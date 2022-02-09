يتم استخدام 64 إطاراً من نوع ’كونتيننتال‘ في ’عين دبي‘ التي تُعتبَر عجلة المشاهَدة الأكبر والأعلى في العالم

جميع الإطارات الـ64 مزوَّدة بأجهزة استشعار ContiPressureCheck™ وتجري مراقبتها رقمياً بتقنية ContiConnect™

’كونتيننتال‘ تعلن عن شراكة مع ’عين دبي‘

دبي : الإطارات بمختلف أنواعها ليست بشيء غريب أبداً عن ’كونتيننتال‘، المصنِّع الألماني العريق للإطارات الراقية. والآن، يتم كذلك استخدام إطارات ’كونتيننتال‘ للمساعَدة في تشغيل عجلة المشاهَدة الأكبر والأعلى في العالم - ’عين دبي‘ من ’دبي القابضة‘ والواقعة على الجزيرة الأكثر زيارة في دبي وهي ’بلو واترز‘.

فإطارات ’كونتيننتال‘ مستخدَمة منذ فترة طويلة في تشغيل ’عين لندن‘ (London Eye)، عجلة المشاهَدة الخاصّة بعاصمة المملكة المتحدة والتي تم إطلاقها سنة 1999. ولقد كان من البديهي أيضاً اختيار منتَجات العلامة التجارية مجدَّداً للاستعمال في الوجهة الترفيهية البارزة في دبي والمسجِّلة للأرقام القياسية الهامّة.

وباعتبارها ذات أهمية قصوى في تمكين الدوران الناعم والمستمر للعجلة مع أقل أوقات التوقّف عن العمل، تم اختيار إطارات TerminalMaster من ’كونتيننتال‘ نظراً لما تتمتّع به من مستويات جودة واعتمادية عالية. ومن خلال الدوران بمساعَدة من مولِّدات هيدروليكية، تعمل الإطارات الـ64 كبكرات احتكاك في أنظمة الدفع عند كلا طرفَي منصّة التحميل لإبقاء ’عين دبي‘ تلف وفق حركة دورانها البطيئة والثابتة، مما يمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بمشاهد أخّاذة للإمارة بنطاق 360 درجة مع معايير راحة راقية.

ولقد اختيرت الإطارات نظراً لاعتماديتها ومتانتها، وهي عادة مستخدَمة في عربات الموانئ أو القاطرات أكثر مما هي في هذا الموقع المذهل بمدينة دبي. لكن مزايا الجودة الفائقة التي تتمتّع بها هذه الإطارات تُتَرجَم بطريقة استثنائية من خلال وظيفتها التي تنفّذها في ’عين دبي‘.

تتميّز إطارات ’كونتيننتال‘ نوع 310/80R22.5 TerminalMaster TL والبالغ عددها 64 إطاراً بكونها مصنوعة لتحمّل أكثر الظروف قساوة والأوزان العالية والخدمة الطويلة. وهذه الإطارات غير الأنبوبية مصمَّمة للمهام الثقيلة وتحوي مداساً بعمق زائد وغلافاً بقوّة صناعية، مع مستويات مقاوَمة أعلى للتلف والثقوب مقارَنة بالإطارات القياسية. وتسمح البُنية المعزَّزة للشعيرة والمركَّب الخاص المقاوِم للتلف والأضلاع المتقاطعة بشكل حرف S بتوفير جر ممتاز في كافة الظروف. وتجتمع كل هذه المزايا معاً لتوفير منتَج يتميّز بمستويات فائقة من الخدمة الطويلة والأداء العالي، وهذا يُعدّ مثالياً لساعات العمل الطويلة ومعايير السلامة العالية المطلوبة لتشغيل عجلة ’عين دبي‘.

وبهدف تعزيز أداء الإطارات أكثر، تتم مراقَبة كل منها رقمياً بواسطة تقنيتَي ContiConnect™ وContiPressureCheck™ اللتين توفران تغذية ارتجاعية مستمرّة عن حالة كل إطار، وتنبيهات مسبَقة في حال الحاجة للقيام بإجراءات تعديلية مرتبطة بالإطارات. ويجري عرض هذه الحلول الذكية عبر بوابة شبكية أو تطبيق خاص بحيث يمكن توفير التقارير والتحاليل بالإضافة لإتاحة المراقبة الدائمة. وتعني هذه التقنية الذكية أن كل إطار يعمل وفق مستويات الضغط المثلى ولفترات قصوى، وهذا يعادل أيضاً السلامة الفائقة، دون الإغفال عن ذكر الكفاءة باستهلاك الطاقة والعمر الأطول في الخدمة.

