توسيع نطاق عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتشمل أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وتغطي 81 من أصل 210 أسواق تعمل ضمنها ماستركارد على مستوى العالم

راجو مالهوترا، الرئيس الحالي لماستركارد في الشرق الأوسط وأفريقيا يتولى منصب الرئيس المشارك للأسواق الدولية

تعيين ديميتريوس دوسيس بمنصب رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا

تعيين ياسمين بدير بمنصب رئيس منطقة تركيا ورابطة الدول المستقلة

عمان، الأردن: في خطوة تؤكد التزامها تجاه الأردن والمنطقة عمومًا، أعلنت ماستركارد عن سلسلة من التغييرات القيادية الهادفة لتوسيع حضور الشركة وعملياتها الإقليمية والدولية، ومواصلة رحلة النمو والابتكار الناجحة التي استمرت لـ 35 عامًا.

وخلال هذه المرحلة، كانت ماستركارد في طليعة رحلة التحول الرقمي والابتكار في التقنيات الرقمية. حيث عملت الشركة، عبر مكاتبها الإقليمية، على تقديم الدعم للمئات من المنتجات من خلال شبكتها متعددة القنوات، بما في ذلك عدد من الخدمات والمنتجات الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي جرى تصديرها من المنطقة إلى شبكة ماستركارد العالمية.

واعتبارًا من الأول من يناير 2022، ستضم منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا 81 من أصل 210 أسواق تعمل فيها ماستركارد على مستوى العالم. وتماشيًا مع طموحاتها بتعزيز حضورها المحلي ضمن الأسواق التي تعمل فيها، تتواجد الشركة اليوم في 22 دولة من المنطقة، مع وجود مكاتب جغرافية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وأوكرانيا وكينيا وغيرها من الأسواق.

ترقية راجو مالهوترا لمنصب الرئيس المشارك للأسواق الدولية لدى ماستركارد

سيشغل راجو مالهوترا، وهو حاليًا رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، منصب الرئيس المشارك للأسواق الدولية. وسيتولى مسؤولية تطوير استراتيجيات الأعمال والمبيعات وتنمية الأعمال وإدارة المنتجات وعمليات التواصل مع العملاء والجهات التنظيمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ومنذ انضمامه إلى ماستركارد سنة 2000، شغل مالهوترا العديد من الأدوار القيادية عبر مختلف الإدارات والمناطق الجغرافية. وقاد على مدار السنوات الخمس الماضية استراتيجية الشركة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مساهمًا في إطلاق العديد من المبادرات الأولى من نوعها في العالم، التي ساهمت في تمكين الملايين من الناس والشركات من خلال شبكات الهاتف المحمول القابلة للتشغيل البيني، ودعم الأهداف الرقمية الطموحة لدول المنطقة.

وساهمت هذه المبادرات في تطوير أنظمة دفع متعددة على مستوى البلاد في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وتأسيس مختبرات ماستركارد لتحفيز إطلاق حلول مبتكرة تعزز الشمول المالي، وإطلاق برامج إقراض صغيرة إلى جانب أحدث تقنيات رموز الاستجابة السريعة (QR) والحلول الأمنية المرتبطة بالتعاملات المالية. وكان لهذه الجهود المدعومة بشراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص دور كبير في دعم تحقيق الأهداف الرقمية الطموحة لدول المنطقة.

تعيين ديميتريوس دوسيس بمنصب رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد

سيشغل ديميتريوس دوسيس منصب رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، التي جرى توسيع نطاقها لتضم 12 سوقًا إضافية تتمتع بإمكانيات نمو عالية ومرونة كبيرة.

وقبل ذلك، شغل دوسيس منصب رئيس شركة ماستركارد Advisors”"، ذراع الخدمات المهنية لدى ماستركارد، حيث ساهم في تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات التنبؤية لتعزيز مهارات الفريق الرائدة في الصناعة، وتحسين قدرتهم على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه العملاء. وتستفيد شركة ماستركارد Advisors”" من المعلومات والتحليلات والاستشارات المستمدة من البيانات لمساعدة العملاء من تجار التجزئة والبنوك في حل المشكلات الملحة التي تواجه أعمالهم وتعزيز أولوياتهم الاستراتيجية بما في ذلك التحول الرقمي وتحسين محفظة البطاقات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما سيشغل دوسيس عضوية اللجنة الإدارية العالمية في ماستركارد.

تعيين ياسمين بدير بمنصب رئيس منطقة تركيا ورابطة الدول المستقلة في ماستركارد

تشغل ياسمين بدير حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المؤسسات المجتمعية في أسواق أمريكا الشمالية، وستتولى قيادة منطقة تركيا ورابطة الدول المستقلة الجديدة. انضمت بدير إلى ماستركارد في عام 2007، وشغلت منذ ذلك الحين العديد من الأدوار القيادية عبر مختلف الأسواق.

وتعليقًا على التغييرات الجديدة، قال راجو مالهوترا، الرئيس المشارك للأسواق الدولية لدى ماستركارد: "برزت منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا كمركز حيوي لتنسيق وإطلاق جهود ماستركارد العالمية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والشمول المالي. واليوم، تمثل هذه المنطقة مركزًا عالميًا للتميز ومنصة لعقد الشراكات الاستراتيجية وإطلاق نماذج الأعمال الجديدة عبر شبكتنا العالمية. وبالمضي قدمًا، نعتقد بأن ماستركارد تتمتع بمكانة قوية لمواصلة تعزيز هذا التقدم، مدعومة بقدرتها على المواءمة بين التقنيات الرقمية والتأثير الإيجابي للشراكات مع القطاعين العام والخاص. وتحت قيادة ديميتريوس، أرى بأن أعمالنا في المنطقة ستكون بين أياد أمينة حيث سنتمكن من مواصلة تسريع النمو والوصول إلى أماكن جديدة وتقديم مزيد من الفرص لمزيد من الناس وللأجيال المقبلة في كل مكان".

وقال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: "أمامنا فرصة قوية لمواصلة البناء على العمل الرائع الذي قام به فريق ماستركارد في المنطقة. وبتعزيز حضورنا المحلي، سنتمكن من مضاعفة أعمالنا الرئيسية وتعزيز الابتكار بالاعتماد على التقنيات الرقمية، وعقد شراكات قوية تدعم رؤيتنا ببناء عالم أكثر تقدمًا وشمولية".

يبدأ العمل وفق التعيينات الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2022.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

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