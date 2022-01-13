على مدار 12 أسبوعاً قدّم البرنامج لشركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة الدعم والإرشاد والوصول إلى الأسواق

أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مايكروسوفت بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار تخريج الدفعة الأولى من برنامج ''GrowthX Accelerator'' في الإمارات العربية المتحدة ، حيث تم عقد حفل التخرج بشكل افتراضي.

وقد تناول الحدث الاحتفاء بالمجموعة الأولى من خريجي GrowthX Accelerator ، البرنامج الذي أعلن عنه مسبقاً عبر شراكة استراتيجية بين «مايكروسوفت» و«مكتب أبوظبي للاستثمار» لتمكين رواد الأعمال وتسريع فرص النمو والتطور أمام الشركات الناشئة، حيث قامت لجنة مؤلفة من 22 من ممثلي البرنامج والداعمين، إلى جانب 26 من ممثلي الشركات بتقديم ملاحظاتهم وتقييم العروض المقدمة، التي تمت تصفيتها لاحقاً للإعلان عن الفائز النهائي ، حيث عملت الشركات الناشئة على مدار 3 أشهر طيلة فترة البرنامج بشكل وثيق مع شركاء البرنامج لاستحداث حلول تكنولوجية من شأنها التغلب على التحديات التي تواجهها الشركات.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة عمل مع عدد من الشركاء مثل "الاتحاد للطيران"؛ "Unilever " ؛ ''Flow'' ؛ Akbank ؛ KPMG؛ وآيكيا لتقديم الدعم للدفعة الأولى من البرنامج، في حين شارك كل من EY''" ؛ Stanton Chase''" ؛ ''Stripe'' ؛ ''LinkedIn'' ؛ إضافة إلى ''Github'' كشركاء رسميين للمعرفة.

وقال معالي محمد علي الشرفاء ، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "تلتزم أبوظبي بتقديم كل الدعم الذي يحتاجه القطاع الخاص في الإمارة، وتحرص على رفد جهود الشركات ورواد الأعمال والمبتكرين بكل الأدوات التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم بالنمو والنجاح. تأتي شراكة مكتب أبوظبي للاستثمار مع مايكروسوفت في برنامج GrowthX Accelerator في إطار هذه الجهود الرامية لتمكين المبتكرين وتزويدهم بمنصة مثالية لتجسيد أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع. وستساهم الحلول والتقنيات التي ابتكرتها الدفعة الأولى من الشركات المشاركة في البرنامج في تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز وإحداث التأثير الإيجابي المطلوب".

ومن جهته ذكر مدير عام شؤون الشركات الناشئة لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا روبرتو كروشي أن برنامج GrowthX Accelerator حشد مجموعة رائعة من الأفراد الذين يعملون للوصول إلى مستويات أعلى في ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن شراكات مايكروسوفت الناجحة كان لها أيضاً أثر كبير في ما نشهده من إبداع ودعم لطموحات الشركات الناشئة في أعمالها التجارية، وذلك من خلال تسخير التكنولوجيا وتقديم الإرشادات المناسبة. كما أشاد كروشي بجميع الشركات الناشئة والمتخصصين في هذا المجال لمشاركتهم القيمة في إنتاج تجربة مميزة، مؤكداً التزامهم الراسخ بتحويل المنطقة إلى بيئة ثرية من الابتكارات الرائدة وصناعة كوكبة من رجال الأعمال القادرين على أخذ مكانهم الريادي على صعيد الساحة العالمية.

وتألفت دفعة المجموعة الأولى من برنامج ''GrowthX Accelerator'' من 15 شركة ناشئة قدمت أفضل عروضها للحلول المبتكرة التي تلبي تحديات ومتطلبات العملاء من الشركات، والتي تضمنت كل من Poltio''" ؛ "''Getbee ؛ ''Gener8'' ؛ "''Spitch ؛ "''Barakatech ؛ "''Hi55 و Nymcard''" ؛ Nexdegree''" ؛ Udentify''" ؛ "''Fero ؛ ai ؛ Ubrantz''" ؛ Oplog''" ؛ "''Artiwise ؛ B2Brain''" ؛ AlphaSense''".

وأضاف روبرتو كروشي في حديثه قائلا: "لم نكن لنحقق أهداف هذا المشروع بدون العمل الدؤوب والجهود المتفانية من قبل شركائنا، لذلك ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن امتنانا بجهودهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة، وإننا الآن نرسم الطريق لمزيد من المبادرات المفيدة للمنطقة في المستقبل".

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.

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