35 فرعاً من فروع كارفور الأردن سيتم تشغيلها بالكامل من خلال نظام مركزي للطاقة الشمسية في شرق عمان بقدرة 17 ميغاوات

يوفر هذا المشروع الدعم لاستراتيجية المحصلة الإيجابية التي تعتمدها شركة "ماجد الفطيم" والتي ستساهم من خلالها في دعم البيئة وتعزيز مواردها بدلاً من استخدامها على نطاقٍ واسع بحلول 2040

عمان، الأردن: افتتحت شركة "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وشركة "Yellow Door Energy "، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات والمصانع في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، اليوم محطة كارفور للطاقة الشمسية، بقدرة 17 ميغاوات، وذلك في شرق عمان في الأردن. وستوفر المحطة، الطاقة لـ 35 فرعاً من فروع كارفور موزعة في جميع أنحاء الأردن.

تضم هذه المحطة أكثر من 49 ألفاً من ألواح الطاقة الشمسية والتي تولد مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، أي ما يعادل تقليص انبعاثات الكربون عبر عمليات كارفور، بمقدار 300 ألف طن.

وقال ابراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى شركة "ماجد الفطيم القابضة": "يجب على القطاع الخاص إسراع الخطى والعمل بجد لتحقيق أثر بيئي مستدام وإيجابي وفق خطط عمل محددة، وهذا ما نطمح إليه بالتعاون مع شركائنا في " Yellow Door Energy ". حيث ينصب تركيزنا في "ماجد الفطيم" وكارفور الأردن نحو إرساء المعايير الخاصة بالأعمال المستدامة والمسؤولة والاكتفاء الذاتي، وهو ما ينعكس في استراتيجية المحصلة الإيجابية التي نعتمدها. سعداء بافتتاح هذه المحطة الضخمة للطاقة الشمسية في الأردن اليوم، وإتاحة الفرصة لعملائنا الكرام بأن يكونوا شركاء لنا في تحقيق هذه الطموحات، وذلك في كل مرة يتسوقون فيها من كارفور".

وقال نجيب حداد، مدير كارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "ان التعهد بتحقيق الاستدامة الذي قدمته شركة "ماجد الفطيم" ومعها كارفور التي تملكها وتديرها، لا يعرف حدوداً. وهو يشكل إلتزاماً راسخاً في كل المجتمعات التي نخدمها، بأن نكون شركة مواطنة مسؤولة تتطور باستمرار، وهذا التطور والنمو سيسمح لنا بتقديم المزيد لعملائنا. ويتطلب تعزيز هذا الالتزام جهود وطاقة مبدعينا، ولكن أيضاً شركائنا المميزين مثل " Yellow Door Energy "، الشركة التي تشاركنا رؤيتنا في ريادة الأعمال المستدامة."

من جهته قال روري مكارثي، المدير التنفيذي للمشاريع التجارية لدى " Yellow Door Energy ": "نود أن نشكر حكومة الأردن على قيادتها الفذة وحكمتها، في تسريع تبني الطاقة المتجددة في المملكة. وتفخر شركة " Yellow Door Energy " بدعم شركة "ماجد الفطيم" لتحقيق استراتيجية المحصلة الإيجابية التي تعتمدها. ونحن نهدف إلى أن نصبح المطور الرائد للطاقة الشمسية في المنطقة، لنصل إلى توليد 200 ميغاوات من أصول الطاقة الشمسية بنهاية هذا العام. كما أنه يسعدنا ويشرفنا أن نساهم بتوليد طاقة نظيفة لشركة "ماجد الفطيم" على امتداد السنوات العديدة المقبلة".

ستساهم محطة كارفور للطاقة الشمسية الجديدة في تحقيق أهدافها الرامية لتعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة و تغطية احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على الطاقة النظيفة، ما يخفض تكاليف الطاقة إلى النصف والمساهمة في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع الهندسي وقطاع الإنشاءات وغيرها. ومن المتوقع رفع نسبة التغطية من الطاقة النظيفة الى 42 فرع خلال الفترة القادمة.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن كارفور:

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تمتلك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" حاليًا أكثر من 350 متجر كارفور متوزعة على 17 دولة لتلبية حاجات750,000 عميل يومياً، كما يضم فريق عمل "كارفور" أكثر من 37,000 زميل.

تقوم كارفور بإدارة أنواع مختلفة من المتاجر، إضافات الى خيارات عديدة للتسوق عبر الإنترنت من أجل تلبية الطلب المتزايد من قاعدة عملائها المتنوعة. وتماشياً مع التزام العلامة التجارية في توفير أوسع مجموعة من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية، تقدم كارفور اليوم خيارات لا مثيل لها تضم أكثر من 500,000 نوع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، ويتم توريد 80? منها محلياً عبر شبكة من الموردين المحليين والإقليميين، لتساهم بذلك في دعم الاقتصاد والمجتمع المحلي، فضلاً عن تقديم تجربة تسوق فريدة متناغمة مع احتياجات المجتمع، وصولاً إلى تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

نبذة عن كارفور في الأردن

تم إطلاق كارفور في الأردن عام 2006 وتدير كارفور اليوم 51متجراً في الأردن. وتوفر كارفور الأردن أكثر من 2100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتقوم بتوريد 90% من منتجاتها من الأردن والمنطقة. وتعمل كارفور الأردن مع 500مورد وشريك محلي ومن مختلف أنحاء المنطقة، الأمر الذي يساهم في توفير الدعم للاقتصاد المحلي

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 27 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 350 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 500 شاشة سينما في صالات "?وكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة "نجم" لخدمات التمويل والمتخصصة بإصدار البطاقات الائتمانية الاستهلاكية، وهي أيضاً شركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و "ميزون دو موند" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنو?ا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

www.majidalfuttaim.com

يرجى متابعتنا عبر:

https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim

https://twitter.com/majidalfuttaim

https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim

https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim

https://www.instagram.com/majidalfuttaim

https://medium.com/@Majid.AlFuttaim

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021