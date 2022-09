التجربة الأسطورية تنطلق لأول مرة بالشرق الأوسط بعد لوس أنجلوس اعتباراً من 27 يناير

"مِن إن بلاك: المهمة الأولى" هي أحدث إضافة لمجموعة "دريم سكيب" لمغامرات الواقع الافتراضي المثيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ودريم سكيب إميرسيف، شركة الترفيه القائم على تكنولوجيا الواقع الافتراضي، عن إطلاق أحدث تجاربها التفاعلية "مِن إن بلاك" MIB: المهمة الأولى، في وجهتها الأبرز "مول الإمارات".

وبفضل موهبة وإبداع فريق دريم سكيب و سوني بيكتشرز لبرامج الواقع الافتراضي SPVR، سيتمكن محبو وعشاق فيلم "مِن إن بلاك"، من عيش تجربة الفيلم الشهير المليء بالأحداث المثيرة، عبر الحصول على تجهيزات تمنحهم مظهر العملاء بالنظارات السوداء المميزة، وخوض مغامرة مشوقة في مواجهة الكائنات الفضائية عبر تقنيات نظارات الواقع الإفتراضي. ويمكن لعشاق الإثارة والمغامرة شراء التذاكر لهذه الرحلة المفعمة بالخيال من خلال موقع Dreamscapeimmersive.com أو من المتجر.

مِن إن بلاك MIB: المهمة الأولى هي تجربة ترفيهية سريعة الإيقاع تعتمد على موقع يحاكي أجواء الفيلم حيث تدخل مجموعات تصل إلى ستة عملاء إلى مقر MIB ويتوجب عليهم إنجاز مهمتهم الأولى سريعاً، والتحليق بحرية على الدراجات الهوائية بين المجرات لإنقاذ الكوكب من الكائنات الفضائية في العالم الخارجي التي تهدد كوكب الارض.

وتقدم "دريم سكيب"، حالياً ثلاث مغامرات افتراضية مبتكرة والتي لاقت استحساناً كبيراً من جانب المتابعين من النقاد والجمهور. فبالإضافة الى تجربة "مِن إن بلاك MIB: المهمة الأولى"، تدعو عشاق الغامرة إلى تجربة جريئة ومثيرة من خلال لعبة اللؤلؤة المفقودة Curse of the Lost: A Magic Projector Adventure Pearl، أو المشاركة في مهمة الإنقاذ الحماسية في أعماق البحار من خلال "ذا بلو" The Blu: Deep Rescue.

للمزيد من المعلومات أو لحجز التذاكر، يرجى بزيارة Dreamscapeimmersive.com. تتواجد "دريم سكيب" في "مول الإمارات" (الطابق الثاني بجانب متجر آبل). ويبلغ سعر التذكرة 75 درهماً للشخص الواحد (تضاف إليها 5%ضريبة القيمة المضافة).

