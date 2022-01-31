المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت اليوم مانيج إنجن، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة زوهو، عن مشاركتها في مؤتمر LEAP 2022 ، والذي سيُقام في الفترة من 1-3 فبراير 2022 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات ستجمع هذه المنصة العالمية أفضل العقول في العالم من خبراء التقنيات المستقبلية الرائدة، وستعرض مانيج إنجن من خلاله أحدث التقنيات التي تلبي المتطلبات الديناميكية للمؤسسات و الشركات في المملكة العربية السعودية.

وقد علق نيرمال مانوهاران، المدير الإقليمي لمبيعات مانيج إنجن قائلاً: "يعد التحول الرقمي عاملاً تمكينياً رئيسياً لمستقبل المؤسسات، وهو الاتجاه التكنولوجي السائد مع الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في مجال الأمن السيبراني والتعدد السحابي والذكاء الاصطناعي. إن المستقبل الواعد للتحول الرقمي في عالم الأعمال بالغ الأهمية، حيث تهدف المملكة إلى بناء حكومة رقمية واقتصاد رقمي كجزء من خطة الإصلاح لرؤية 2030. كما تعد المملكة العربية السعودية سوقًا مهمة لـ ManageEngine، حيث يمثل مؤتمر LEAP منبراً مثالياً للترويج لعلامتنا التجارية ومناقشة مجتمع القنوات المحلية والعملاء المحتملين حول رؤيتنا واستراتيجيتنا وخارطة طريقنا ".

ستسلط مانيج إنجن الضوء على ServiceDesk Plus، منتجها الرائد في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول خدمة المعلومات ITIL® التي يستخدمها متخصصو ITSM على مستوى العالم ؛ برنامج Desktop Central لإدارة برامج الكمبيوتر، أداة إدارة نقطة النهاية الموحدة الذي يستخدمه متخصصو ITSM على مستوى العالم ؛ Desktop Central ، أداة إدارة نقطة النهاية الموحدة ؛ حل Log360 من الجيل التالي من SIEM ، والذي يوفر إمكانات UEBA لتحليلات التهديدات الاستباقية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ؛ و PAM360 ، وهي حلولها المتطورة لإدارة الوصول والصلاحيات. ستسلط الشركة أيضًا الضوء على Application Control Plus ، والذي يمكّن المؤسسات من الحصول على نظرة شاملة لشبكتها ويضمن حدوث الوصول المصرح به فقط ، مما يقلل من الهجوم على المؤسسة.

ومع تزايد رقمنة الشركات وتطور مشهد التهديدات العالمية باستمرار، أصبحت خصوصية البيانات وحمايتها الآن أولوية قصوى للمؤسسات، مثل العديد من البلدان، ستسن المملكة العربية السعودية قانون حماية البيانات الشخصية الخاص بها ليصبح ساري المفعول في شهر مارس. وبموجب الأحكام الجديدة، ستتم حماية جميع معلومات التعريف الشخصية للمقيمين في المملكة العربية السعودية. ستستخدم مانيج إنجن نظام LEAP 2022 كمنصة لتسليط الضوء على كيفية مساعدة حلولها للمؤسسات على الامتثال لمختلف المعايير واللوائح والقوانين المتعلقة بأمن البيانات وإدارتها.

سيكون ManageEngine في الجناح # H3F20 حيث يمكن للعملاء والشركاء الاجتماع مع خبراء المنتجات والتكنولوجيا لمعرفة المزيد حول كيفية توفير حلول ManageEngine المبتكرة للتعاون ومساعدة المؤسسات على التقدم رقميًا.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول مانيج إنجن

شركة مختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة زوهو ، تعتمد الكثير من المؤسسات البارزة والناشئة بما فيها 9 من كل 10 مؤسسات مدرجة على قائمة Fortune 100- على منتجات مانيج إنجن لضمان أفضل أداء للبنية التحتية لتقنية المعلومات والتي تشمل الشبكات والخوادم والتطبيقات والحواسيب المكتبية وغيرها. ولها مكاتب حول العالم في كل الامارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، هولندا، الهند، المكسيك، سنغافورة، اليابان، الصين و استراليا، بالإضافة إلى أكثر من 200 شريك عالمي لمساعدة المؤسسات على المواءمة بين أعمالها تكنولوجيا المعلومات بإحكام.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط

http://www.manageengine.com/ أو متابعة مدونة الشركة على الرابط http://blogs.manageengine.com/ أو على موقع فيسبوك http://www.facebook.com/ManageEngine وعلى تويتر@ManageEngine

للاتصال الإعلامي يرجى التواصل:

سناء اللبابيدي sana@oakconsulting.biz| Mob: +971 50 555 6737 |

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022