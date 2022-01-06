في إطار جهودها المستمرة نحو بناء وجهات عصرية مستدامة

تشمل أكثر من 15 ألف نوع من النباتات الممتدة على مساحة 160 م2

الإمارات العربية المتحدة، الشارقة: تلتزم ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة "ماجد الفطيم العقارية"، بمتابعة مسيرتها الرائدة في تشييد المباني المستدامة والصديقة للبيئة، لتمهد الطريق إلى حقبة جديدة من الابتكار، والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وإيجاد حلول عصرية تدعم القطاع العقاري. وتماشياً مع نهجها الاستباقي لتطوير مجتمعات متكاملة ومستدامة من خلال تطوير المجمعات السكنية التي تحافظ على البيئة وتعتمد كافة معايير الرفاهية، أعلن مجمع "الزاهية" الوجهة الأولى لنمط حياة راقية في الشارقة، عن انتهاء أعمال تشييد جدار مغطى بالنباتات، ليكون أول حديقة عمودية في إمارة الشارقة.

جسد الحديقة الجدارية العمودية عملاً فنياً مميزاً يضفي طابعاً عصرياً في مجمع الزاهية السكني، حيث تشمل أكثر من 15 ألف نوع من النباتات الممتدة على مساحة 160 متراً مربعاً، لتشكل جزءاً من النادي المجتمعي المرتقب، والذي تطوره ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة ضمن التزامها بإنشاء وجهات مبتكرة تركز على تلبية احتياجات العملاء، ترسيخاً لمكانة مجمع "الزاهية" باعتباره وجهةً رائدةً للرفاهية والتميز في الشارقة.

ولقد حظي نموذج الجدار الأخضر بمكانة عالمية مرموقة بفضل المزايا الاقتصادية والبيئية التي يتمتع بها، ودوره في تعزيز الوعي البيئي، ولكونه عنصراً حيوياً في التنمية الحضرية المستدامة. كما يساهم هذا النموذج في بناء مجتمعات صحية، كونه يجسد مساحة فريدة ليعبّر الناس عن أنفسهم بطرق مختلفة، ويساهم في ضخ غاز الأوكسجين إلى الهواء المحيط، إذ تقوم النباتات الخضراء بامتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة أعلى، فضلاً عن إزالة آثار المواد الكيميائية السامة، والمساهمة في تنقية الهواء. كما تمتص الحدائق الرأسية ما يقارب 41% من الضوضاء أكثر من الجدران التقليدية من البيئات المحيطة، وهي تجمع بين الناحية الجمالية والبيئة الصحية.

وبهذه المناسبة صرّح هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في "ماجد الفطيم العقارية": "نحرص في مجموعتنا الرائدة على احتضان القيم التراثية، وتشييد وجهات بيئية مستدامة، فضلاً عن ترسيخ جمال الطبيعة وتوظيف فوائدها لتوفير بيئة صحية، إذ تؤكد الدراسات أن العيش في المساحات الخضراء له دور إيجابي في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ روابط الألفة بين السكان. وانطلاقاً من هدفنا في تشييد وجهات متكاملة والتزامنا بكسر كل الحواجز، فإننا متحمسون وماضون في تحقيق هدفنا الأساسي في صياغة مفهوم جديد لتجربة الحياة العصرية في الشارقة عبر مشروع مجمع الزاهية."

يتجسد الهدف الأساسي من تصميم مجمع "الزاهية" في توفير بيئة مثالية مناسبة للعائلات، تضمن لمالكي المنازل مساحات عصرية مصممة بإتقان، تحيط بها المساحات الخضراء المجهزة بمجموعة من وسائل الراحة العصرية.

يقع مجمع "الزاهية" على مقربة من سيتي سنتر الزاهية الذي افتتح في العام الماضي، والذي يعتبر الوجهة الأكثر تميزًا في مجال التسوق والمأكولات والمشروبات والترفيه في إمارة الشارقة، وتبلغ مساحة مجمع "الزاهية" السكني مليون متر مربع، وتعود ملكيته لشركة الشارقة القابضة، والتي تأسست بشراكة استراتيجية بين شركة الشارقة لإدارة الأصول وشركة ماجد الفطيم العقارية.

#بياناتشركات

-انتهى-

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 29 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عمان"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 375 متجراً، ويشمل ذلك كارفور سيتي+، أول متجر خال من صناديق الدفع في المنطقة، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 500 شاشة سينما في صالات "?وكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب" و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و "ميزون دو موند" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنو?ا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

www.majidalfuttaim.com/ar

يرجى متابعتنا عبر:

https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim

https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim

https://www.instagram.com/majidalfuttaim

https://www.tiktok.com/@majidalfuttaim

https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim

https://twitter.com/majidalfuttaim

https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim

https://majidalfuttaim.medium.com/

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022