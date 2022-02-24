"بوبا العربية": تطوير الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الصناعي يوفر تجربة مميزة للعملاء

حميد الدين: "تبني الرقمنة لم يعد رفاهية، بل أصبح مطلباً ضرورياً؛ لمواكبة متطلبات العصر".

مشاركة "بوبا العربية" في مؤتمر إنشورتيك الشرق الأوسط 2022 تؤكد دورها في تطوير قطاع التأمين

تبني الرقمنة أصبح مطلباً ضرورياً ومحورياً لتسهيل رحلة العملاء الصحية.

جدة: أكدت جائحة "كوفيد-19" أهمية الرقمنة لقطاع التأمين والرعاية الصحية، وخاصةً مع قدرة التحول الرقمي على إعادة تشكيل صناعة التأمين، ولعبه دورًا مهمًّا في تقديم خدمات أفضل تلبي احتياجات العملاء.

ويعدّ مؤتمر إنشورتيك الشرق الأوسط 2022 (InsureTek Middle East 2022) -المعقود في دبي أهم مؤتمر إقليمي يناقش مواضيع الرقمنة، والابتكار في قطاع التأمين.

وقد صرح الشريف بن عبدالله حميد الدين -رئيس قسم التسويق وتجربة العميل في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني- أن مشاركتنا في مؤتمر إنشورتيك الشرق الأوسط 2022 تأتي في إطار سعينا المستمر لأن نكون شركاء فعالين في تطوير قطاع التأمين في السعودية ونموه، إضافةً للمنطقة العربية ككل، مشيراً إلى أهمية المؤتمر في إتاحة الفرص لتبادل التجارب مع الشركاء في قطاعي التقنية والتأمين؛ ما يسهم في إحداث نقلة في قطاع التأمين.

وقال حميد الدين: "إن تبني الرقمنة أصبح مطلباً ضرورياً ومحورياً لتسهيل رحلة العملاء الصحية. تحسين تجربة عملائنا الرقمية هو احد أهدافنا نحو الأفضل".

وأضاف حميد الدين أن "مستقبل التأمين خلال السنوات القادمة في السعودية وفي العالم أجمع يتوقف على قدرة القطاع على تطوير الحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الصناعي؛ بما يحسّن تجربة العميل"، مؤكدًا أهمية توفير تجربة مميزة للعميل، وأن تصبح الشركة جزءًا من الحياة اليومية لعملائها؛ وهو ما يزيد ثقتهم بالشركة، وولاءهم لها.

وأشار إلى أن استمرار شركات التأمين وبقاءها في القطاع بات يعتمد بشكل كبير على كيفية تقديمها للخدمات والحلول للعملاء؛ عن طريق تحسين التجربة الشخصية للعميل، وهو ما يتطلب تنفيذ تحول رقمي شامل في صناعة التأمين.

الجدير بالذكر أن بوبا العربية للتأمين التعاوني هي من أوائل الشركات في قطاع التأمين السعودي التي اهتمت بالرقمنة، حيث أسست قسماً كاملاً للتحوّل الرقمي منذ 2018م؛ بهدف تطوير الخدمات والحلول الرقمية، إضافةً إلى إطلاقها منصة "تطبيب عن بعد" الافتراضية؛ لتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وتحسين التجربة الصحية الرقمية للعملاء.

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نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 كشركة ائتلاف بين بوبا و بين شركة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعتبر بوبا العربية شركة سعودية جزء من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلدًا حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث تقوم بتقديم أفضل خدمات صحية نوعية لعملائها عبر برنامج "طبتم" و تحرص على توفير تجربة فريدة لعملائها في المستشفيات عبر برنامج "راحتكم".

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في (السعودة) بنسبة أكثر من 70%. و لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي: www.bupa.com.sa

للمزيد من المعلومات:

عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

W7Worldwide للإستشارات الإستراتيجية والإعلامية

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