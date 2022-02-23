لمواكبة الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها مصر



أحمد فكري: زيادة حجم استثماراتنا بالعاصمة الادارية الجديدة بنسبة 400% بحلول عام 2023



خالد السيوفي: حريصون على المزيد من النمو الاستثماري بالتوازي مع التوسع في المشروعات المتميزة



أعلنت كونتكت للتطوير العقاري* الاستحواذ على 3 شركات تقدم خدمات تكميلية للتطوير العقاري، وهي شركات جي دبليوكونستراكشنز، و دي اف اس جينيرال سيرفيس، و تيرن كي ميكانيكال سوليوشن وبلغت قيمة الصفقة 120 مليون جنيه. لتبدأ الشركة في تطبيق استراتيجية backward integration للتكامل العقاري لأول مرة في مصر، بما يضمن تقديم نموذجاً متميزا في العمل والبناء ليمثل نقلة نوعية في مفاهيم التطوير العقاري، لنقدم لعملائنا أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية، وذلك لمواكبة الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها مصر، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة طبقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.



أعرب المهندس/ أحمد فكري رئيس مجلس الإدارة عن سعادته الكبيرة بصفقة الاستحواذ على شركات جي دبليوكونستراكشنز، و دي اف اس جينيرال سيرفيس، و تيرن كي ميكانيكال سوليوشن وقال: إن الرؤية العامة للشركة تتضمن ضرورة العمل على العديد من التطورات الاقتصادية والاستثمارية بالتوازي مع التوسع في مشروعاتها، وهو ما دفعنا إلى اتخاذ العديد من الخطوات السريعة والمدروسة بعناية فائقة لزيادة محفظة الشركة الاستثمارية، وفي نفس الوقت العمل على زيادة القدرات التنفيذية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية، في كافة مشروعات الشركة.



وقال: "تستهدف شركة كونتكت للتطوير العقاري زيادة حجم استثماراتها داخل سوق العاصمة الادارية الجديدة بنسبة 400% بحلول عام 2023، خاصة وأن العاصمة هي أكبر جاذب للاستثمارات الاقليمية والعالمية حاليا في مصر وتحظى بكل الاهتمام والدعم من القيادة السياسية، فهي عنوان المستقبل المشرق، لتمثل قفزة كبيرة نحو الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، وهو ما يُمثل حافزاُ لجميع الشركات للعمل على زيادة حجم أعمالها، وذلك في ظل التنظيم الاستثنائي والمنهجية التي تعمل بها شركة العاصمة، وهو ما يضمن تحقيق النجاح والتطور للكيانات التي تعمل وفقا لنفس المنهجية والنظام".



وعبر المهندس/ خالد السيوفي العضو المنتدب لشركة كونتكت للتطوير العقاري عن سعادته بهذه الصفقة الكبيرة، والتي تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق المزيد من النجاح، وقال: إن عملية الاستحواذ تمت من أجل تحقيق التكامل في عمل الشركة، وبذلك تمتلك الشركة قدرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، مؤكداً أن الصفقة تأتي في إطار رؤية واستراتيجية الشركة للتوسع والنمو طبقاً لمنهجية علمية متوازنة في جميع خطواتها وقراراتها، بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والاستثماري مع التوسع في المشروعات، التي تعد صورة متميزة لتقديم أفضل الخدمات المتكاملة للتطوير العقاري.



وأشار إلى أن استقرار السوق العقاري واستمرار ارتفاع معدلات الطلب هو أكبر دليل على تربع العقارات على قمة الفرص الاستثمارية الناجحة، مما يساهم في تحفيز جميع الشركات على ضرورة العمل الجماعي وتأسيس تحالفات اقتصادية وتكتلات استثمارية لتزيد من قدرتها على تحقيق أهدافها في التطور والنمو. وعند التفكير في النمو والتوسع كان امامنا تأسيس شركات متخصصة، لكننا بعد بحث ودراسة وجدنا أن أفضل وسيلة لتحقيق النمو بشكل سريع وراسخ هو التوجه نحو شركات تمتلك الخبرات الطويلة لتنضم كلها لشركة كونتاكت، بما يمنحنا المزيد من القدرات التنافسية والاستثمارية، ومع هذا الاستحواذ نتوقع تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل القريب.



وعبر المهندس/ طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم وهو الإعلان عن استحواذ شركة كونتكت للتطوير العقاري، وهي واحدة من الشركات العقارية التي تتمتع بتاريخ مشرف ولديها مشروعات متميزة. وقال: إن الاستحواذ يعني لمزيد من الخبرات والتخصصات واتوقع ان تكون الشركة من الشركات الكبرى في المجال في المستقبل القريب.



-الجدير بالذكر أن شركة كونتكت للتطوير العقاري تأسست في عام 2010 ونجحت خلال هذه الفترة القصيرة ان تصبح واحدة من العلامات الكبرى في السوق العقاري المصري، حيث تبلغ حجم استثماراتها أكثر من 6 مليار جنيه.

#بياناتشركات

-انتهى-

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