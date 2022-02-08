سنغافورة: أعلنت شركة ليف سبيس Livspace، إحدى أكبر المنصات متعددة القنوات للتصاميم الداخلية والتجديد في الهند وجنوب شرق آسيا، و"كي كي آر" KKR، وهي شركة استثمار عالمية، عن جمع مبلغ 180 مليون دولار أمريكي خلال جولة التمويل F، والتي ستشارك بموجبها شركة "كي كي آر" كمستثمر رئيسي. كما شهدت جولة التمويل من فئة F مشاركة مجموعة من المستثمرين الحاليين مثل "إنجكا جروب للاستثمارات" Ingka Group Investments (التابعة لمجموعة إنجكا التي تدير متاجر التجزئة الخاصة لبيع منتجات علامة إيكيا) وجانجل للمشاريع وفنتوري بارتنرز واستثمارات بيجو وغيرها من الشركات العالمية الرائدة.

وتعليقاً على الخبر قال أنوج سريفاستافا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ليف سبيس: "يسعدنا التعاون مع "كي كي آر" في المرحلة التالية من مسيرتنا التنموية. وسنتمكن بالاعتماد على معرفتهم العميقة بالأسواق العالمية، وخبرتهم واسعة النطاق في مجال التعاون مع العلامات التجارية الرقمية الجديدة، من توسيع أعمالنا بمعدل 10 أضعاف خلال الأشهر المقبلة. وتشهد عملياتنا في كل من الهند وسنغافورة نمواً مضطرداً، حيث نطمح إلى نشر هذا الإنجاز في أسواق جديدة، عبر مجموعة من العمليات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأستراليا."

من جهته قال راماكانت شارما، الشريك المؤسس ومدير العمليات في ليف سبيس: "نتطلع في ليف سبيس كشركة رائدة على مستوى القطاع، لتوسيع نطاق عروضنا وابتكار أفضل التقنيات وتمكين عملائنا من تصميم منزل الأحلام في جميع أنحاء العالم. وقد أصبحنا بفضل الاستثمارات الجديدة، جاهزين لريادة قطاع التصاميم والأثاثات المنزلية على أوسع نطاق."

وستعمل ليف سبيس على تعزيز خططها التوسعية الطموحة، عبر الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حضور العلامة التجارية في الهند وسنغافورة، مع مواصلة الاستثمار في تطوير تقنيات المنصة الرائدة، والتي تعتبر أهم سلسلة إمداد مدمجة رقمياً على مستوى القطاع؛ مع توظيف المواهب وتطويرها ورعايتها عبر كافة المجالات لدعم الشركات الجديدة والحالية. وسيتم في هذا الإطار، توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات الإستراتيجية في الشركات المبتكرة للمساعدة في تسريع عمليات التوسع والنمو. واستحوذت الشركة في هذا الإطار مؤخراً، على الحصة الأكبر في "كانفاست"، وهي منصة متطورة لتصميم وإعادة تصميم المنازل ومقرها سنغافورة، والتي توفر لأصحاب المنازل القدرة على التواصل مع المتخصصين الموثوقين بهم على مستوى القطاع.

وقال غوراف تريهان، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "كي كي آر" في الهند: "يسعدنا الاستثمار في ليف سبيس، وهي شركة فريدة من نوعها تعتمد على التكنولوجيا وتتمتع بإمكانيات نمو هائلة. ويرتكز هذا الاستثمار على التزام "كي كي آر" طويل الأجل تجاه المستهلكين في سوق الهند وبناء على إستراتيجيتنا التكنولوجيةالخاصة بتوسيع عملياتنا في البلاد. ويعتبر كل من أنوج وراماكانت رائدين في تطوير قطاع تجديد المنازل، وتتطلع "كي كي آر" إلى الاستفادة من الخبرة التكنولوجية والتشغيلية طويلة الأمد، بالإضافة إلى شبكتنا الإقليمية والعالمية، لدعم النمو المستمر لشركة ليف سبيس."

وأضاف لويس كيسي، رئيس عمليات تطور التكنولوجيا في أسواق شركة "كي كي آر" بمنطقة جنوب شرق آسيا: "تمكنت ليف سبيس من مواجهة تحديات متشابكة ترتبط بمجموعة من أصحاب المصلحة، والتي تتطلب اعتماد مجموعة من تطبيقات البرامج المتطورة، مع قدرات هائلة لتنفيذ المهام، بالإضافة إلى نهج يركز على المستهلك. ونعتقد أن هذه المحفظة من القدرات والكفاءات ستساهم في تعزيز الميزة التنافسية لشركة ليف سبيس، والارتقاء بريادتها وبالتالي توسيع عروضها واستكشاف أسواق عالمية جديدة. نحن متحمسون للتعاون مع فريق ليف سبيس وأنوج في إطار هذه الشراكة المتميزة."

