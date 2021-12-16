الاحتفالات تتزامن مع أسبوع المعرفة والتعلّم ضمن فعاليات إكسبو دبي

دبي: احتفلت مؤسّسة توظيف الشباب الرائدة في المنطقة، مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، مساء الأربعاء بإنجاز رئيسي في مشوارها، وهو بلوغ عدد خرّيجها 130 ألف طالب، وذلك ضمن حفل كبير أقيم في فندق إس إل إس في دبي.

يُذكر أنّ الاحتفالات تتزامن مع أسبوع المعرفة والتعلّم (من 12 إلى 18 ديسمبر 2021) الذي يندرج في إطار فعاليات إكسبو دبي. جرى الحفل بحضور أعضاء من مجلس إدارة مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، ورؤساء تنفيذيّين وشركاء من مختلف أنحاء المنطقة في دبي. وقد استضاف هذا الحدث عبد الجاوني، رئيس مجلس إدارة المؤسّسة، عضو في شركات الطيران الأوروبية الأطلسية ومجلس الإدارة العالمي لمؤسّسة التعليم من أجل التوظيف.

في ملاحظاته الافتتاحية، صرّح أندرو بيرد، الرئيس العالمي والرئيس التنفيذي لمؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، قائلاً: "يسرّنا العودة إلى دبي، لاسيما في مناسبة كهذه بحيث نحتفل بإنجاز رئيسي في تاريخ مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، وهو تخريجنا 130 ألف طالب، والفضل يعود إلى الفرق التابعة لنا والعاملة في تسعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

تعمل مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، عن طريق توفير فرص عمل والتدريب على المهارات، من أجل تمكين الشباب وتسليحهم بالأمل والكرامة، ممّا يساعدهم على تحقيق النجاح وبناء مستقبل أفضل.

وفي هذا الإطار، صرّح بيرد قائلاً: "على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها عام 2021، فقد حقّقنا معدل تخريج بنسبة 93%، وتوظيف بنسبة 75%. كما قدّمنا 437 حصّة على الإنترنت وفي الصفوف التعليمية عبر شبكة مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف. وتُعتبر دبي مركزاً للابتكار والمعرفة والفرص، وهل يوجد مكان أفضل منها للاحتفاء بهذا الإنجاز الهامّ ودعوة شركائنا، والرؤساء التنفيذيّين وأعضاء المجلس من مختلف أنحاء المنطقة؟"

ومن جهتها، صرّحت المتحدّثة الرئيسية، سعادة ريم بن كرم، مديرة مؤسّسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، قائلةً: "في 2021، انطلق مشوار نماء مع مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف عندما تمّ انتخاب سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسّسة نماء، لتكون الراعية الرسمية الأولى لمشروع إشراك المرأة العالمي الذي شرعت فيه مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف. وقد تعاونت مؤسّسة "نماء" عن كثب مع مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف في تحقيق طموح الشبكة لتمكين آلاف الشباب، والشابات بشكل خاص، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر فرص التعليم والوظائف وريادة الأعمال. وتشكّل قصص نجاحنا الكثيرة حافزاً للاجتماع معاً وبناء شراكات مؤثّرة، من شأنها إنهاء استبعاد الشباب من محادثات تؤثّر بشكل مباشر على الفرص المتاحة لهم عبر تحويلها من مواضيع جانبية إلى محور المناقشات في التنمية الاقتصادية المستدامة للمنطقة".

وبالتوجّه إلى الجمهور الموقر، صرّح علاء الصلال، خريّج مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف في الأردن، الرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم ومؤسّس موقع جملون، قائلاً: "تسرّني المشاركة في فعالية مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف التي تقام اليوم في دبي احتفاءً بتخريج 130 ألف طالب! ويشرّفني أن أكون واحداً من هؤلاء الخرّيجين. فقد قامت مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف بتمكيني عندما استهلّيت مسيرتي المهنية.

وتشديداً على دور مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، أضاف الصلال قائلاً: "أنصح شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرامج مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، إذ تدأب هذه الأخيرة على سدّ الفجوة بين الحياة الأكاديمية والحياة المهنية، فهي تؤدّي دوراً حيوياً بالنسبة إلى جميع الخرّيجين".

تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 3800 شركة شريكة قامت بتوظيف خرّيجين من مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف منذ إنشائها، بما فيها 280 شركة شريكة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021. علاوةً على ذلك، تخرّجت أكثر من 80 ألف طالبة عبر برنامج مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف منذ إنشائها.

كما شاهد الحضور العرض الحيّ الأول لفيلم جديد لمؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، من تقديم منتج أفلام هوليوود، كيفن ماتوسيان.

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نبذة حول مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف:

انضمّ أكثر من 131 ألف شاب عاطل على العمل إلى عالم العمل. هذا ما قدّمته مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.في الواقع، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعدل السكاني الأعلى من الشباب وتُعتبر أصعب مكان في العالم للعثور على وظيفة بالنسبة إلى الشباب. وتبلغ نسبة بطالة الشباب 30% والجدير ذكره أنّ الجائحة قد جعلت الإدماج الاقتصادي أهمّ من أي وقت مضى.

فمؤسّسة التعليم من أجل التوظيف عبارة عن منظمة غير ربحية، تعمل في تسعة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تزويد الشباب بتدريب على المهارات التي تتطلبها الشركات، وتُدرّبهم على التوظيف الذاتي حيث تكون فرص العمل نادرةً.شاهد ملخّصاً عن تأثير مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف على هذا الرابط، وفي هذا الفيلم القصير. تحرص برامج مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف على إدماج الشباب المهمّشين ليعيلوا أنفسهم وعائلاتهم وليساهموا في نمو بلدانهم، بمن فيهم النساء، واللاجئون ورواد الأعمال. ونفتخر بقصص نجاح مثل هازار وملاكمن فلسطين في مجالَي التمريض والهندسة.

يُذكر أنّ مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف تتعاون مع أكثر من 3000 شركة شريكة، نذكر منها أكسنتشور، بنك أمريكا، بوينغ، مؤسسة كارتييه الخيرية، مؤسّسة شانيل، مؤسّسة سيتي، ديل، غوغل، إتش إس بي سي، مؤسّسة حياة جي بي مورغان تشايس، مؤسّسة فيزا، مؤسّسة ويسترن يونيون وغيرها، بالإضافة إلى وكالات إغاثية أميركية، وفرنسية، وهولندية وألمانية.وقد قامت كلّ من محطة سي إن إن ومحطة ثومسون رويترز فاونديشن نيوز بتغطية عمل مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف. كما أدرجت مجلة تايم اسم رون برودر، مؤسّس مؤسّسة التعليم من أجل التوظيف، على قائمتها السنوية للشخصيات المئة الأكثر تأثيراً في العالم لعام 2011، وجاء اسمه ضمن قائمة مؤسّسة شواب لرواد الأعمال الاجتماعيّين العالمييّن لعام 2012.

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