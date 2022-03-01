الشركة الرائدة في مجال البرمجيات الصناعية تكشف عن مجموعة من المنتجات المتكاملة خلال فعالياتها المقامة في أمستردام، وتفتح باب التسجيل لحضور المؤتمر

لندن، المملكة المتحدة : تقيم أ?ي?ا الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، مؤتمرها المنتظر AVEVA PI World في مركز RAI للمؤتمرات في العاصمة الهولندية أمستردام في الفترة بين 16 – 19 مايو 2022. تتحدث في الفعالية نخبة من الخبراء مثل الدكتورة كاثرين جرين من معهد ويلكوم التابع لجامعة أكسفورد، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات كيلوجز وكوجنيزانت ومايكروسوفت، مما يجعلها بمثابة دورة عملية حول كيفية مشاركة قادة القطاع للبيانات والمعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحفيز الابتكار ووضع معايير جديدة لتحقيق المرونة في ظل التغيرات المتسارعة.

وخلال فعاليات AVEVA PI World، تتسنى الفرصة للعملاء للاطلاع على حلول أ?ي?ا ودورها في سدّ الفجوة في مجال الابتكار عبر تحويل البيانات إلى أفكار قابلة للتطبيق ودعم مزايا التنافسية. وفي تعليقه على الأمر قال بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة أ?ي?ا: "يسعدنا لقاء عملائنا وشركائنا بشكل شخصي هذا العام خلال فعالية AVEVA PI World، ونتطلع إلى مشاركتهم مزايا مجموعتنا الواسعة من الحلول ودورها في دعم النمو القائم على البيانات في عصر الأداء الحالي."

وأضاف: "أصبحت البيانات تمثل الركيزة الأساسية لعمليات الأعمال خلال فترة الجائحة. وعند ربطها بالابتكار البشري، فإنها تمكننا من ابتكار منتجات وعمليات جديدة تسهم في تعزيز العوائد الاقتصادية. ونسعى من خلال مشاركة تلك الابتكارات مع عملائنا وشركائنا في ظل الاقتصاد الصناعي المترابط مما يساهم في تحسين الإنجازات في كافة النواحي وتحوّل النمو الاقتصادي وتحقيق القيمة المستدامة على كافة المستويات."

الابتكار القائم على البيانات في الحياة الواقعية

يشاهد المشاركون في فعاليات AVEVA PI World 2022 دور البيانات في إلهام المؤسسات الرائدة والمفكرين المبدعين لتحويل الأزمات إلى فرص والوصول إلى فهم دقيق لأهمية المرئيات البشرية في الاستفادة من البيانات وتعزيز مكاسب الأتمتة.

من جانبه قال مايكل دين، المدير العالمي للطاقة والتحكم وأنظمة المعلومات لدى شركة كيلوجز: "أصبحت البيانات أساسًا جوهريًا للابتكار الصناعي، ويجري الآن جمعها بكميات أكبر بكثير من السابق. ولكن مزايا التحول الرقمي تبقى محدود دون وجود الرؤية البشرية التي توجه تلك المعلومات وتعمل على تطبيقها." وسيقدم دين كلمة رئيسية خلال الفعالية يبيّن فيها دور الإبداع البشري في المؤسسات القائمة على البيانات مستقبلًا.

وقال داميان أوكونور، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لدى كوجنيزانت وأحد المشاركين في لجنة الخبراء ضمن فعاليات AVEVA PI World 2022: "تتمتع البيانات بالقدرة على دعم الابتكار وتحقيق أهداف الاستدامة وتسريع مجريات الثورة الصناعية الرابعة. ومن خلال توحيد البيانات مع المرئيات البشرية، فإن بوسع الشركات من أمثال أ?ي?ا وكوجنيزانت تمكين القطاعات لدعم الاستخدام المسؤول للموارد وإعادة رسم المشهد الصناعي."

وسيكون كل من دين وأوكونور من ضمن نخبة من قادة الفكر وخبراء الأعمال المتواجدين في الفعالية والذين سيشاركون الحاضرين أمثلة واقعية عن الابتكارات القائمة على البيانات. وفيما يلي أبرز ملامح برنامج المؤتمر:

كلمة هيرويك التي يعرض فيها نموذج العمليات التشغيلية القائمة على البيانات باستخدام أمثلة من الحياة الواقعية لبيان دور المرئيات الرقمية المترابطة في تحقيق قيمة أكبر للمنظومة بأكملها.

توضح الدكتورة كاثرين جرين من مركز ويلكوم لدراسة علم الجينات البشرية في جامعة أكسفورد دور البيانات في المساعدة بتطوير لقاح أكسفورد، وهو نموذج ملهم للصناعات.

يقدم المؤثر جاهينكي بيلينك، ممثل الشباب السابق في الأمم المتحدة، توضيحًا لدور الجيل Z في استثارة التفكير الرقمي بينما ينضم إلى فرق العمل بقطاع الصناعة.

ويتحدث كل من رونان دي هوج، نائب الرئيس التنفيذي للمعلومات وروب مكجريفي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية لدى أ?ي?ا عن حلول نائب الرئيس التنفيذي للمعلومات لدى أ?ي?ا وكيف يساهم دمج أنظمة PI في مركز أ?ي?ا للبيانات بتسريع تحقيق القيمة للعملاء.

وتدير ليزا جونستون، المدير التنفيذي للتسوق والمدير التنفيذي للاستدامة في أ?ي?ا، جلسة نقاش للخبراء حول استراتيجيات المرونة الاقتصادية لتحقيق النجاح في ظل الأوضاع الجديدة، وينضم إليها في النقاش متحدثون من شركتي مايكروسوفت وكوجنيزانت.

التسجيل في فعاليات AVEVA PI World 2022

تمثل الصحة والسلامة العامة أولوية كبرى لنا في AVEVA PI World 2022، وستلتزم أ?ي?ا بجميع التوجيهات الصادرة عن الحكومة الهولندية لمنح كافة الحاضرين تجربة آمنة تمامًا.

يمكنكم التسجيل في AVEVA PI World عبر الرابط: https://piworld.aveva.com/amsterdam2022

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