تستثمر "كي كي آر" في ليف سبيس انطلاقاً من إستراتيجيتها الخاصة بالجيل الجديد من التكنولوجيا في آسيا. ويعتبر أحدث استثمار تكنولوجي في مسيرة نمو شركة "كي كي آر" في أسواق آسيا، يضاف إلى الاستثمارات الحديثة الأخرى في المنطقة بما في ذلك لينسكارت، شركة متعددة القنوات لبيع النظارات بالتجزئة في الهند، وشركة مودي، وهي شركة نظارات تعتمد على التكنولوجيا في الصين، وشركة آدوبت آ كاو، وهي شركة رقمية لإنتاج الألبان في الصين. وغروساري، منصة التجارة الإلكترونية التي تزود الخدمات للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الفلبين، وكيوتفييت، وهي منصة تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في فيتنام.وتجدر الإشارة، إلى عدم الكشف عن تفاصيل إضافية للصفقة.

تم تأسيس شركة ليف سبيس من قبل أنوج سريفاستافا وراماكانت شارما عام 2015، حيث أصبحت منصة رائدة لخدمات التجديد وأعمال الديكورات الداخلية المنزلية الشاملة. واستطاعت الشركة بفضل منصتها التكنولوجية الرائدة، والتي تعتبر أحدى أكبر سلاسل الإمداد المتكاملة رقمياً في قطاع تحسين المنازل، مع نهج فريد ثلاثي الجوانب يرتكز على السوق، إنشاء سلسلة قيمة متماسكة لدعم أصحاب المنازل والبائعين والمصممين.

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نبذة حول ليف سبيس Livspace

تعتبر ليف سبيس Livspace أكبر وأسرع منصة متعددة القنوات الأكثر موثوقية لتجديد ديكورات المنازل الداخلية والأسرع نموًا في الهند وجنوب شرق آسيا. تستخدم الشركة تقنيتها الخاصة لتوفير حل تجديد شامل لأصحاب المنازل - بدءًا من التصميم وحتى تجديد جميع غرف المنزل. نظمت المنصة قطاع مجزأ، يجمع بين المصممين والعلامات التجارية والمصنعين والمقاولين لتمكين تجربة موثوقة ويمكن التنبؤ بها مثل التجارة الإلكترونية. وتوفر الشركة خدماتها حاليًا في سنغافورة وماليزيا بالإضافة إلى ثلاثين منطقة مركزية وغير مركزية في الهند (بنغالورو، دلهي، نويدا، جورجاون، مومباي، ثين، بيون، حيدر أباد، أحمد أباد، كلكتا، كوتشي، جايبور وتشيناي). وحققت ليف سبيس Livspace نموًا هائلاً منذ إطلاقها، حيث قامت بتسليم أكثر من 100،000 غرفة وبيع أكثر من 7.5 مليون وحدة SKU من خلال منصتها. ويقدر رأس مال الشركة بحوالي 450 مليون دولار أمريكي من بعض كبار المستثمرين العالميين بما في ذلك Ingka Group Investments (التابعة لشركة Ingka Group التي تدير متاجر التجزئة الخاصة لبيع منتجات علامة IKEA)، و TPG Growth، و Goldman Sachs، و Kharis Capital، و Venturi Partners، و FFP ( بيجو القابضة)، و EDBI، و Bessemer Venture Partners، Jungle Ventures و Helion Ventures و .UC-RNT

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.livspace.com

نبذة حول "كي كي آر" KKR

"كي كي آر" هي شركة استثمار عالمية رائدة تقدم إدارة الأصول البديلة وأسواق رأس المال وحلول التأمين. تهدف "كي كي آر" إلى تحقيق عوائد استثمارية جذابة من خلال اتباع نهج استثماري موثوق ومنضبط، وتوظيف أشخاص يمتلكون قدرات عالمية، مع العمل على دعم النمو في شركات ومجتمعات محفظتها الاستثمارية. ترعى "كي كي آر" صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية ولديها شركاء استراتيجيون يديرون المحافظ الوقائية. تقدم شركات التأمين التابعة لشركة "كي كي آر" منتجات التقاعد والتأمين على الحياة وإعادة التأمين تحت إدارة مجموعة Global Atlantic Financial Group . قد تتضمن الإشارات إلى استثمارات "كي كي آر" أنشطة الصناديق الممولة وشركات التأمين التابعة لها.

للحصول على معلومات إضافية حول KKR & Co. Inc المسجلة في بورصة نيويورك: KKR)، يرجى زيارة موقع "كي كي آر" على الويب www.kkr.com وصفحة الشركة على TwitterKKR_Co.

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