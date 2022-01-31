41.3 % نمو تداولات الأسبوع الثالث من يناير..

مؤشرات الأسبوع:

38 صفقة أراض فضاء بقيمة 82 مليون ريال وبمتوسط 227 ريالا للقدم

34 صفقة مساكن بقيمة 122.1 مليون ريال وبمتوسط 449 ريالا للقدم

255.6 مليون ريال قيمة 18 صفقة عمائر سكنية 15 منها بمنطقة الوعب

الدوحة – قطر: واصلت التداولات العقارية في دولة قطر نموها للأسبوع الثاني على التوالي خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري لتسجل 482 مليون ريال بنمو نسبته 41.3% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 93 صفقة عقارية بمتوسط 5.18 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 16 إلى 20 من شهر يناير الجاري.

وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة "يوتوبيا للعقارات"، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 34 صفقة مساكن 38 صفقة أراضٍ فضاء و18 صفقة لعمائر سكنية، ومبنيين تجاريين ومجمعا سكنيا.

أبرز الصفقات

واستحوذت منطقة الوعب ببلدية الريان على الجانب الأكبر من الصفقات الأعلى قيمة خلال الأسبوع عبر بيع 15 عمارة سكنية بقيمة 232 مليون ريال شكلت ما نسبته 48 % من إجمالي قيم تداولات العقار الأسبوعية، منها 3 صفقات بلغت قيمة الواحدة منها 18.1 مليون ريال، و6 صفقات بقيمة 17.63 مليون ريال للصفقة وبسعر بيع 900 ريال للقدم المربعة، في حين بلغ إجمالي قيمة صفقات العمائر في كافة البلديات 255.6 مليون ريال عبر تنفيذ 18 صفقة، شكلت قيمها ما نسبته 53% من إجمالي قيم التداولات العقارية الأسبوعية المسجلة.

كما شهد الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة المشاف ببلدية الوكرة بقيمة 16 مليون ريال بسعر 171 ريالا للقدم، وكذلك بيع مبنى تجاري في منطقة الغانم العتيق ببلدية الدوحة بقيمة 16 مليون ريال وبسعر 3433 ريالا للقدم.

المساكن

وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثالث من يناير الجاري، بلغت قيمتها 122.1 مليون ريال عبر تنفيذ 34 صفقة بمتوسط 3.6 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 449 ريالا للقدم، وجاء أعلى سعر في بلدية الخور والذخيرة التي شهدت 3 صفقات بمتوسط 624 ريالا للقدم وبقيمة 11 مليون ريال، ثم بلدية الدوحة التي شهدت صفقتين بقيمة 6.1 مليون ريال وبمتوسط 515 ريالا للقدم، كما شهدت الظعاين تنفيذ 5 صفقات بقيمة 13.5 مليون ريال وبمتوسط 452 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر في بلدية الوكرة عبر 5 صفقات بسعر 346 ريالا للقدم، بينما سيطرت بلدية الريان على أعلى عدد من صفقات المساكن بعدد 15 صفقة بقيمة 54.3 مليون ريال وبمتوسط 442 ريالا للقدم المربعة.

الأراضي الفضاء

وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 82 مليون ريال عبر تنفيذ 38 صفقة بمتوسط 2.15 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 227 ريالا للقدم، واستحوذت بلدية الظعاين على الصدارة عبر تنفيذ 13 صفقة بقيمة 18.5 مليون ريال، بمتوسط 214 ريالا للقدم، منها 7 صفقات في منطقة أم قرن بمتوسط 219 ريالاللقدم وبقيمة 8.52 مليون ريال، و3 صفقات في لوسيل بمتوسط 145 ريالا للقدم بقيمة 4.9 مليون ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 9 صفقات بقيمة 30.7 مليون ريال بمتوسط 206 ريالات للقدم، منها 6 في الوكير بمتوسط 186 ريالا للقدم، كما شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 8 صفقات أيضا لأراض فضاء بقيمة 10 ملايين ريال، بمتوسط 211 ريالا للقدم وتوزعت ما بين 4 صفقات في أم العمد و3 صفقات في أم عبيرية وصفقة في أم صلال علي.

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