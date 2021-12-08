PHOTO
بمشاركة 195 جامعة ومعهداً مهنياً و9 وزراء
يناقش مؤتمر "التعليم الافتراضي للجامعات الدولي"، خلال جلساته التي انطلقت يوم الأحد الماضي، ولمدة خمسة أيام، تطورات التعليم العالي والفني والمهني، ودور وزارات التربية والتعليم في جميع أنحاء العالم في التعليم العالي والمهني، وإعداد وتأهيل الشباب لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة المستدامة.
ويوفر المؤتمر منصة نموذجية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات التعليمية على الصعيد الدولي، ويعين الطلبة من مختلف القارات على رسم مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية في ضوء متطلبات التنمية الشاملة المستدامة واحتياجات القرن الحادي والعشرين، والاطلاع على أحدث التخصصات في معرض افتراضي للمؤسسات المشاركة.
وانطلق المؤتمر يوم الأحد الماضي، تحت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين، ومشاركة 195 جامعة ومعهداً مهنياً على مستوى العالم، و9 وزراء، وحشد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجامعات وغيرهم من المسؤولين والخبراء من مختلف القارات.
وأعربت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة (ميد بوينت) المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات، عن أملها في أن يحقق المؤتمر الأهداف المرسومة له، ولاسيما الخروج برؤية جديدة للتعليم العالي والفني والمهني، تواكب التطورات العالمية، وتعزز ارتباط التخصصات الدراسية باحتياجات سوق العمل والتنمية الشاملة المستدامة.
وأشارت الشيخة نورة، إلى أنه يشارك في المؤتمر إلى جانب سعادة وزير التربية والتعليم في البحرين، حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور طارق جلال شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب بجمهورية مصر العربية، والدكتورة نور عيني أحمد وزيرة التعليم العالي بماليزيا، وديبو موني وزيرة التربية والتعليم ببنغلاديش، والبروفيسور ألفا تيجان ووري وزير التعليم التقني والعالي بجمهورية سيراليون، والدكتور نبيل محمد أحمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجيبوتي، والسفير ألمازبيك بيشينالييف وزير التعليم العالي السابق بجمهورية قيرغيزستان.
وقالت الشيخة نورة، إن فعاليات المؤتمر تضمنت عقد عدد من الجلسات المهمة، منها جلسة "دور وزارات التربية والتعليم في جميع أنحاء العالم في التعليم العالي والمهني"، والتي تحدث فيه الوزراء المختصون من عدة دول منها مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى جلسة بعنوان "التحديات والفرص" والمخصصة لوكلاء الوزارات أو من ينوب من مختلف أنحاء العالم.
وتضمن المؤتمر عقد العديد من الجلسات والمحاضرات التي ناقشت دور التعليم العالي والمهني في الاقتصاد والتنمية، ودعم هذا القطاع التعليمي في مواجهة التحديات، وتعزيز الذكاء الاصطناعي والابتكار، والمنهجيات التعليمية الجديدة القائمة على التكنولوجيا، وأفضل الممارسات والمسارات الوظيفية الجديدة وعلوم المستقبل، وإعداد وتأهيل الشباب لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة المستدامة، إلى جانب عدد كبير من المحاضرات اليومية المتزامنة للعديد من الجامعات والمعاهد المهنية.
وأُقيم المؤتمر افتراضياً عن بعد عبر أكثر من منصة مثل "زووم" و"تيمز" ووسائل التواصل الاجتماعي، كما تم تخصيص رابط للتسجيل المجاني وهو (195university.com)، لإتاحة فرصة الاستفادة لأكبر شريحة ممكنة من دول العالم من جلسات النقاش والمحاضرات، إلى جانب الجولات الافتراضية التي ستوفرها الجامعات والمعاهد المهنية المشاركة للطلبة للتعرف على خدماتها، مع عقد جلسات أسئلة وأجوبة معهم، والاستماع للعروض التوضيحية حول التخصصات والمؤهلات والفرص المستقبلية.
وأشادت الشيخة نورة بالراعي البلاتين للمؤتمر وهو جامعة المملكة، والجامعة الأمريكية بمملكة البحرين، والكلية الملكية للجراحين- جامعة البحرين الطبية، إضافة إلى الراعي الذهبي وهي الجامعة الأهلية بالبحرين.
#بياناتحكومية
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.