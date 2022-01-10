برعاية معالي رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة

القاضي: في ظل تحضيرات استضافة مصر لقمة COP27 البيئية هذا العام...نسعى إلى استكشاف فرص المؤسسة في عقد شراكات جديدة للمساهمة في دعم القطاع لتحقيق الاستدامة والأهداف البيئية الخاصة بالشركات.

القاضي: تعمل مؤسسة بلاستيك بنك على تطبيق الاقتصاد الدائري ونشر التوعية بالمخاطر البيئية التابعة لسوء إدارة المخلفات البلاستيكية والحد من وصولها للبحار والأنهار.

القاهرة: شاركت مؤسسة بلاستيك بنك في الدورة ال18 من معرض بلاستيكس، والمقام في الفترة من 9-12 يناير 2022 بمركز مصر للمعارض الدولية، برعاية معالي السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومعالي السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك لاستكشاف فرص المؤسسة في عقد شراكات جديدة للمساهمة لدعم الاستدامة البيئية وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري.

تعتبر مؤسسة بلاستيك بنك أحد الخبراء المشاركين في معرض بلاستيكس 2022، حيث تهتم بدعم الشركات المستدامة ومعالجة مشكلات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، ولذلك حرصت المؤسسة على المشاركة في المعرض والذي يتيح فرصة ذهبية للتواصل مع ممثلي القطاع وتكوين شراكات جديدة مع أكبر المصنعين والموردين للمنتجات البلاستيكية عالمياً واقليمياً. حيث يعتبر معرض بلاستيكس واحداً من أهم المعارض التي تقام سنوياً في مصر، حيث يجمع أهم وأكبر الشركات العالمية والمحلية المصنعة والموزعة للبلاستيك بالمشترين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقام المعرض خلال الفترة من 9- 12 يناير، ويضم تحت مظلته أكثر من300 شركة محلية وعالمية، كما يهتم المعرض هذا العام بعرض تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وإعادة التدوير.

وصرح السيد/ عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة بلاستيك بنك، قائلاً، "تسعد مؤسسة بلاستيك بنك بالمشاركة في معرض بلاستيكس 2022، خاصة في ظل استعدادات مصر لإستضافة قمة COP27 البيئية هذا العام، والخطوات الجادة للدولة تجاه تحقيق الاستدامة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري والأخضر تماشياً مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، حيث نسعى لعقد شراكات جديدة للمساهمة في دعم تحقيق الاستدامة ومساعدة الشركات في تحقيق أهدافها البيئية التي تتوافق مع مبادرات وقانون وزارة البيئة لإدارة المخلفات البلاستيكية."

وأضاف القاضي، "تعمل مؤسسة بلاستيك بنك على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وزيادة الوعي بالمخاطر البيئية النابعة من سوء إدارة المخلفات البلاستيكية والعمل على الحد من وصولها للبحار والأنهار، حيث تهتم المؤسسة بتحويل المخلفات البلاستيكية إلى بلاستيك مجتمعي Social Plastic©، وهو البلاستيك الذي يتم جمعه وإعادة دمجه في منتجات التعبئة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية في الجمع."

والجدير بالذكر أن مؤسسة بلاستيك بنك استطاعت في فترة قليلة من بداية عملها في مصر والتي بدأت في أوائل عام 2021، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، في جمع ما يزيد عن (3000) طن من البلاستيك بما يعادل (150) مليون زجاجة ومنع تسريبهم إلى نهر النيل والبحار في مصر، لتتخطى هدفها المقرر منذ بداية العام بمقدار 105%، كما توسعت هذا العام في 5 محافظات بعدد 11 مركزاً لتجميع المخلفات البلاستيكية، وقامت بتوفير فرص عمل لأكثر من (600) جامع للبلاستيك، وضمهم للاقتصاد الرسمي بهدف تحسين منظومة الجمع مع الحفاظ على البيئة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نَبْذَة عن مؤسسة بلاستيك بنك:بلاستيك بنك® هي مؤسسة مجتمعية تهدف لخلق مجتمع قائم على تجدد الموارد عن طريق خلق فرص عمل ومصادر دخل من خلال جمع المخلفات البلاستيكية. تساعد شركة بلاستيك بنك العالم على إيقاف وصول البلاستيك للمحيطات مع تحسين ظروف حياة جامعي المخلفات البلاستيكية؛ كما تبني أنظمة بيئية أخلاقية لإعادة التدوير في المجتمعات الساحلية وتعيد معالجة المواد لإعادة إدخالها في سلسلة التوريد التصنيعية العالمية. كما يحصل جامعي المخلفات البلاستيكية على نقود أو سلع أو خدمات مقابل المواد التي يجمعونها لتعينهم على المعيشة الكريمة. كما تعمل بلاستيك بنك على مكافحة تشغيل الأطفال وتحويل القطاع الغير رسمي إلى قطاع رسمي وتطوير أماكن العمل لتصبح موائمة مع مقاييس الصحة والسلامة والبيئة وتحفيز تعليم الأطفال وتحسين الظروف المعيشية لجامعي المخلفات البلاستيكية.وتعمل المنصة الرقمية الخاصة بمؤسسة بلاستيك بنك المدعومة بتكنولوجيا الBlockchain على تأمين التعاملات الرقمية بالكامل وتوفر تصورًا للبيانات في الوقت الفعلي، مما يتيح شفافية البيانات وإمكانية تتبع مصادر البلاستيك من التجميع حتى المراحل النهائية للتصنيع وذلك يتيح فرص للتوسع السريع و خلق منظومات لجمع مخلفات البلاستيك في جميع أنحاء الجمهورية. تُولد المواد المجمعة من جديد باعتبارها Social Plastic® التي يمكن إعادة دمجها بسهولة في المنتجات والتعبئة كجزء من سلسلة التوريد ذات الحلقة المغلقة.بلاستيك بنك هي مؤسسة كندية، وتم تأسيسها على يد ديفيد كاتز في مارس 2013، آملاً أن يتحد مليون شخص على خلق قيمة مادية للمخلفات البلاستيكية والعمل على تحسين المستوى المعيشي للأفراد محدودي الدخل بالدول التي تفتقر مرافق إدارة المخلفات. تعمل مؤسسة بلاستيك بنك حالياً في الفلبين وأندونيسيا والبرازيل ومصر، مع خطط للتوسع في كولومبيا وفيتنام في السنوات القليلة القادمة.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022