دبي، الإمارات العربية المتحدة- وقعت مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، المعنية بتلبية احتياجات الشعوب والبلدان المتضررة من الأزمات والكوارث اليوم مذكرة تفاهم مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي –أكبر مركز لوجستي إنساني في العالم - بهدف تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين في مجال العمل الإنساني.

وتأتي هذه الإتفاقية انطلاقاً من رغبة كلا الطرفين إنشاء نموذج متكامل لتبادل الخبرات في مجال الشؤون الخيرية، وتحقيقاً لمفهوم التعاون والشراكة بين الهيئات والجمعيات المتخصصة في مجال خدمة المجتمع، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والخيرية.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها كلاً من الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، وسفير النوايا الحسنة من قبل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ورئيس اندكس القابضة، والسيد جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، سيعمل كلا الطرفين على مشاركة خبراتهم في المجال الإنساني من خلال دعم مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية وتمكينها من المشاركة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير –ديهاد، سنوياً بصفته أكبر حدث إنساني وتنموي في المنطقة، كما نصت المذكرة على أهمية الاستعداد وبناء القدرات والتدريب على العمل الإنساني، جنباً إلى جنب مع تبادل المعرفة والخبرة بين الطرفين، وبالتالي القدرة على العمل معاً تحت هدف واحد وهو الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُنتج عن شراكات قوية تعزز من العمل الفعال في القطاع الإنساني.

ومن جانبه، صرح الدكتور عبدالسلام المدني، عن سعادته لتوقيع هذه المذكرة، حيث قال: "إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً واقتداءً بالرؤية الحكيمة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال تعزيز العمل الإنساني، وحرصاً منا في اندكس القابضة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية لخدمة المجالات الخيرية."

وأضاف: "تساهم مثل هذه الشراكات الفعالة على إثراء المعرفة في مجال العمل الإنساني، حيث وصلت مساعدات القطاع في النصف الأول من العام 2021، إلى أكثر من 46 مليون درهم، مما نسج تحالفات هادفة وبناءة مع الشركات والمؤسسات الوطنية لتنسيق برامجها وتوحيد مواقفها تجاه القضايا الإنسانية ذات الإهتمام المشترك، وتَبني أفضل الحلول للتعامل معها ومعالجتها."

من جهته، قال السيد جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي: " يسرنا التعاون مع مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة والتي تأسست مؤخراً في هدف إرساء العلاقات الثنائية الداعمة للمجالات الإنسانية كونها تعتبر أكبر منصات تبادل المعلومات والخبرات في المجال الإنساني."

وأضاف: "نأمل من خلال شراكتنا مع مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة تعزيز مستوى الجهوزية وسرعة الإستجابة للإحتياجات الإنسانية الطارئة بما يعزز من كفاءة أعمال الإغاثة الإنسانية."

كما اختتمت الجلسة بجولة حول المدينة العالمية للخدمات الإنسانية والتي سلطت الضوء على أهم ابتكارات المؤسسة في مجال الإغاثة الإنسانية.

وانطلقت مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، ومقرها جنيف، في اكتوبر 2020 وذلك لإدارة كافة الفعاليات والأنشطة الخيرية والإغاثية التي تتعلق بالعمل الخيري ونشر البرامج العلمية المصاحبة لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير –ديهاد، والفعاليات المصاحبة.

#بياناتحكومية

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021