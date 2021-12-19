وفقًا لما أعلنته "مكليدجر"، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة توفير ما يصل إلى 85% من ميزانياتها المحاسبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عيّنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة شركة "مكليدجر" McLedger شريكًا رسميًا لتقديم الحلول المحاسبية عبر الإنترنت للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تعد "مكليدجر" أول منصة سحابية محلية للتقنية المالية في المنطقة.

ستعمل المنصة بنظام تقديم الخدمات الشاملة، مستهدفة إدارة الحلول لمؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (Dubai SME)، المؤسسة التي تمثّل الوكالة المكلفة من اقتصادية دبي (Dubai Economy) لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالاستفادة من المحاسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) ومهارات المحاسبين ذوي الخبرة، ستمكّن "مكليدجر" مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة ميزانيتهم المحاسبية بسهولة ويسر، مع توفير ما يصل إلى 85% من إجمالي النفقات المحاسبية.

السبب وراء اختيار "مكليدجر"

وفقًا للبيانات الواردة من وزارة الاقتصاد، تُمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من جميع الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بين ذلك، تعمل 73% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الجملة والتجزئة، بينما تعمل 16% في قطاع الخدمات و11% في القطاع الصناعي.

كانت مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد عقدت تحالفًا إستراتيجيًا مع "مكليدجر"، لتكون المنصة التقنية شريكًا محاسبيًا يعمل على تعزيز الابتكار والقيادة بالشركات الناشئة في دولة الإمارات، وذلك عبر مختلف شرائح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. بفضل ما تقدمه "مكليدجر" من مجموعة متنوعة من خدمات إدارة الحسابات عبر الإنترنت، ستتمكن مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الآن من دعم رواد الأعمال بدولة الإمارات في جميع مراحل تطور أعمالهم، بهدف تنمية شركاتهم دون عناء.

التواجد الإقليمي والدولي

سبق إدراج "مكليدجر" ضمن مزودي الخدمات لمؤسسة شراع؛ حاضنة الأعمال بالشارقة، وكذلك (Hub71)؛ المنظومة التقنية العالمية الساعية لتمكين الشركات الناشئة في قلب إمارة أبوظبي. كما أدمجت المنصة أيضًا مع “سترايب” (STRIPE)، وهي إحدى أكبر بوابات المدفوعات عبر الإنترنت، يستهدف هذا الدمج تبسيط عملية الدفع بين الشركات والعملاء. فمن شأن هذا أن يسهل عملية تحصيل المدفوعات، وإرسال الدفعات بكل بساطة عن طريق مشاركة رابط من فواتير "مكليدجر".

نظرًا لكون "مكليدجر" أول منصة متكاملة للتقنية المتطورة، حظيت المنصة باعتراف دولي كبير من قبل منصات التجارة الإلكترونية الرائدة مثل “أمازون” و”شوبيفي” و”سالا” و”ماجنيتو”، يتمثل هذا الاعتراف الدولي بالاعتماد على المنصة ضمن مزودي الخدمات المفضلين في المنطقة لمساعدة الشركات عبر الإنترنت على النمو الاحترافي.

الأهمية المحلية ومجالات النمو

وفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي لشركة "مكليدجر"، فإن التقدير الذي حصلت عليه الشركة من مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتماشى مع رؤية حكومة دبي الرامية لتزويد الشركات الناشئة الإماراتية بالدعم المطلوب، بداية من تمكين هذه الشركات من تتبع مواردها المالية إلى تبسيط الإجراءات الرسمية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن "مكليدجر" تضيف قدرات النمو المستدام لجميع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة.

قال السيد / أحمد الموسى، الشريك المؤسس لشركة مكليدجر: "تماشيًا مع رؤية حكومة دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، تتمتع مكليدجر بموقعٍ استراتيجي لقيادة التغيير المطلوب في قطاع المالية والمحاسبة، وذلك بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنصة رقمية آمنة واقتصادية لإدارة الحسابات. تعمل مكليدجر على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من أن تصبح أكثر مرونة، مع القدرة على الابتكار في تطوير منتجاتها وتقديم الخدمات، وذلك بالجمع بين الابتكار والإبداع. توفر هذه الخصائص ضمانًا للنمو المستدام وخلق بيئة أعمال تنافسية، بفضل تبسيط معظم العمليات المحاسبية والحد من أعبائها بالمزج بين الخبرة والمهارات البشرية والذكاء الاصطناعي".

خصائص لتعزيز النمو

وفقًا لرؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تضطلع بدور حيوي للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلًا عن تحقيق النمو والاستدامة المالية. ولذلك فقد اكتسبت ميزات "مكليدجر" الفريدة من نوعها سمعة محلية طيبة، تتمحور حول تقديم خدمات محاسبية عالية الجودة لرواد الأعمال وتحويل حساباتهم اليومية إلى بيانات مالية وتقارير مرئية.

تساعد "مكليدجر" الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاحتفاظ بسجلات حسابات سليمة، وذلك بواسطة الجمع بين مهارات الإنسان وقدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة، كل هذا في منصة رقمية سهلة الاستخدام. كما توفر المنصة أيضًا خدمة هامة لرواد الأعمال، عبر خدمات إدارة الحسابات للمهام الحرجة، يقدم هذه الخدمة محاسبون خبراء ووكلاء ضرائب معتمدون من الهيئة الاتحادية للضرائب.

تقدم "مكليدجر" حزمًا متنوعة للشركات الناشئة، مما يمنح هذه الشركات إمكانية الحصول على مجموعة واسعة من الحلول ميسورة التكلفة. لمعرفة المزيد من المعلومات حول "مكليدجر"، يمكن لمالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة زيارة الموقع: https://mcledger.co/.

#بياناتحكومية

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معلومات حول مكليدجر McLedger :

مكليدجر منصة محاسبية رائدة على الإنترنت مقرها دولة الإمارات، مصممة خصيصًا لتقدم خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة وتهدف إلى تزويدها بخدمات دقيقة لإدارة الحسابات، مصممة خصيصًا لتناسب هذه الشركات وتجمع بين الأمان والتكلفة الميسورة. "مكليدجر" شركة رائدة في مجال تقديم حلول التقنية المالية السحابية لإدارة الحسابات رقميًا، مستعينة في ذلك بتطبيقات متاحة وسهلة الاستخدام عبر الويب والهواتف الجوالة. نجحت الشركة منذ إنشائها في عام 2018 في معالجة أكثر من مليوني معاملة مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات، مثل شركات المأكولات والمشروبات والاستشارات الإدارية والخدمات المهنية ومنصات التجارة الإلكترونية وغيرها الكثير.

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