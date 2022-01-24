40 مليون ريال أعلى صفقة لبيع مجمع سكني..

31 صفقة أراضٍ فضاء بقيمة 65.1 مليون ريال وبمتوسط 260 ريالا للقدم

39 صفقة مساكن بقيمة 122.2 مليون ريال وبمتوسط 416 ريالا للقدم

106.2 مليون ريال قيمة 5 صفقات أراضٍ فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة الوعب

12 صفقة أرضٍ فضاء بمنطقة الوكير بمتوسط 224 ريالا للقدم

10 صفقات تستحوذ على 54 % من إجمالي قيم التداولات الأسبوعية

الدوحة – قطر: قفزت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري لتسجل 341 مليون ريال بنمو نسبته 102 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 78 صفقة عقارية بمتوسط 4.37 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 9 إلى 13 من شهر يناير الجاري.

وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة "يوتوبيا للعقارات"، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 39 صفقة مساكن و31 صفقة أراضٍ فضاء و5 صفقات لأراضٍ فضاء متعددة الاستخدام، وعمارة سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومجمعاً سكنياً.

أبرز الصفقات

جاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع مجمع سكني في منطقة جريان جنيحات ببلدية الظعاين بقيمة 40 مليون ريال بسعر 390 ريالا للقدم وبلغت مساحته 9528 مترا مربعا، وثانيا حلت صفقة بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة الوعب ببلدية الريان بقيمة 23.15 مليون ريال بسعر 1153 ريالا للقدم وبمساحة بلغت 1865 مترا مربعا، كما شهدت نفس المنطقة 4 صفقات أخرى لأراضٍ متعددة الاستخدام بقيمة 20.75 مليون ريال لكل صفقة وبإجمالي 83 مليون ريال، واستحوذت صفقات الأراضي الفضاء متعددة الاستخدام الخمس على 31 % من قيم التداولات الأسبوعية بإجمالي 106.2 مليون ريال، بينما أعلى 10 صفقات ما يعادل 54 % من إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي.

المساكن

فيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثاني من يناير الجاري، بلغت قيمتها 122.2 مليون ريال عبر تنفيذ 39 صفقة بمتوسط 3.13 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 416 ريالا للقدم، وجاء أعلى سعر في بلدية الدوحة التي شهدت 9 صفقات بمتوسط 581 ريالا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت 5 صفقات بقيمة 20.9 مليون ريال وبمتوسط 505 ريالات للقدم، كما شهدت الوكرة تنفيذ 5 صفقات بقيمة 16.7 مليون ريال وبمتوسط 418 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر في بلدية الشمال عبر صفقة واحدة بسعر 141 ريالا للقدم، بينما سيطرت أم صلال على أعلى عدد من صفقات المساكن بـ 10 صفقات.

الأراضي الفضاء

على صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 65.1 مليون ريال عبر تنفيذ 31 صفقة بمتوسط 2.1 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 260 ريالا للقدم، واستحوذت بلدية الوكرة على الصدارة عبر تنفيذ 14 صفقة بقيمة 21.2 مليون ريال، بمتوسط 235 ريالا للقدم، منها 12 صفقة في منطقة الوكير بمتوسط 224 ريالا للقدم وبقيمة 18.1 مليون ريال، وصفقتان في الوكرة بمتوسط 300 ريال للقدم بقيمة 3.05 مليون ريال، كما شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 6 صفقات بقيمة 10.8 مليون ريال، بمتوسط 261 ريالا للقدم منها 3 في الصخامة وصفقتان في أم قرن وصفقة في جريان جنيحات، كما شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 6 صفقات أيضا لأراضٍ فضاء بقيمة 15.62 مليون ريال، بمتوسط 235 ريالا للقدم، وتوزعت ما بين 3 صفقات في أم صلال محمد، وصفقتين في أم العمد، وصفقة في أم صلال علي.

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