي بنسبة 9.6% منذ إنشائه عام 1990. والصندوق مؤسسة مستقلة يقع مقرها الرئيسي في تورونتو ولها مكاتب تمثّل منطقة آسيا والمحيط الهادئ في هونغ كونغ وسنغافورة، كما يقع مكتبها الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في لندن. وتشمل خطة منافع الصندوق التي تم تمويلها بالكامل اعتباراً من 1 يناير 2021 استثمار وإدارة معاشات التقاعد للمعلمين المتقاعدين والعاملين في مقاطعة أونتاريو، والبالغ عددهم 331 ألف شخص. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع: otpp.com

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