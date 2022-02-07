أول جهاز يجمع بين خصائص الكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي

المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت مايكروسوفت يوم الخميس الماضي، على هامش مؤتمر LEAP الحدث التقني العالمي في العاصمة السعودية "الرياض"، عن توفير أحدث أجهزة Microsoft surface laptop و Surface Pro 8 للشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها المملكة العربية السعودية.

وصممت منتجات Surface الجديدة لتكون أجهزة حديثة وأساسية للقوى العاملة الهجينة اليوم، وهي تُسهم بمواصفاتها في زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار وإمكانية الوصول لمختلف التطبيقات التكنولوجية بهدف تمكين الجميع ومن ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، بموثوقية آمنة تحمي المستخدمين من كافة الاختراقات بالحلول التقنية المستدامة.

وقال رئيس شركة "مايكروسوفت العربية" المهندس ثامر الحربي :" بعد ما شهدناه في الجائحة التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين، أشعر بالفخر لتمكني من حضور مؤتمر LEAP، والإعلان في الوقت نفسه عن وصول Microsoft Surface Laptop Studio و Surface Pro 8 إلى المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تم تطويرها من قبل مجموعة Surface؛ لمواكبة احتياجات أماكن العمل الحديثة (الهجينة)، خاصة في ظل توسع بيئة الاقتصاد الرقمي المتصاعدة".

وتعكس الأجهزة الجديدة التزام مايكروسوفت بتصميم التكنولوجيا التي تعزز من مسارات الإنتاجية والإبداع والشمول ضمن بيئة رقمية آمنة، وتُعد إمكانية الوصول لجميع المستخدمين دون تمييز أولوية رئيسية لها في التطوير؛ بهدف تمكينهم من جميع الإمكانيات والقدرات التي تساعد أجهزتهم في مواكبة التجربة الرقمية على النحو الأمثل، لذلك تم تكييف نطاق Surface بسهولة عبر اقترانه بمجموعة Adaptive Kit Surface من مايكروسوفت؛ لتسهيل استخدامه بشكل سلس.

ويمكن للمستخدمين وقادة الأعمال ومديري تكنولوجيا المعلومات الوثوق بأن نطاق Surface مدعوم بالأمان العالي من مايكروسوفت المتوافق مع أحدث سياسات الأمان؛ لضمان الحماية الشاملة والكاملة لأجهزتهم وبياناتهم الداخلية وعدم تعرضها للاحتيال.

وفي توجه مايكروسوفت نحو إنتاج صناعات حديثة تعنى بالبيئة والاستدامة، فقد أتاحت للمستهلكين أول منتج استهلاكي إلكتروني معاد التدوير (ماوس كمبيوتر) بهيكل خارجي يحتوي 20% من البلاستيك المعاد تدويره من المحيطات والمجاري المائية التي تصب فيها، وذلك من خلال التعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وهو ما يتماشى مع هدفها المتمثل في تصنيع أجهزة وعبوات قابلة للتدوير بنسبة 100% وذلك بحلول عام 2030.

وتتمثل مهمة مايكروسوفت في تمكين كل فرد ومؤسسة في شتى أنحاء العالم من تحقيق المزيد من الأهداف، وتأمل من خلال Surface Laptop Studio و Surface Pro 8 الوفاء بذلك، خاصة أن الجهاز يمنح المستخدمين القوة والمرونة والإبداع أثناء استخدامه، فهو مصمم بقوة أداء عالية للرسومات الحاسوبية، لذلك فهو أول جهاز كمبيوتر يجمع بين خصائص الكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي، ويستند إلى منصة ™Intel® Evo المثالية مع مساحة تخزين عالية، كما يدفع المستخدمين إلى استعراض ابداعاتهم وابتكاراتهم على شاشة اللمس الأنيقة والتي تأتي بمقاس 14.4 بوصة، مما يجعل الانتقال سلسًا من الكمبيوتر المحمول إلى مرحلة الاستعداد للترفيه، بصحبة قلم يتم تخزينه بأمان في لوحة مفاتيح، بالإضافة إلى ميزة انتقال المستخدم بمرونة عالية من الكمبيوتر المحمول الأفضل في فئته إلى زاوية طبيعية لمكالمات وعروض Microsoft Teams الغامرة، إلى لوحة قماشية كاملة الأداء.

ويمتاز جهاز Surface Pro 8 الجديد بوزنه الخفيف وقوته في المعالجة للتعامل مع كافة الأعمال بفضل تزويده بالجيل الحادي عشر من معالجات شركة انتل Quad-core powered 11th Gen Intel® Core™ H وهو ما يوفر أداءً أسرع بمرتين مقارنة بالطراز السابق بالاضافة إلى معالج رسومات متميز Grade NVIDIA® RTX™ A2000 laptop GPUs، كما يستطيع التعامل مع ملاحظات الكتابة اليدوية على الشاشة، والمهام المتعددة أثناء مكالمات الفيديو، والمرونة في الكتابة، أو تقديم شاشات متعددة في وضع سطح المكتب، أو توقيع العقود على الشاشة باستخدام Slim Pen 2 في وضع الكمبيوتر اللوحي، مع تمكنه من استخدام شبكات "الواي فاي" باتصالات عالية الوضوح ومن أي مكان، فضلًا عن تمكينه فرق العمل من البقاء متصلين ومنتجين باستخدام أدوات إنتاجية سحابية عالية المرونة والكفاءة.

علمًا بأن تسليم الطلبات على جهازي Surface Laptop Studio و Surface Pro 8 يبدأ من مارس المقبل 2022، ويمكن للمؤسسات والشركات في منطقة الشرق الأوسط الاستعلام عن أسعارها عبر شركاء مايكروسوفت المعتمدين.

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