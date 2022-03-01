خلال زيارة لتعزيز التواصل مع كافة القطاعات المعنية بالشأن الاقتصادي

المدفع: نعمل سوياً على تعزيز فرص النمو بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تنمية فرص الاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية

المشرخ: تجسد مدى التكامل في الرؤى بين مؤسسات الإمارة لتحقيق نسب عالية من نمو الاستثمار الأجنبي بكافة القطاعات الاقتصادية في الشارقة

العجلة: نوفر للمستثمر كافة التسهيلات لإنجاز أعماله وتطويرها في بيئة مرنة وإجراءات سلسة تعزز قطاعات الأعمال والاستثمار في الإمارة

الشارقة: بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال زيارتها مؤخراً لمركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، التابع لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، كافة الأدوار المنوطة بالمركز والرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية المتنامية في الشارقة والارتقاء بجهودها، من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتطوير بيئة استثمارية داعمة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وترأس وفد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية سعادة سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة، فيما كان باستقبال الوفد سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وضم وفد اللجنة كلاً من سعادة مريم راشد أحمد بن الشيخ مقرر اللجنة وسعادة سهيل سالم سويدان الكعبي، وسعادة عبدالله إبراهيم موسى، وسعادة الدكتور محمد أحمد الكوس عضو اللجنة، ومن الأمانة العامة للمجلس آمنة سالم باصليب مسؤول شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة.

ورافق سعادة محمد جمعة المشرخ، ومروان صالح العجلة مدير مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، وفد المجلس في جولة على أقسام المركز، حيث اطلعوا على الخدمات التي يقدمها للمستثمرين ورجال الأعمال في تأسيس شركاتهم، والتسهيلات المقدمة لضمان إنجاز كافة معاملاتهم بسرعةٍ عالية وكفاءةٍ قياسية، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز مكانة الشارقة على خارطة المدن الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وتبادل الأفكار والخبرات الداعمة لتطوير قطاع الأعمال في الإمارة، بما يعزز من تحقيق أهداف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ويرسخ دورها في التواصل مع كافة الجهات المعنية لدعم البيئة الاقتصادية المستدامة في الشارقة.

تعزيز فرص النمو

وفي بداية اللقاء نقل سعادة سيف محمد جاسم المدفع تحيات رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري للعاملين بالمركز، مشيدا بالدور الكبير الذي يؤديه في المساهمة بتعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة باعتبارها بيئة صديقة للأعمال وبوابة إقليمية للأسواق العالمية، مؤكدا أن اللجنة وفي إطار خطط المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، فإنها حرصت على تنظيم هذه الزيارة من منطلق التواصل مع كافة القطاعات المعنية بالشأن الاقتصادي، بهدف العمل سويا على تعزيز فرص النمو بما يحقق تطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تنمية فرص الاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز مسيرة دولة الإمارات وتحقيق تطلعاتها للخمسين عاما القادمة.

وشدد المدفع، على أهمية دور مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وما يتولاه من مهام ترفد تطلعات الإمارة في تحقيق نقلة نوعية باستقطاب الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات والاستفادة من الإمكانات والخدمات التي تتمتع بها الشارقة وما تقدمه لتوفير بيئة متكاملة للاستثمار والجذب الخارجي.

مد جسور التواصل

بدوره أكد محمد جمعة المشرخ، حرص مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، على مد جسور التواصل مع كافة الجهات الحكومية المعنية بمتابعة الشؤون الاقتصادية والتنموية لإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تجسد مدى التكامل في الرؤى بين مؤسسات الإمارة، والتي تتطلع لتحقيق نسب عالية من نمو الاستثمار الأجنبي بكافة القطاعات الاقتصادية في الشارقة.

وأضاف المشرخ: "تسهم لقاءاتنا المشتركة مع المعنيين بالشؤون المالية والاقتصادية بالإمارة في استشراف السبل التي تُغني بيئة الاستثمار في الشارقة، وتواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم المال والأعمال، والمتطلبات التي تفرضها المسيرة التنموية للإمارة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، فالتطور الذي تشهده الشارقة ما هو إلا نتاج لجهد مشترك تبذله كافة هيئات الإمارة ومؤسساتها لدفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار الشامل قدماً".

ركائز النمو الاقتصادي

من جانبه قال مروان صالح العجلة: "يعد الاستثمار الأجنبي واحداً من ركائز النمو الاقتصادي للشارقة، وقد دعمت الجهود الحكومية إنشاء مظلات رائدة تعطي التنمية الاقتصادية مفهوماً متكاملاً تتلاحم فيه جميع المؤسسات".

وأضاف: "نعمل على استلهام كافة الخبرات والتجارب الريادية التي تحفل بها مؤسسات الشارقة وجهاتها ليسهم مركز الشارقة لخدمات المستثمرين في تحقيق أهدافه وإيجاد منصة رائدة بمستوى عالمي، توفر للمستثمر كافة التسهيلات لإنجاز أعماله وتطويرها في بيئة مرنة وإجراءات سلسة تعزز قطاعات الأعمال والاستثمار في الإمارة، وتسهم في الارتقاء بإنجازاتها التنموية في كافة المجالات".

وفي ختام الزيارة، أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بما يقدمه مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، من الحلول المتكاملة التي تعزز من البيئة الاستثمارية في الشارقة، وتمثل نافذة واحدة تضمن تيسير الأعمال، وتوفير كافة الخدمات الحكومية والإدارية الخاصة بالتراخيص التجارية وقطاعات الأعمال.

#بياناتحكومية

-انتهى-

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