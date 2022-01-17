من 18 إلى 20 يناير 2022

تتعاون علامتا مايكروسوفت وكومفيتا في هذا الشهر لبثّ روح من الحداثة على تجربة تذوّق الطعام التقليدية، استعداداً لاستضافة محطّة لتذوّق العسل تجمع ما بين العالمَين الواقعي والافتراضي في معرض إكسبو دبي 2020. تندرج هذه الفعالية التي تجري من 18 ولغاية 20 يناير 2022 ضمن إطار احتفالات تايست نيوزيلاند التي تُقام في جناح نيوزيلندا. وفي هذه المناسبة، يستخدم المتجر المؤقّت المناشد للحواس تقنية هولولنز الأكثر حداثةً متيحاً للزوّار فرصة استكشاف عالم النحل الساحر.

وقد ابتكرت علامة كومفيتا التي تُعتبر عنواناً رائداً عالمياً لعسل مانوكا، بالتعاون مع مايكروسوفت، تجربةً تناشد كافة الحواس ينغمس خلالها الزوّار في عالم العسل الافتراضي. بانتظار زوّار المعرض تجربة مسرحية متكاملة حافلة بالتشويق من داخل سمّاعاتهم، ليتعرّفوا إلى أصوات عسل مانوكا ونكهاته وفوائده وقوّة النحل والطبيعة. إنّها تجربة تفاعلية لا تفوّت بالنسبة إلى عشّاق العسل وذوّاقة الطعام في الإمارات العربية المتحدة. الحجز ضروري.

إلى جانب مشاركتها في تايست أوف نيوزيلاند، كومفيتا عضواً من مجموعة كير كولكتيف Care Collective، التي تُعتبر إحدى أبرز الجهات الراعية والموردين لجناح نيوزيلندا الكائن في منطقة الاستدامة من إكسبو 2020. ستستضيف العلامة الرائدة في مجال الصحّة، عدداً من الفعاليات خلال البرنامج الذي سيمتدّ على ستة أشهر، وتشمل إطلاق منتجات حصرية وأخرى تجريبية. علاوةً على ذلك، ستسلّط قائمة طعام مطعم تياكي الكائن في جناح نيوزيلندا الضوء على عسل مانوكا الفاخر الذي تقدّمه العلامة أيضاً، كما يشكّل المكوّن الرئيسي في سبعة مطاعم نيوزيلندية معاصرة.

وفي هذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي في مجموعة كومفيتا دافيد بانفيلد، قائلاً: "يسرّنا جداً التعاون مع مايكروسوفت في هذا التطبيق الذي يقوده المستهلك في سابقة هي الأولى في العالم في مجال تقنية هولولنز. وبذلك نبدأ فصلاً جديداً في تاريخ كومفيتا بحيث نتطلّع لنصبح علامةً استهلاكيةً رقميةً بامتياز في عالم الرفاهية. فقد منحنا التعاون مع مايكروسوفت واستخدام تقنية هولولنز، فرصةً فريدةً لنتيح للمستهلكين حول العالم اكتشاف سحر خلية النحل وغابات المانوكا فيأوتياروا".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن كومفيتا

تأسّست علامة كومفيتا على يد كلود ستراتفورد وألان بوجين عام 1974 وبدأت حكايتها كوسيلة لتشكيل صلة وصل بين البشر من جهة والطبيعة والصحة الجيدة من جهة أخرى. وقد استقيا وحيهما من النحل واختارا العسل كوسيلة للعلاج، فراحت منتجات العلامة تحصد شهرة واسعة تعدّت حدود نيوزيلندا لتبلغ الأسواق العالمية وتغدو بالتالي علامةً لمنتجات العناية بالصحة معترفاً بها عالمياً. واليوم، توفّر علامة كومفيتا حلولاً قائمة على العلم تتمحور حول العافية إلى 18 بلداً، وتتنوّع منتجاتها بدءاً من منتجات عسل مانوكا من ™UMF

وصولاً إلى المكوّنات المستقدمة من مصادر مستدامة مثل خلاصة أوراق الزيتون. وبهدف الاستمرار بتحقيق أهدافها ومعالجة العالم وحمايته، تحافظ علامة كومفيتا بعناية على كل جانب من جوانب سلسلة التوريد، بدءاً من المصدر وصولاً إلى الأسواق، لتضمن أن يحافظ كل منتج على نقاوة خيرات الطبيعة.

تتوفّر مجموعة عسل مانوكا من كومفيتا في شتى أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وتقدّم حلولاً في مجال العافية تلبّي متطلّبات الجميع. يمتاز عسل المانوكا بتعدد استخداماته اليومية سواء لتحلية الشاي، أو المياه الفوّارة أو مشروبات السموذي، ويترواح تصنيفه بين درجة UMF™ 5 كحدّ أدنى لمذاق معتدل ودرجة UMF™ 20 كحد أقصى لصنف نادر من عسل مانوكا. يحتوي عسل مانوكا النادر هذا على أعلى مستويات من الخصائص النشطة حيوياً وغالباً ما يتمّ استخدامه لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في الهضم، أو كمنشّط يومي لدعم الجهاز المناعي.

للاستفسارات الإعلامية:

فاتن عبدالله - غاليري ذا إيجنسي

البريد الإلكتروني: faten@galerietheagency.com الهاتف: +971509696577

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