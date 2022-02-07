الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشرق الأوسط يستحوذ على الحصة الأكبر بين الأسواق العالمية للمؤسسة البريطانية

المكتب الجديد في قرية المعرفة ينسجم مع مستهدفات بناء الاقتصاد المعرفي عبر تمكين الاحترافيين في الإمارات من الوصول لكامل دورات المؤسسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة آي سي إس ليرن، مزوّد خدمات التعليم عن بُعد الأكثر خبرةً في العالم، عن افتتاح مكتبها الإقليمي في دبي لتوفير خدماتها للأعداد المتزايدة من الطلبة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت المؤسسة البريطانية إلى استئثار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالحصة الأكبر من عائدات مبيعاتها الدولية التي بلغت ملايين الجنيهات الاسترلينية في عام 2021، متجاوزةً أيرلندا والشرق الأقصى، حيث سجلت القيمة الإجمالية للبرامج التعليمية التي سجل بها الطلبة في المنطقة نمواً كبيراً بنسبة 56% منذ عام 2019. كما تعاونت المؤسسة مع العديد من المؤسسات الرائدة على مستوى المنطقة، مثل وزارة الدفاع السعودية وبنك البلاد وشركة علم ومجموعة تداول السعودية ومجموعة تامر وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وغيرها.

وتعتزم المؤسسة إعطاء الأولوية في البداية لسوقي الإمارات والسعودية في توسّعها في عام 2022، مع التركيز على برامج الموارد البشرية والقيادة والإدارة، بالإضافة إلى برامج التسويق والشراء الرقمية. ويدرس في المؤسسة أكثر من 100 متخصص من الإمارات للحصول على شهادة الزمالة بدرجة دبلوم في إدارة الموارد البشرية المعترف بها من قبل معهد تشارترد للأفراد والتنمية.

وفي السعودية، يدرس نحو 200 متخصص في 12 تخصصٍ مختلف، حيث تتابع النسبة الأكبر منهم (47%) الدراسة للحصول على شهادة الزمالة بدرجة دبلوم في إدارة الموارد البشرية من معهد تشارترد للأفراد والتنمية، المؤسسة المرموقة لتأهيل خبراء إدارة الموارد البشرية والتي عدّلت برامجها التأهيلية لتشمل جوانب بالغة الأهمية مثل التنوّع والشمولية والسلامة في موقع العمل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت دافينا كراستيفا، المدير العام لمؤسسة آي سي إس ليرن لمنطقة الشرق الأوسط:"يعزز مقرنا الجديد في قرية المعرفة بدبي مكانتنا المتميزة في مشهد الاقتصاد القائم على تبادل المعرفة، ويمنحنا فرصاً جديدة لخدمة احتياجات التعليم في المنطقة على نطاق أوسع، سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت. وعززت جائحة كوفيد-19 مستويات الاهتمام بالتعلم المهني عن بُعد في المنطقة، حيث تتطلع الشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى صقل مواهب وخبرات كفاءاتها البشرية للحفاظ على مكانتها التنافسية في مواجهة تحديات فترة ما بعد كوفيد-19، كما يسعى الأفراد إلى تحسين فرص عملهم".

وأوضحت كراستيفا قائلة: "تُعد المؤهلات المعترف بها من معهد تشارترد للأفراد والتنمية أكثر البرامج التي نوفرها إقبالاً. ولكن الحضور القوي الذي يتميز به معهد الإدارة المعتمد ومعهد القيادة والإدارة ومعهد تشارترد للمشتريات والتوريد ومعهد تشارترد للتسويق في الشرق الأوسط، سيساعدنا بالتأكيد على استكشاف فرص النمو التي يمكن أن تحققها هذه المؤهلات هذا العام.

وشهدت المؤسسة تضاعف عدد الطلبة والخريجين خلال فترة الأزمة الصحية، وسجل سبتمبر 2021 أكبر عدد من الطلبة المسجلين على الإطلاق. وأضافت كراستيفا قائلة: "يقدّر المتخصصون في المنطقة المرونة التي يتميز بها التعليم عن بُعد، إذ يمكنهم وضع برنامجهم الدراسي الخاص مع إمكانية الوصول طوال الوقت إلى بيئة التعلّم الافتراضية والحلقات الدراسية المباشرة على الإنترنت والتسجيلات الملحقة بها، إضافةً إلى نظام التسديد وفق دفعات شهرية بدون فوائد، مما يوفر لهم فرصة الحصول على مزيد من المؤهلات مع الاحتفاظ بوظيفتهم بدوام كامل".

#بياناتحكومية

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لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع وكالة العلاقات العامة الرسمية لمؤسسة آي سي إس ليرن: أكشن جلوبال كوميونيكيشنز، عن طريق البريد الإلكتروني: Jossedulka@actionprgroup.com. هاتف محمول: 971506540229+.

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