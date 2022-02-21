105 ملايين ريال أعلى صفقة لبيع مبنى تجاري..

مؤشرات الأسبوع:

- 32 % نمواً بقيم التداولات الأسبوعية والصفقات ترتفع بنسبة 10 %

- 53 صفقة أراضٍ فضاء بقيمة 155.1 مليون ريال وبمتوسط 321 ريالا للقدم

- 57 صفقة مساكن بقيمة 158.4 مليون ريال وبمتوسط 447 ريالا للقدم

الدوحة – قطر: قفزت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري لتسجل 490 مليون ريال بنمو نسبته 32 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 119 صفقة عقارية بنمو نسبته 10 % وبمتوسط 4.12 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 6 إلى 10 من شهر فبراير الجاري.

وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة "يوتوبيا للعقارات"، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 57 صفقة مساكن و53 صفقة أراضٍ فضاء و4 عمائر سكنية وقطعتي أرض متعددتي الاستخدام ومبنيين تجاريين ومبنى متعدد الاستخدام.

ودعم نمو قيم وعدد الصفقات خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري صفقات بلديتي الريان والدوحة اللتين استحوذتا على 60 % من عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع و73 % من قيم التداولات العقارية.

أبرز الصفقات

وجاءت أعلى صفقة من حيث القيمة خلال الأسبوع عبر بيع مبنى تجاري في منطقة معيذر ببلدية الريان بقيمة 105 ملايين ريال بسعر 1038 ريالا للقدم وبلغت مساحته 9395 متراً مربعاً، وثانيا حلت صفقة بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة جريان جنيحات ببلدية الظعاين بقيمة 17 مليون ريال بسعر 260 ريالا للقدم وبمساحة بلغت 6075 متراً مربعاً، كما شهدت منطقة الريان العتيق صفقة لبيع قطعة أرض فضاء بقيمة 15 مليون ريال وبسعر بيع 318 ريالا للقدم وبمساحة 4380 متراً مربعاً.

المساكن

وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، بلغت قيمتها 158.4 مليون ريال عبر تنفيذ 57 صفقة بمتوسط 2.78 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 447 ريالا للقدم، وجاء أعلى سعر في بلدية الدوحة التي شهدت 18 صفقة بقيمة 58.2 مليون ريال بمتوسط 541 ريالا للقدم، ثم بلدية الظعاين التي شهدت 4 صفقات بقيمة 10.6 مليون ريال وبمتوسط 462 ريالا للقدم، وثالثا حلت بلدية الريان عبر تنفيذ 20 صفقة بقيمة 52.8 مليون ريال وبمتوسط 427 ريالا للقدم، ثم بلدية أم صلال التي شهدت 5 صفقات بقيمة 12.2 مليون ريال وبسعر 411 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر للقدم ضمن صفقات المساكن في بلدية الوكرة عبر 4 صفقات بقيمة 13.5 مليون ريال وبسعر 305 ريالات للقدم.

الأراضي الفضاء

وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 155.1 مليون ريال عبر تنفيذ 53 صفقة بمتوسط 2.93 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 321 ريالا للقدم، واستحوذت بلدية الريان على الصدارة عبر تنفيذ 20 صفقة بقيمة 60.2 مليون ريال، بمتوسط 348 ريالا للقدم، بينما سجلت بلدية الدوحة أعلى سعر للقدم في صفقات الأراضي بقيمة 560 ريالا للقدم عبر تنفيذ 6 صفقات بلغ إجمالي قيمتها 20.75 مليون ريال، كما شهدت بلديتا الظعاين والوكرة تنفيذ 7 صفقات أراضٍ بسعر 288 ريالا للقدم في الظعاين و281 ريالا للقدم في الوكرة، وشهدت بلدية أم صلال تنفيذ 12 صفقة للأراضي الفضاء بسعر متوسط بلغ 207 ريالات للقدم وهو أدنى سعر مسجل بين بلديات الدولة لصفقات الأراضي خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري.

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- انتهى -

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