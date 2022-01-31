مبادرة " اضغط ووقع" المبتكرة: حل افتراضي مثالي وآمن لدفع عجلة التحول الرقمي في قطاع العقارات

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، بالشراكة مع بريد الإمارات، عن إطلاق مبادرة مبتكرة تحت عنوان " اضغط ووقع"، بهدف تسهيل عمليات شراء وبيع العقارات. تتم عملية الشراء من خلال استخدام التوقيع الرقمي المصدق عليه من قبل الهوية الرقمية، والتي تعد أول هوية وطنية رقمية معتمدة لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. كما توفر المبادرة حلولاً آمنة تمكن عملاء شركة ماجد الفطيم العقارية من توقيع المستندات والمعاملات رقمياً باستخدام خاصية التحقق من بيانات الهوية دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وباعتبارها علامة فارقة جديدة في مجال التحول الرقمي لقطاع العقارات في دولة الإمارات، تم تطوير المبادرة بهدف الارتقاء بتجربة العملاء في المجمعات السكنية التابعة لشركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة على مستوى الدولة، من خلال إدراج حلول تكنولوجية تُسهل كافة المعاملات. وعند اتخاذ قرار الشراء، سوف يتلقى العميل بريداً إلكترونياً ورسالة نصية قصيرة تضم رابطاً إلكترونياً لتأكيد الطلب، حيث توفر خاصية توقيع العقد رقمياً باستخدام تطبيق الهوية الرقمية حلاً آمناً وخطوة رائدة في مجال التحول الرقمي.

كما يعمل التطبيق الذكي للهوية الرقمية على تبسيط وتسريع عملية الشراء مع إمكانية منح الراغبين فرصة لاستكمال طلب شراء المنزل الجديد في دولة الإمارات بكل سهولة ويسر من أي مكان في العالم. كما توفر مبادرة "اضغط ووقع" الجديدة ميزات رائدة واستثنائية تشمل توفير أعلى مستويات الأمان خلال عمليات الشراء بما يضمن للمتعاملين المزيد من الراحة والاطمئنان، وتطبيق بروتوكولات الحفاظ على أمن وسرية البيانات، فضلاً عن نظامها المدعوم بتقنية "بلوك تشين" والتي تعمل على تسهيل إجراءات التحقق من صحة التوقيع الرقمي المزود ببيانات اعتماد يمكن تتبعها بالكامل.

وخلال الأشهر القليلة القادمة، من المتوقع أن يقوم أكثر من 500 عميل بتوقيع عقود البيع والشراء عبر تطبيق الهوية الرقمية، باستخدام مبادرة " اضغط ووقع" المعتمدة لدى بريد الإمارات لشراء العقارات في مشروع تلال الغاف، والذي يعد من أبرز المجمعات السكنية لدى ماجد الفطيم العقارية في دبي، ومجمع الزاهية السكني في الشارقة.

وبهذه المناسبة صرّح هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في "ماجد الفطيم العقارية": "تُؤكد المبادرة الجديدة التي أطلقناها بالشراكة مع بريد الإمارات، التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تركز في جوهرها على تعزيز خدمة العملاء. ونحن نسعى لضمان تجربة متكاملة لعملائنا باتباع استراتيجية ممنهجة بدءاً من لحظة دخول العميل ووصولاً لمرحلة استخلاص شهادة ملكية العقار في مشاريعنا المتميزة بنمط الحياة العصري."

وأضاف اسبر: "نعمل على توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتحسين تجربة العميل، حيث نشهد نقلة نوعية في العصر الرقمي تلغي الحاجة للتعاملات الورقية وتحقق إجراءات مبسطة وسريعة وصديقة للبيئة في آن واحد، مدعومة بتقنيات متطورة تحافظ على أمن وسلامة المعلومات، فضلاً عن سهولة الاستخدام."

ومن جانبه، قال بيتر سومرز، المدير التنفيذي لبريد الإمارات: "تأتي شراكتنا مع ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، لتؤكد على التزامنا المطلق بتعزيز أواصر التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لدعم مبادرات التحول الرقمي، حيث تتيح المبادرة المبتكرة " اضغط ووقع" لعملاء ماجد الفطيم العقارية الاستفادة من مزايا الرقمنة من خلال توفير إمكانية توقيع المستندات والعقود إلكترونياً بشكل مريح وآمن."

ويلتزم بريد الإمارات من خلال هذه الخدمة، والتي يمكن دمجها بسهولة مع الأنظمة الحالية، باللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالتوقيع الرقمي. كما يتم تخزين التوقيعات الإلكترونية وبيانات المستخدم الأخرى ذات الصلة ومعالجتها داخل حدود دولة الإمارات، ما يوفر أقصى درجات الأمن والحماية.

تأتي هذه المبادرة عقب إعلان ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة عن اعتماد نظام البيع الرقمي في دولة الإمارات، لتكون بذلك أول مطور عقاري في الدولة يستفيد من اصدار المرسوم ضمن القانون الاتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والذي دخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، وذلك عبر تطوير وإطلاق منصة رقمية للمبيعات العقارية بالتعاون مع شركة الدار العقارية.

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