من السهل عادة إساءة تقدير حجم الإطارات بدون توافر بعض المضمون المناسب لذلك نشير إلى أن كل واحد من الإطارات يبلغ قطره 1,070 ملم، ويزن 77.75 كلغ – وهو ضخم بالمقارنَة مع إطار عادي لسيارة سيدان حجم 195/65/R15 والبالغ قطره 635 ملم ومعدّل وزنه 8 إلى 10 كلغ.

ومع وزن للفولاذ عند 11,200 طناً، وكابلات بطول 2,400 كلم، وسعة تصل إلى 1,750 شخصاً ضمن 48 مقصورة رحبة، فإن ’عين دبي‘ هي بكل تأكيد بمثابة عملاق بفئتها، وبالتالي توجّب أن تكون كل مكوّناتها متوافقة مع أعلى معايير الجودة – وهنا يبرز دور إطارات ’كونتيننتال‘ بكونها الأفضل بمجالها لأداء وظيفتها.

يُشار إلى أن ’كونتيننتال‘ شريك رسمي مع ’عين دبي‘، وسوف تنظِّم مجموعة من الفعاليات عند هذه الوجهة الترفيهية الرائعة خلال الشهور القادمة.

تقوم ’كونتيننتال‘ بتطوير تقنيات وخدمات رائدة لتمكين عمليات النقل المستدامة والمتصلة للناس وبضائعهم. تم تأسيس هذه الشركة المتخصّصة بالتقنيات في العام 1871 وهي توفر حلولاً آمنة، فعّالة، ذكية ومعقولة السعر لقطاعات المركبات، الآليات، الحركة المرورية والنقل. وفي العام 2020، حقّقت الشركة مبيعات أوّلية بلغت حوالي 37.7 مليار يورو ويعمل لديها حالياً ما يزيد عن 233,000 شخص في 58 دولة وسوق حول العالم. وفي 2021، احتفلت الشركة بمرور 150 سنة على تأسيسها.

لدى قسم أعمال الإطارات 24 موقع إنتاج وتطوير حول العالم. وتُعدّ ’كونتيننتال‘ أحد الروّاد في مجال تصنيع الإطارات مع وجود حوالي 56,000 موظّف لديها، وقد أعلنت عن مبيعات قدرها 10.2 مليار يورو في العام 2020 ضمن هذا القطاع من الأعمال. وتحتل ’كونتيننتال‘ موقعاً بين روّاد التقنية في إنتاج الإطارات وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات لسيارات الركّاب، المركبات التجارية والخاصّة، بالإضافة إلى أدوات النقل من عجلتين. ومن خلال الاستثمار المستمر في الأبحاث والتطوير، تسهم ’كونتيننتال‘ بشكل رئيسي في تعزيز السلامة والكلفة والاهتمام بالبيئة في قطاع النقل الفعّال. وتشمل أعمال قسم الإطارات الخدمات في مجال تجارة الإطارات وتطبيقات الأساطيل، إلى جانب أنظمة الإدارة الرقمية للإطارات.

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لمحة حول عين دبي

تُعد عين دبي أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع يتجاوز 250 متراً، ويقع هذا المَعلَم الحامل لرقم قياسي عالمي في قلب بلوواترز، الوجهة السياحية الشهيرة، حيث يتيح لضيوفه تجارب اجتماعية واحتفالية منقطعة النظير وسط أروع الإطلالات البانورامية على أفق دبي. ويوفّر إطلالاتٍ بانورامية لا مثيل لها على دبي بفضل مقصورات الركاب الفاخرة والبالغ عددها 48، والتي تدور حول محيط العجلة الكبير وتتسع مجتمعةً لأكثر من 1750 زائر.

وسرعان ما حجزت عين دبي مكانةً مرموقةً كأحد أبرز المعالم في الشرق الأوسط، لتضيف عنصراً جمالياً خاصاً إلى أفق دبي الساحر. وتوفّر وجهة التّرفيه العالمية تجارب مخصّصة لا مثيل لها لمختلف المناسبات والاحتفالات. وتلعب دوراً استراتيجياً في دعم أهداف رؤية دبي بعيدة الأمد والرامية إلى تعزيز مكانتها العالمية كمركزٍ سياحيٍ حيوي، ومواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة الرائدة في مشهد الترفيه العالمي.

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