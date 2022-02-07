"الريان" تستحوذ على 64% من قيم التداولات..

مؤشرات الأسبوع:

- 59 صفقة أراض فضاء بقيمة 114 مليون ريال وبمتوسط 272 ريالا للقدم

- 55 صفقة مساكن بقيمة 209.5 مليون ريال وبمتوسط 427 ريالا للقدم

- 7 صفقات "عمائر" تشكل 20% من قيم التداولات و3 مبان تجارية بقيمة 74.3 مليون ريال

الدوحة – قطر: سجلت التداولات العقارية في دولة قطر نموا للأسبوع الثالث على التوالي لتسجل 497 مليون ريال خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الماضي بنمو نسبته 3% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 124 صفقة عقارية وبنمو نسبته 33 % مقارنة بعدد الصفقات المسجلة خلال الأسبوع السابق، بمتوسط 4 ملايين ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 23 إلى 27 من شهر يناير الماضي.

وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة "يوتوبيا للعقارات"، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الرابع من الشهر الماضي تنوعت لتشمل 55 صفقة مساكن و59 صفقة أراضٍ فضاء و7 صفقات لعمائر سكنية، و3 مبان تجارية.

وعلى الرغم من تسجيل 3 صفقات فقط لمبان تجارية إلا أنها شكلت قرابة 15% من قيم التداولات العقارية بقيمة إجمالية بلغت 74.3 مليون ريال، كما شكلت صفقات العمائر السكنية 20% من قيم التداولات بإجمالي 99 مليون ريال.

وشكلت صفقات بلدية الريان عامل الدعم الرئيسي لنمو التداولات العقارية خلال الأسبوع الرابع من يناير الماضي،عقب استحواذها على 64.4% من قيم التداولات وقرابة41% من عدد الصفقات.

أبرز الصفقات

وجاءت أعلى صفقة خلال الأسبوع عبر بيع مبنى تجاري بمنطقة أم صلال محمد ببلدية أم صلال بقيمة 35.75 مليون ريال وبسعر 1247 ريالا للقدم وبلغت مساحته 2663 مترا مربعا، وحلت صفقة أخرى لبيع مبنى تجاري في المركز الثاني من حيث القيمة، وتم تنفيذها في مدينة خليفة الشمالية ببلدية الدوحة بقيمة 25 مليون ريال وبسعر 2618 ريالا للقدم وبلغت مساحة المبنى 887 متراً مربعاً، كما جرى بيع عمارة سكنية بمنطقة الوعب ببلدية الريان أيضا بقيمة 25 مليون ريال وبسعر 1290 ريالا للقدم وبلغت مساحتها 1800 متر مربع، ورابعا جاءت صفقة بيع عمارة سكنية أخرى في منطقة فريج بن عمران ببلدية الدوحة بقيمة 24.3 مليون ريال وبسعر 1680 ريالا للقدم وبلغت مساحتها 1344 مترا مربعا، وخامسا جاءت صفقة بيع مسكن بمنطقة عين خالد ببلدية الريان بقيمة 20 مليون ريال وبسعر 401 ريال للقدم حيث بلغت مساحته 4639 مترا مربعا.

المساكن

وفيما يتعلق بصفقات المساكن التي شهدها الأسبوع الرابع من يناير الماضي، بلغت قيمتها 209.5 مليون ريال عبر تنفيذ 55 صفقة، لتستحوذ صفقات المساكن على 42.1 % من قيم التداولات و44.4% من عدد الصفقات، وبمتوسط 3.8 مليون ريال للصفقة الواحدة، كما بلغ متوسط الأسعار المنفذة لصفقات المساكن 427 ريالا للقدم.

وجاء أعلى سعر في بلدية الدوحة التي شهدت 10 صفقات بمتوسط 641 ريالا للقدم وبقيمة 62.2 مليون ريال، ثم بلدية الظعاين التي شهدت 5 صفقات بقيمة 18.2 مليون ريال وبمتوسط 482 ريالا للقدم، كما شهدت الريان تنفيذ 21 صفقة بقيمة 96.7 مليون ريال وبمتوسط 418 ريالا للقدم، بينما جاء اقل سعر في بلديتي الوكرة والخور والذخيرة وبلغ 282 ريالا للقدم، عبر 7 صفقات في الوكرة بقيمة 11 مليون ريال، وكذلك 7 صفقات أخرى في الخور والذخيرة بقيمة 11.4 مليون ريال.

الأراضي الفضاء

وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 114.4 مليون ريال عبر تنفيذ 59 صفقة، لتستحوذ صفقات الأراضي الفضاء على 23% من قيم التداولات و47.6 % من عدد الصفقات بمتوسط 1.9 مليون ريال للصفقة، وبلغ متوسط أسعار البيع لها 272 ريالا للقدم.

وسجلت بلدية الدوحة أعلى متوسط لسعر صفقات الأراضي بواقع 504 ريالات للقدم عبر تنفيذ 3 صفقات فقط بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما جاء النشاط الأكبر من حيث عدد الصفقات في بلدية الريان التي شهدت 16 صفقة بمتوسط 322 ريالا للقدم وبقيمة 27.8 مليون ريال، كما شهدت بلدية الوكرة 14 صفقة أراض فضاء بقيمة 26.3 مليون ريال وبمتوسط 229 ريالا للقدم، وسجلت بلدية الظعاين 11 صفقة أراض فضاء بقيمة 17.4 مليون ريال وبمتوسط 262 ريالا للقدم.

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