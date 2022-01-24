استمتع بممارسة رياضة الغوص في أكبر حوض أسماك أسطواني في الشرق الأوسط

أعلن أكواريوم البحرين في مجمع دلمونيا ومركز سكوبا ماستر عن إطلاق مركز الغوص المغلق الأول داخل مركز تجاري في مملكة البحرين. وقد جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين الطرفين وسط حضور الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجمع دلمونيا، والسيد أحمد خلفان، المدير العام لمركز سكوبا ماستر. ويعتبر أكواريوم البحرين أكبر حوض أسماك أسطواني داخل مركز تجاري في الشرق الأوسط، حيث يمتد على أربعة طوابق ويضم أكثر من 2700 سمكة من أكثر من 85 فصيلة مختلفة، بما في ذلك أسماك القرش والراي.

وبتوقيع اتفاقية الشراكة هذه، سيقوم مركز سكوبا ماستر، المتجر الشامل لمعدات الغوص في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، بإطلاق أنشطة الغوص وإطعام الأسماك في أكواريوم البحرين الذي يتكون من 4 طوابق. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على رفع مستوى تجربة جميع الزوار الذين سيستمتعون بالمشاهدة والتفاعل مع الحياة البحرية قضاء أفضل تجربة التسوق، وذلك ابتداء من شهر فبراير 2022.

إلى ذلك، وبالإضافة إلى أنشطة الغوص وإطعام الأسماك اليومية، يمكن للزوار التسوق وممارسة رياضة الغوص، حيث سيفتتح مركز سكوبا ماستر أيضًا فرعًا للبيع بالتجزئة داخل المركز التجاري، و سيعرض مجموعة متنوعة من معدات الغوص من أفضل العلامات التجارية للغوص، ليلبي بذلك احتياجات الغواصين الأساسية من المعدات المتخصصة والتقنية، وخدمة تعبئة أسطوانات الغوص.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجمع دلمونيا، بالقول: "نحن سعداء بالترحيب بمركز سكوبا ماستر في مجموعتنا من منافذ البيع بالتجزئة والترفيه. ونظرًا لكوننا مركز الغوص الوحيد الذي وظف مدير دورة PADI بدوام كامل لضمان حصول العملاء على أعلى جودة من الخدمة، فنحن على ثقة تامة من أن هذه الشراكة ستفتح فرصًا جديدة في عالم الترفيه والتعلم."

من جانبه، أضاف السيد أحمد خلفان، المدير العام لمركز سكوبا ماستر، قائلًا: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع مجمع دلمونيا، حيث أننا نتطلع لأن تساعد إضافة خدماتنا إلى أكواريوم البحرين في وضع معيار جديد للترفيه الداخلي على أعلى مستوى لعائلتك، وذلك في بيئة آمنة لأحبائك."

ولضمان حصول جميع ضيوفنا على أفضل تجربة والامتثال لبروتوكولات مكافحة جائحة كوفيد-19 للحد من الإزدحامات وضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي، سيتطلب الحجز مسبقًا لجميع الأنشطة عبر الرقم (97332077077+). كما سيتاح الحجز عبر الإنترنت قريبًا وسيتم الإعلان عنه عبر صفحات مجمع دلمونيا ومركز سكوبا ماستر على وسائل التواصل الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، يمكنكم زيارة موقع أكواريوم البحرين الإلكتروني على (www.bahrainaquarium.com) للمزيد من التفاصيل حول الأنشطة وآخر التحديثات.

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