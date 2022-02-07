تهدف أحدث مجموعة من أجهزة سيرفس إلى تحويل الصناعات واطلاق العنان لإمكانات القوى العاملة الرقمية

الكويت: أعلنت مايكروسوفت اليوم عن توفر كل من جهاز ''Surface Laptop Studio'' وجهاز ''Surface Pro 8'' المخصصان لاستخدامات بيئة الأعمال عبر مختلف القطاعات في دولة الكويت. وقد جاءت التصاميم الجديدة لمنتجات ''Surface'' لتواكب أحدث المتطلبات التي تحتاجها القوى العاملة في بيئة العمل الهجينة ، حيث ركزت على تعزيز الإنتاجية والابتكار وإتاحة الوصول إلى أفضل الأدوات التي تتماشى مع جميع أطياف المجتمع.

وبهذا الصدد ، أعربت فين موريس الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيرفس لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا قائلة: "تمتلك مايكروسوفت التزام راسخ بتقليل التعقديات وتسهيل أعباء العمل لدى القوى العاملة في الكويت لتعزيز مستوى الإنتاجية وضمان العمل الآمن من أي مكان، خصوصاً في الفترة الأخيرة التي شهدت فيها بيئة الأعمال تحديات وتغيرات كبيرة. واستجابة لهذه التحديات، صممت الشركة أجهزة ''Surface'' الجديدة التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الكويت وتتكامل مع نظام Windows 11''"، كل ذلك من أجل مواكبة التحولات الرقمية السريعة التي تشهدها الدولة.

وفي اطار خطط الشركة الداعمة لقضايا الاستدامة ، أطلقت مايكروسوفت ''Ocean Plastic Mouse'' وهو ماوس من بلاستيك المحيطات المُعاد تدويره من النفايات البلاستيكية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع هدف الشركة المتمثل في الحصول على أجهزة وحزم قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% بحلول عام 2030 ، فإن الماوس الجديد مصنوع من 20% من بلاستيك المحيط المعاد تدويره ، كما أن صندوق التغليف الخاص بالماوس يمكن إعادة تدوير عبوته بنسبة 100 في المائة، فهو صديق للبيئة ومصنوع بدون مواد بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة فقط.

سيغير جهاز "''Surface Laptop Studio الطريقة التي يعمل بها المستخدمون ، حيث يتسم الجهاز بكونه أقوى كمبيوتر محمول والأكثر مرونة بين أجهزة ''Surface'' حتى الآن، وقد تم تصميمه لتعزيز مستوى الأداء وانجاز المهام مع توفير أعلى قدرة حصانية للرسومات مقارنة بأي كمبيوتر محمول من نوع''Surface'' ، وذلك بفضل وحدة معالجة رسومات نفيديا " NVIDIA® RTX ™ A2000". كما يمكنك القيام بمهام متعددة بسهولة أكبر والتعامل مع سلسلة تدفقات سير العمل الثقيلة من خلال معالجات انتل كور من الجيل الحادي عشر ، في حين توفر 4 منافذ للحصول على أفضل أجهزة إنتاجية.

علاوة على ذلك ، يتيح الجهاز الاستمتاع بالرسم والكتابة عبر القلم الإلكتروني "Surface Slim Pen 2" بحيث يحاكي التجربة الواقعية كما لو كنت تكتب فعلياً على الورق من خلال شاشة لمس تعمل بدقة 14.4 بوصة.

ويتميز''Surface Pro 8'' الجديد كلياً بتصميم جمالي مع قوة الأداء، حيث يمتاز الجهاز بوزن خفيف جداً ويجمع بين إمكانيات جهازين في جهاز واحد ، وهو أيضًا مزود بمعالجات الجيل الحادي عشر من انتل كور للتعامل مع عمليات العمل المكثفة، وهذا يعني أن الجهاز بمقدوره التعامل مع مختلف الاستخدامات المتنوعة في نفس الوقت، كما يقدم الجهاز تجربة فريدة للاستمتاع بالكتابة المميزة والقدرة على عرض شاشات متعددة في وقت واحد ، فضلًا عن قابلية التوقيع على العقود من خلال استخدام قلم ''Slim Pen 2''.

إضافة إلى ذلك ، يمكن لفرق الأعمال امتلاك أعلى مستويات الإنتاجية والبقاء على اتصال عن طريق الاستفادة من اتصالات عالية الدقة بدءًا من ''Wi-Fi 6'' وصولًا إلى شبكة ''LTE'' ، مما يسمح بمشاركة البيانات بشكل فوري وتناسقها في العمل مع بقية أدوات الإنتاجية القائمة على الحوسبة السحابية.

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