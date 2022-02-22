تجربة استثنائية وفاخرة تطل على بحيرة "لاغون الغاف" التي تمتد على مساحة 110 ألف متر مربع

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، عن إطلاق حي "علايا بيتش" الجديد كأحد أبرز الأحياء الراقية ضمن مشروع "تلال الغاف"، الوجهة السكنية الفريدة التي تطورها الشركة في إمارة دبي. ويقدم حي "علايا بيتش" معنىً جديداً للفخامة ونمط الحياة العصرية والراقية، واكتشاف انسياب الحياة الهادئة، والانغماس في أسلوب حياة مفعم بالجمال والسكينة، مع إطلالة رائعة على الواجهة المائية في مشروع تلال الغاف.

يتميز حي "علايا بيتش" بموقعه على بحيرة "لاغون الغاف" الترفيهية، التي تمتد على مساحة 110 ألف متر مربع في قلب مشروع "تلال الغاف" السكني، ويضمن حي "علايا بيتش" الأنيق تجربة استثنائية وفاخرة للمقيمين، ويمنحهم منازل فريدة تلبي متطلبات أصحاب الذوق الرفيع بفضل تصميمها الفائق ومزاياها العديدة. ويتكون المجمع السكني من 14 فيلا بتصميم "ذا مانشينز"، و30 فيلا بتصميم "ريزرف جراند"، تحاط كل منها بالحدائق المنسقة التي تتصل مباشرة بالبحيرة والشاطئ الخاص، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الفاخرة للأنشطة المائية والرياضات الشاطئية والتنس.

ويزخر حي "علايا بيتش" بنمط الحياة المناسب الذي يلبي مختلف التطلعات والرغبات، حيث يتمكن كل مشترٍ من تصميم منزله بما يتماشى مع أسلوب حياته وذوقه الخاص. وتتضمن الخيارات الإضافية المتاحة ضمن التصاميم، مساحة إضافية في الطابق السفلي، وإمكانية الاختيار بين واجهات للمنازل بتصميمين مختلفين: الطراز العصري "ذا موديرنيست"، وطراز البحر الأبيض المتوسط "ذا ميديتيرينيان"، والمخططات السكنية القابلة للتعديل، والتنسيق الكامل للحدائق المذهلة ذات المساحات الواسعة والمتصلة بالفلل الفخمة بانسيابية لتضمن أسلوب حياة متوازن وفاخر للعائلة والأصدقاء.

تضم فلل "جراند ريزيرف" جناحاً منفصلاً مع إطلالة على الحديقة يمكن استخدامه وتصميمه كمنطقة للاسترخاء، أو الترفيه، أو الرياضة، أو العمل. بينما تتمتع فلل "ذا مانشينز" التي تتميز بموقعها على جانب البحيرة بإطلالات رائعة على المياه الصافية، وتضم جناح بنتهاوس علوي، يمكن تخصيصه ليكون مكاناً للترفيه أو صالة رياضية. أما المساحة في الطابق السفلي فيمكن تخصيصها لتكون منطقة إضافية للترفيه أو مساحة مخصصة للاسترخاء.

يتميز حي "علايا بيتش" بتصاميمه المستوحاة من الطبيعة حيث تمثل مزيجاً متناغماً بين الفخامة والمناظر الطبيعية الخلابة والمحيطة. كما تتوافر المواد الطبيعية التي تتوزع ما بين المساحات الداخلية والخارجية، والنوافذ الزجاجية ذات الحجم الكبير والتي تمتد على طول الجدار، للاستمتاع بالإطلالات الجميلة والإنارة الطبيعية. أما بالنسبة للشرفات الخارجية المظللة، فهي مجهزة لاستقبال الضيوف وإقامة حفلات العشاء، والاستراحة في الهواء الطلق لتلغي الفواصل ما بين الأقسام الداخلية والخارجية.

وانطلاقاً من التزامها بتوفير نمط حياة عصري ومتكامل مع التصميم المستدام، تلتزم ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة في تصميم حي "علايا بيتش" بتعزيز تواصل سكان الحي مع المجتمع المحيط والتمتع بالمرافق المتميزة التي تمتد على مساحة أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع وتضم كلًا من مدرسة دولية مشهورة ومراكز تسوق ماجد الفطيم. ويجدر بالذكر أن كافة الأحياء الفاخرة ضمن مشروع "تلال الغاف" تتصل بشبكة من ممرات المشي والجري، بالإضافة إلى مسارات الدراجات الهوائية، والعديد من المساحات المفتوحة والممرات المظللة بالأشجار والحدائق المنسقة.

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