الإمارات العربية المتحدة، دبي : وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع "أستر دي إم للرعاية الصحية"، بهدف تقديم الخدمات الصحية لرعايا المؤسسة بأسعار مخفضة، وجرى توقيع المذكرة في مستشفى استر فرع القصيص، من قبل كل من الأستاذة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة ، والدكتور شرباز بيتشو، المدير التنفيذي لأستر دي إم للرعاية الصحية.

وفي هذا الإطار قالت الأستاذة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: "تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والتي نصت على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكات العالمية، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية المتمثلة في خلق بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع من مواطن ومقيم على حد سواء، حرصت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على تفعيل شراكتها مع "أستر دي إم للرعاية الصحية" إحدى الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة".

وأكدت: "بموجب الاتفاقية ستوفر أستر دي إم للرعاية الصحية خصومات على جميع الكشوفات الاستشارية والخدمات الطبية المقدمة لرعايا المؤسسة، بالإضافة إلى توفير خدمة العيادة المتنقلة بشكل مجاني، كما ستقدم أستر لموظفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مجموعة من المحاضرات التوعوية والتي ستتطرق لعدد من الأمراض منها، مرض السكري والضغط، ومن جهة أخرى ستقوم المؤسسة بتوفير فرص عمل تطوعية خاصة لموظفي “أستر دي إم للرعاية الصحية” في حرم المؤسسة مع الحرص على الالتزام بالسياسات والقوانين التي تطبق للحفاظ على خصوصية الرعايا، هذا وسيعمل الطرفان على تنفيذ وتقديم مجموعة من الحملات والبرامج التوعوية الموجهة للمجتمع على نطاق أوسع، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمعارض المحلية والدولية المعنية بالمرأة والطفل".

وأضافت: "نشكر “أستر دي إم للرعاية الصحية” على جهودهم الفعالة في دعم خدمات المؤسسة، متمنين أن نقدم من خلال هذا التعاون خدمات طويلة الأجل ومستدامة، ملبيةً لاحتياجات المتعاملين ومواكبةً للتوجهات العالمية والمستقبلية في مجال حماية ورعاية النساء والاطفال".

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