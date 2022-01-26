المتكاملة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط لدعم العلامات التجارية في المنطقة

الخدمة تقدم تعريفاً جديداً لطرق التوزيع الإلكترونية التقليدية في المنطقة لتضمن لعملائها مكانة متميزة في القطاع

قطاع التجزئة في التجارة الإلكترونية يحقق مستويات نمو استثنائية ليصل إجمالي إيراداته اليوم إلى حوالي 24 مليار دولار أمريكي.

دبي، الإمارات العربية المتجدة26 يناير 2022: أعلنت ليكويد ريتيل، شركة أفكار البيع بالتجزئة الحائزة على جوائز والمخصّصة بالكامل لضمان قدرة العلامات التجارية على بيع منتجاتها من خلال مساعدة المتسوّقين على شرائها، اليوم عن إطلاق خدمة إليفيت (Elev8) الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستُحدث نقلة نوعية في عمليات توزيع منتجات التجارة الإلكترونية في المنطقة.

ويهدف المشروع الجديد إلى تعزيز الترابط بين عمليات التجارة الإلكترونية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالقطاع؛ ومن أبرزها أوجه عدم الكفاءة في سلاسل التوريد، والتي تقود إلى تأخّر عمليات zالتوصيل وارتفاع نسبة إعادة المنتجات، فضلاً عن ضعف التكامل بين العلامات التجارية وفرق المبيعات ومزودي الخدمات اللوجستية وتجار التجزئة وخدمات التوصيل للوجهة النهائية. وأسهمت التغيّرات في سلوكيات العملاء وتوقعاتهم في زيادة حالة عدم الترابط هذه، بالإضافة إلى دور البيئة التنافسية في الضغط على تجار التجزئة والعلامات التجارية بهدف تطوير تجارب متعددة القنوات تضمن المحافظة على ولاء العملاء.

وتتمثّل مهمة إليفيت في مساعدة العلامات التجارية على توجيه عملياتها في ظل التعقيدات المتنامية لعالم التجارة الإلكترونية، من خلال تزويدها بمجموعة من الخدمات الهامة مثل إعداد الخطط الاستراتيجية للدخول إلى السوق، وإدارة متاجر التجزئة الإلكترونية، وإنشاء المحتوى وتنظيمه، بالإضافة إلى مجالات معلومات الأعمال وإدارة المستودعات وخدمات التوصيل للوجهة النهائية. وتتيح هذه الخدمات للعلامات التجارية التركيز على تنمية وتوسيع أعمالها، بينما تتولى إليفيت إدارة منظومة المبيعات الرقمية التابعة لها.

وتعتمد غالبية العلامات التجارية على بيع منتجاتها إما من خلال عدد من القنوات الرقمية المتخصصة مثل منصات أمازون ونون دوت كوم ونمشي أو بالاعتماد على متاجر التجزئة التي تجمع بين طرائق البيع التقليدية والإلكترونية، مثل كارفور ولولو، أو باستخدام منصات تضم مجموعة من متاجر التجزئة مثل إنستا شوب وطلبات. ويفرض البيع من خلال جميع هذه المنصات تحديات تنشأ عن وجود مجموعة من الجهات البائعة المسؤولة عن تنفيذ أدوار مختلفة على امتداد عملية البيع. وتتولى إليفيت استقبال منتجات العلامات التجارية وضمان تكامل جميع قنوات البيع التابعة لها، بالإضافة إلى إنجاز الطلبات بالسرعة المطلوبة في عمليات البيع بالتجزئة بالاعتماد على حلّ شامل ومتكامل.

وتعتمد ليكويد على مستودعاتها المتطورة في دبي لتزوّد العملاء بخدمات موثوقة، فضلاً عن التوصيل السريع للمنتجات إلى وجهاتها النهائية في مختلف أنحاء الإمارات. وتُسهم إضافة إليفيت إلى محفظة خدمات ليكويد في تعزيز عروض الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها ودعم العملاء بحلّ متكامل يغطي مختلف مراحل عملية البيع، ما يلبّي احتياجات العلامات التجارية الساعية إلى تنظيم عملياتها ضمن قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط. وستتعاون ليكويد ريتيل مع العملاء لتزويدهم بخدماتٍ متكاملة لإدارة الأسواق تتلائم مع قدراتهم الإبداعية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ساشين جيه. لالا، الرئيس التنفيذي لشركة ليكويد ريتيل: "يسرّنا إطلاق خدمة إليفيت المبتكرة والأولى من نوعها في المنطقة. وتوفّر ليكويد ريتيل منصة متكاملة للعلامات التجارية الساعية إلى ترسيخ حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر، والذي حقق مستويات نمو استثنائية ليصل إجمالي إيراداته اليوم إلى حوالي 24 مليار دولار أمريكي. ونضمن للعملاء تفادي المخاطر وتحقيق النجاح بالاستفادة من معارفنا الواسعة وخبراتنا المتعمقة في القطاع. ونحن واثقون بأن إطلاق خدمة إليفيت في المنطقة سيسهم في دعم قطاع التجزئة والعملاء على حد سواء، وهو ما سينعكس إيجاباً على نمو مختلف القطاعات التجارية في المنطقة".

وتضمن ليكويد ريتيل انسجام قيم منتجات العلامة التجارية في المتاجر المادية والرقمية وتوافقها مع القيمة الإجمالية للعلامة التجارية، وتعمل الشركة على إحداث تغيير إيجابي في القطاع من خلال تزويد العلامات التجارية بعروض متكاملة تعزز ولاء العملاء وتتلاءم بصورة مثالية مع أذواقهم وتفضيلاتهم.

وأضاف لالا: ""لاحظنا وجود هوّة واضحة في القطاع، لذا صممنا منهجيتنا بهدف دعم العلامات التجارية بالأدوات اللازمة لجذب العملاء وبيع المنتجات وضمان توصيلها بفعالية بالاعتماد على خدمات ليكويد ريتيل وإليفيت".

وتتميز ليكويد ريتيل بمكانة رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية مكّنتها من لعب دور حلقة وصل بين العلامات التجارية ومتاجر التجزئة الإلكترونية، ومساعدة هذه العلامات على تحسين حضورها على الإنترنت. وتهدف خدمة إليفيت إلى تنشيط قنوات المبيعات وتجاوز التحديات القائمة في المرحلة النهائية من عملية البيع.

واعتماداً على قدراتها الرائدة في مجال التحليلات، ستوفّر ليكويد ريتيل للمستخدمين رؤىً متعمقة حول تفضيلات العملاء وأداء المنتجات تغطي العديد من منصات التجارة الإلكترونية. ويتعاون فريق ليكويد ريتيل عن كثب مع العملاء لتزويدهم بالاستشارات والتوجيهات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق النجاح في قطاع التجزئة، بالاستناد إلى خبرات الشركة الراسخة في قطاع التجارة الإلكترونية المحلي.

وأعلنت ليكويد ريتيل مؤخراً توسيع نطاق عملياتها ليشمل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إنشاء مركزها الأول بأوروبا في بولندا، انطلاقاً من مكتبها العالمي الواقع في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وحققت ليكويد ريتيل زيادةً في الإيرادات بنسبة 35% عام 2020، وتعتزم مواصلة مسيرة توسعها العالمية، والاستمرار بمساعدة العلامات التجارية على بيع منتجاتها من خلال مساعدة المتسوّقين على شرائها، بغض النظر عن المكان والزمان والأسلوب.

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