الإمارات العربية المتحدة-دبي: استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً من مملكة البحرين الشقيقة للاطلاع على تجربتها المؤسسية في مجال رعاية الطفل، والتعرّف إلى منظومة الخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية بشؤون الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة، إلى جانب نموذجها المتكامل في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، والذي يستند إلى نهج مهني يراعي احتياجاتهم المختلفة، ويسهم في توفير بيئة داعمة تعزز رفاههم واستقرارهم.

كما تخللت الزيارة جولة ميدانية في مبنى الرعاية والتأهيل، شملت عدداً من المرافق التخصصية وغرف العلاج، حيث استمع الوفد إلى شرح حول الخدمات والبرامج المقدمة، وآليات العمل المتبعة في إدارة الحالات، والدور الذي تؤديه الفرق متعددة التخصصات في تقديم الرعاية الشاملة للأطفال ومساندتهم في مختلف المراحل.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن المؤسسة تواصل تطوير خدماتها وبرامجها النوعية بما يرسخ مكانتها كمركزاً مرجعياً في مجال رعاية الطفل، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات متخصصة تواكب أفضل الممارسات المهنية، وتسهم في الارتقاء بجودة حياة الأطفال وتعزيز فرص نموهم في بيئة آمنة ومستقرة.

وقالت سعادتها: تُجسّد هذه الزيارات أهمية الشراكات المهنية في دعم مسيرة التطوير وتبادل الخبرات، كما تمثل فرصة للاطلاع على التجارب والممارسات المؤسسية الرائدة والاستفادة منها. ونعتز باستقبال الوفد البحريني الشقيق، ونؤمن بأن تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات الخليجية يسهم في تطوير الخدمات الموجهة للأطفال والأسر، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أثر مستدام ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والرفاه الاجتماعي

وأضافت أن المؤسسة تحرص على مواصلة الاستثمار في تطوير برامجها وخدماتها التخصصية، وتعزيز تبادل المعرفة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في ترسيخ التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير المهنية.

وفي ختام الزيارة، أشاد أعضاء الوفد البحريني بما لمسوه من مستوى متقدم في الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة، مثمنين نهجها المتكامل في الرعاية والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، ودورها في تطوير ممارسات نوعية تسهم في تعزيز رفاه الأطفال ودعم استقرارهم.