دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستكشف فاينانسيستيك، وهي شركة أمريكية لاتينية تقدم حلول التكنولوجيا المالية من حيث التقنية المفتوحة المصدر قابلة للتوصيل والتشغيل المعياري، إلى قطاع التكنولوجيا المالية الناشئ في الشرق الأوسط.. أبرمت الشركة، المسجلة كشركة في مجال التكنولوجيا المالية في البرازيل، شراكة مع النسخة الثانية من منتدى الخدمات المصرفية المفتوحة الجاري حاليًا في دبي، والذي تخطط من خلاله لإبرام شراكة مع المؤسسات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط ومساعدتها على رقمنة أعمالها. تحتاج البنوك في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، إلى المنتجات المصرفية المفتوحة لتزيد من النمو والتكيف مع سلوك المستهلك المتغير. حيث أفاد دانيلو برانكو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، "يرغب المستهلكون في حلول دفع خالية من المتاعب على الفور وبدون عوائق، ويمكن للبنوك تحقيق ذلك من خلال حلول الخدمات المصرفية المفتوحة التي تدعم واجهات برمجة التطبيقات". سنفتتح قريبًا مكتبنا الإقليمي هنا في الإمارات العربية المتحدة للشراكة مع المؤسسات المالية في مسيرتهم نحو التميز الرقمي. مهمتنا هي تقليل حواجز وصول الجيل القادم إلى التكنولوجيا، وتعزيز المساواة وفرص التعاون مع حلول المصادر المفتوحة. "نحن ننقل هذه الخبرة إلى سوق الشرق الأوسط - حيث سيخضع القطاع المصرفي لمرحلة تحول وتميز تعتمد على التكنولوجيا حيث ستصبح الخدمات المصرفية تجربة سلسة وسريعة. نحن متواجدون هنا لدعم التحول الرقمي للبنوك في الشرق الأوسط".

اجتمع أكثر من 200 مصرفي وخبير مالي وخبير في التكنولوجيا المالية في النسخة الثانية من منتدى الخدمات المصرفية المفتوحة، المنعقد في فندق دوسيت ثاني في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2021، لدراسة الانفتاح الرقمي العام في القطاع المصرفي والمالي في الشرق الأوسط

تنظم جوجنت سوليوشنذ إيفنت ماندجمنت (سي إس إيفنتس) المنتدي المذكور، ويمكن المشاركة في المؤتمر المدمج لمنتدى الخدمات المصرفية المفتوحة الثاني الذي يستمر لمدة يومين بشكل افتراضي وشخصي على حد سواء، وسيشهد أكثر من 200 من الخبراء والمنظمين والمهنيين الماليين مناقشة الافتتاحات التي تقودها التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي والمالي وكذلك الفرص في القطاع المالي.

رحب نظام الدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي إس إيفنتس والنسخة الثانية من منتدى الخدمات المصرفية المفتوحة، بفاينانسيستيك في الإمارات العربية المتحدة ، قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بفاينانسيستيك في منتدى الخدمات المصرفية المفتوحة والإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الفرص ومساعدة البنوك الإقليمية في رحلتهم التحويلية الرقمية.

“تم إنشاء منتدى الخدمات المصرفية المفتوحة بعناية ليكون بمثابة مؤتمر أعمال مستقبلي لتقديم الخبرات الدولية لدعم البنوك المحلية والإقليمية في الشرق الأوسط. يسعدني أن أرى خبراء دوليين في مجال التكنولوجيا المالية مثل فاينانسيستيك موجودون هنا بالإضافة إلي التكنولوجيا الخاصة بها، أنا متأكد من أن فاينانسيستيك ستكون قادرة على دعم القطاع المصرفي في الشرق الأوسط".

فازت فاينانسيستيك، وهي تقنية مفتوحة المصدر قابلة للتوصيل والتشغيل المعياري تسمح للخدمات المالية بتقديم حلول تمويل مفتوحة آمنة، بجائزة أفضل مقدم للحلول المصرفية المفتوحة في النسخة الثانية من منتدى الخدمات المصرفية المفتوحة.

إنها منصة مالية مفتوحة كخدمة. توفر شركة فاينانسيستيك نماذج ومعايير فنية للتكامل التنظيمي للبنك المركزي البرازيلي. كما أنه يتوافق مع معايير المملكة المتحدة والدولار الأسترالي والإمارات العربية المتحدة المستقبلية. فاينانسيستيك هي الشركة الأولى في العالم المعتمدة من قبل أوبن آي دي، وهو معيار دولي لأمن الهوية في عمليات الدفع.

اليوم، هي المؤسسة المالية الوحيدة في أمريكا اللاتينية المعتمدة في واجهة برمجة التطبيقات من الدرجة المالية ومحلل الأعمال الدولي المعتمد.

صرح دانيلو برانكو: “نحن سعداء بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة. سيقطع هذا شوطًا طويلاً في جهودنا لترسيخ فاينانسيستيك كلاعب رئيسي في مجال التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي".

يحظى النسخة الثانية من منتدى الخدمات المصرفية المفتوحة بدعم من أسواق أبوظبي العالمية، والمشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة زاند و ماجناتي.

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نبذة عن جوجنت سوليوشنذ إيفنت ماندجمنت (سي إس إيفنتس)

شركة رائدة في "إدارة الأحداث تتمحور حول العملاء"، تأسست على أساس الإيمان بإيصال المعلومات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب - من خلال المؤتمرات التجارية.

إن تنظيم مؤتمرات عالية الجودة تتمحور حول العملاء ومجلس الإدارة والتي تحل مشاكل السوق الفورية وتوفر تحكمًا كاملاً لعملائنا وعملائنا هو سبب وجودنا، "نحن جوجنت سوليوشنذ إيفنت ماندجمنت"، نتحدى الوضع الراهن، ونهدف إلى تنظيم أفضل الفعاليات في الصناعة.

تأسست سي إس إيفنتس في أبريل 2020، وقد برزت كواحدة من أنجح شركات إدارة فعاليات الشركات في الإمارات العربية المتحدة والتي تعمل مع أفضل الكيانات الحكومية والشركات الخاصة متعددة الجنسيات. بفضل إيمانهم الفريد في "تحدي الوضع الراهن" و "وضع العملاء في المقام الأول حقًا".

منذ نشأتها بموظف واحد، تطورت سي إس إيفنتس من مركز قوة إلى اخر بسبب معرفة الشركة العميقة بالصناعة، والقدرة على فهم احتياجات العميل، وعلى وجه التحديد إنشاء المؤتمرات وقاعات مجالس الإدارة التنفيذية التي تحل مشاكل السوق الفورية. لديها حاليًا فريق من 17 محترفًا بينما تبحث عن المزيد من المهنيين لتوسيع أعمالها.

إنه فريق من المتخصصين ذوي الخبرة العالية في هذا المجال ينشئون مؤتمرات افتراضية ومختلطة ومادية مميزة ومستهدفة للشركات لإيصال رسالتها القيّمة إلى جمهور مركّز ومؤهل مسبقًا. تتيح مؤتمرات "كراود كونيكت" للشركات وصولاً فريدًا إلى أي سوق وصناعة وكبار صانعي القرار في أي مكان في العالم دون قيود على الوصول.

الموقع الالكتروني: www.cseventmanagement.com

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