المؤشرات الإيجابية مدفوعةً بتغيير أيام أسبوع العمل وإصدار قانون جديد للعمل وخيارات جديدة للتأشيرات

جيه إل إل تصدر تقريرها عن حصاد عام 2021 لسوق العقارات الإماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت جيه إل إل تقريرها حول أداء سوق العقارات في ختام عام 2021 أشارت فيه إلى استمرار ظهور مؤشرات على تعافي سوق المساحات المكتبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيقه انتعاش في الأداء خلال الربع الأخير من العام بعد عدة أشهر من ضعف الأداء.

وبحسب التقرير، أدى تحسن الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة في منطقة الأعمال المركزية بدبي علاوة على المعروض المحدود نسبياً في هذه الشريحة إلى زيادة أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة "أ" بنسبة 2% مقارنةً بالعام الماضي ليصل المتوسط إلى 1.712 درهماً للمتر المربع سنوياً. وعلى نفس الأساس، ارتفعت أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة "أ" في إمارة أبوظبي بنسبة 5% ليصل المتوسط إلى 1.650 درهماً للمتر المربع.

ومع اقتراب عام 2021 من نهايته، نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الإصلاحات، من بينها تغيير أسبوع العمل ليبدأ من أيام الاثنين وينتهي بأيام الجمعة، على غرار الأسواق العالمية، فضلاً عن إصدار قانون جديد للعمل واستحداث خيارات جديدة للتأشيرات. ويسلط التقرير الضوء على المساهمات التي ستقدمها هذه المبادرات على المدى المتوسط إلى الطويل في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال جذب القوى العاملة الماهرة والاحتفاظ بها وجعل دولة الإمارات خياراً أكثر جاذبية للعيش والعمل.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال خوار خان، رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا بشركة جيه إل إل: "ساهم عدم اليقين الناجم عن الجائحة بشأن ظروف العمل المستقبلية والتغييرات في تفضيلات الموظفين في تعزيز زيادة الطلب على خيارات المساحات المرنة مثل مراكز الأعمال المخدمة، في حين أعرب المستأجرون عن اهتمامهم بالمساحات المكتبية المجهزة عالية الجودة في محاولة لتقليل النفقات الرأسمالية بسبب الميزانيات المحدودة".

وفيما يخص سوق الوحدات السكنية، فقد ساعد "التسابق في الحصول على الوحدات" علاوة على الأسعار الميسورة نسبياً للفلل ووحدات التاون هاوس في ذروة الجائحة على تحفيز التعافي القوي في أسعار المبيعات، وهو توجه شوهد في كل من دبي وأبوظبي وامتد حتى الربع الأخير من عام 2021. كما شهدت مشاريع التطوير المطلة على الواجهة البحرية بدبي وأيضاً مشاريع الفلل في أبوظبي – خاصة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس – طلباً قوياً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

وسجل سوق منافذ التجزئة انتعاشاً في مستويات الإقبال والمبيعات خلال الربع الأخير من العام. ويعزى ذلك إلى عوامل مختلفة، منها نجاح برنامج التحصين ضد كوفيد 19 في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أدى إلى تخفيف القيود، واستئناف رحلات السفر الدولية، وكذلك انطلاق فعاليات معرض إكسبو في أكتوبر 2021. ونظراً لعدم استقرار المناخ الاقتصادي، يواصل شاغلو منافذ التجزئة الضغط من أجل الحصول على حوافز مثل فترات الإيجار المجانية، والمساهمة في الإنفاق الرأسمالي على التجهيزات وخيارات المشاركة في الإيرادات.

وأضاف خوار: "تشير التوقعات إلى أن انتعاش قطاع السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة فرص العمل سيدعمان نمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدلات قوية خلال الفترة 2022-2023، مما يساعد في تعزيز مبيعات منافذ التجزئة التي من المتوقع أن تعود على نطاق واسع إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام المقبل".

وعلى خلفية فعاليات معرض إكسبو و الاقبال القوي على قطاع الترفيه، وصل معدل الإشغال في دبي في الفترة من بداية عام 2021 وحتى شهر نوفمبر إلى 63%، مسجلاً ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالنسبة التي سجلها خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 40%. وخلال الفترة نفسها، ارتفع متوسط الأسعار اليومية في دبي بنسبة 25% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 150 دولاراً أمريكياً. وارتفع معدل الإشغال في أبوظبي إلى 66% في الفترة من بداية عام 2021 حتى شهر نوفمبر، مقارنة بـنسبة 60% خلال العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الأسعار اليومية في العاصمة أبوظبي بنسبة 4% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 92 دولاراً أمريكياً في الفترة من بداية عام 2021 حتى شهر نوفمبر.

واختتم خوار: "أدى ظهور متحور أوميكرون الجديد إلى موجة جديدة من قيود السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأجزاء أخرى من العالم. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يواجه المسافرون وأصحاب الفنادق فترة ممتدة من عدم اليقين. ومع ذلك، نتوقع أن يستمر سوق الضيافة بدولة الإمارات في التعافي بمعدلات تدريجية خلال عام 2022 حيث يشهد السفر لأغراض الأعمال والترفيه على حد سواء مزيداً من التحسن نظراً لاستمرار الأسواق الرئيسية في تخفيف قيود السفر"..

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن جيه إل إل

تعتبر شركة جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL) شركة رائدة في الخدمات المهنية وهي متخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وتتمثل رؤيتنا في تكوين صورة جديدة لعالم العقارات باستخدام أحدث التقنيات من أجل توفير فرص مثمرة وعقارات متميزة وحلول عقارية مستدامة تُمكن الجميع من تحقيق طموحاتهم. ونهدف من ذلك إلى بناء غدٍ أفضل لعملائنا ولشعوبنا ومجتمعاتنا. شركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة بحجم إيرادات سنوية يبلغ 16.6 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، ويعمل بها ما يزيد عن 92000 موظف حول العالم كما في 30 يونيو 2021. و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jll.com.

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1050 من المهنيين المؤهلين دولياً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jll-mena.com.

مسؤولو الاتصال الإعلامي:

مسؤول الاتصال:

ميدها ساندراسجارا

شيلبا جونسون

الهاتف:

6999 426 4 971+

9045 118 52 971+

البريد الإلكتروني:

Medha.Sandrasagara@eu.jll.com

JLL@fourcommunications.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022