عروض البطاقات مسبقة الدفع وتقنيات الدفع الآمنة من ماستركارد تمًكن كاشات من رقمنة انشاء حسابات المستخدمين على التطبيق، وسحب وسداد التمويل لعملائها

التعاون يتيح الفرصة لكلا الكيانين لتعزيز الشمول المالي في مصر

القاهرة، مصر- في خطوة تحسن من الخدمات المالية للأفراد في مصر، وقعت ماستركارد وتطبيق كاشات المصري للتكنولوجيا المالية اتفاقية لمدة خمس سنوات لرقمنة انشاء حسابات المستخدمين على التطبيق، وسحب وسداد التمويل لأول تطبيق للتمويل متناهي الصغر في مجال الخدمات المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستتمكن كاشات من إصدار بطاقات مسبقة الدفع للمستخدمين وتقديم طرق آمنة ومريحة لسحب وسداد التمويل باستخدام تقنيات ماستركارد للمدفوعات الرقمية. وتسلط الشراكة الضوء على التزام كلا الكيانين بدفع الشمول المالي في مصر.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال محمد عاصم، مدير شركة ماستركارد في مصر: "نحن ملتزمون بدعم شركات التكنولوجيا المالية ونقًدر الدور المهم الذي تلعبه في استكمال جهود الحكومة والبنك المركزي لتنمية الشمول المالي والاقتصاد الرقمي في مصر. رحلتنا الجديدة مع كاشات تبشر بمزيد من التعاون في المستقبل، ونتطلع إلى توفير حلولنا وخدماتنا وخبراتنا إلى كاشات، ودعم سياسات الشمول المالي بين مجتمعاتنا".

وقال سومير فاروقي، الشريك المؤسس لتطبيق كاشات للتكنولوجيا المالية: "من خلال شراكتنا مع ماستركارد، سنكون قادرين على إطلاق حلول ملاءمة وبطاقات مسبقة الدفع آمنة مما سيساعدنا على بناء علاقة دائمة مع مستخدمينا، ومواصلة تقديم خدمات مالية موثوقة ومبتكرة. سنواصل دعمنا لخدمة من هم خارج دائرة التعامل مع البنوك، كما سنعمل مع الدولة في بناء مصر أكثر شمولاً من الناحية المالية".

تعتبر كاشات بمثابة نقطة دخول إلى الشمول المالي من خلال تمكين من هم خارج دائرة البنوك من انشاء هوية مالية، حيث إنها تمًكن مستخدمي الهواتف الذكية من التقدم للحصول على تمويلات إنتاجية صغيرة وقصيرة الأجل على الفور من تطبيق الهاتف المحمول المرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. في ديسمبر، ضاعفت كاشات سوقها الخدمي إلى 67 مليون مصري، بعد توسيع عملياتها لتشمل 14 محافظة. وستسمح بطاقات ماستركارد مسبقة الدفع لكاشات بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل كافة الجماهير.

تم إطلاق كاشات في أوائل عام 2020، مستفيدة من فرص النمو الكبيرة في مجال التكنولوجيا المالية والعالم الرقمي في مصر. فمع الانتشار المتزايد للإنترنت بين المصريين والمقدر بحوالي 60?[1]، لا يزال جزء كبير من البالغين غير قادرين على الوصول إلى الخدمات المالية والاستفادة منها. وقد جمعت كاشات استثمارات أكثر من 4.5 مليون دولار حتى الآن.

ومن خلال شراكاتها في مجال التكنولوجيا المالية، تعمل ماستركارد على تعزيز الابتكار وتقديم مجموعة متنوعة من التجارب السلسة التي تتيح مستقبلًا أكثر شمولاً للجميع. وتعمل مجموعة منتجات وحلول ماستركارد المنتقاة والمخصصة، والتي تشمل المدفوعات والبيانات والأمن والتحليلات والحد من عمليات الاحتيال، على تمكين شركات التكنولوجيا المالية من العمل كلاعب موثوق به في سوق متطور.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن كاشات

كاشات هو أول تطبيق للتمويل متناهي الصغر في مجال الخدمات المالية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقدم تمويلات فورية قصيرة الأجل تتراوح من 100 جنيه مصري إلى 1500 جنيه مصري، بأسعار ديناميكية وخطة سداد تصل إلى 61 يومًا من خلال الهاتف المحمول. يستخدم كاشات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول للخدمات المالية للعملاء الغير متعاملين مع البنوك في مصر. تم إطلاق التطبيق في يناير 2020 بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية. www.kashat.com.eg

[1] بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت 57.3? في 2019/2020 https://mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_15122021000_ICT_Indicators_Quarterly_Bulletin_Q3_2021.pdf

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