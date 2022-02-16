دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «كولر توكنز» (ColorTokens Inc)، المتخصصة بالأمن الإلكتروني القائم على نهج "الثقة الصفرية" (Zero Trust) والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، اليوم عن التزامها طويل الأمد بالتوسع في منطقة الشرق الأوسط. وتعمل شركة كولر توكنز، التي يقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على الحد من التعقيدات الداخلة في آلية تحديد وفرض الضوابط الأمنية في العالم الرقمي الذي يمتاز بالتطور والتعقيد. وتساعد منصة الشركة (Xtended ZeroTrust™) الحائزة على عدد من الجوائز المرموقة، الشركات على اكتشاف التهديدات الإلكترونية واحتوائها والقضاء عليها عبر مختلف مراكز البيانات والبيئات السحابية الهجينة أو المتعددة.

إن توسع أعمال الشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا على مدار العام الماضي، إلى جانب مبادرات الأمن الإلكتروني المختلفة لحماية الموظفين والعملاء من الهجمات المرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، قد أبرزت فرص الأعمال الكبيرة المتاحة أمام شركة «كولر توكنز» في منطقة الشرق الأوسط. ومع التوقعات التي تشير إلى ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية في المنطقة هذا العام، تسعى شركة «كولر توكنز» لتوسيع شبكتها وتأسيس قاعدة من الشركاء في المنطقة، وفي إطار هذه الجهود، عيّنت الشركة السيد نادر البغدادي، الشخصية المرموقة في صناعة التكنولوجيا في المنطقة، لقيادة دفة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط. يتمتع نادر بخبرة طويلة في مجال تطوير وتنمية أعمال الشركات تزيد عن 20 عاماً في المنطقة. وسيضطلع نادر بدور أساسي في تعزيز أعمال الشركة، وقيادة استراتيجيات دخول الأسواق وأعمال الشركات وقنوات التوزيع في المنطقة، وتوفير الحماية الإلكترونية لأعمال العملاء بدءاً من النهاية الطرفية وصولاً إلى السحابة.

وفي هذا الصدد، قال نادر البغدادي، المدير الإقليمي الأول لشركة «كولر توكنز» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "شهدت الهجمات الإلكترونية المزيد من التطور والتعقيد، كما شهدت ارتفاعاً كبيراً على مدار العام الماضي، الأمر الذي يستدعي اتباع نهج أكثر شمولية للأمن الإلكتروني. مع الاهتمام الكبير الذي بات يحظى به نهج الأمن الإلكتروني القائم على "الثقة الصفرية" واعتماده كمعيار ذهبي للحماية، فإننا نتوقع أن تشهد منتجاتنا ومنصتنا نمواً كبيراً في المنطقة. سعيد جداً بانضمامي لفريق العمل في «كولر توكنز»، وأثق بقدرتنا على بناء علامة تجارية راسخة يمكن للشركات المختلفة الاعتماد عليها لحماية أعمالهم".

من جانبه، قال راجا أوكيل، نائب الرئيس الأول لقطاع المبيعات والشراكات في آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، والآسيان لدى «كولر توكنز»: "أسهمت التطورات التكنولوجية السريعة وعمليات التحول الرقمي الواسعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في زيادة عدد الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت، الأمر الذي زاد من وتيرة الهجمات والمخاطر الإلكترونية. قمنا في شركة «كولر توكنز» بتطوير أفضل المنتجات والحلول التي تمكن الشركات من اعتماد شامل للأمن الإلكتروني من خلال دمج وتكامل أدوات الأمان الحالية الخاصة بهم بسهولة. لقد ساعدنا المؤسسات الكبيرة على حماية شبكتها من هجمات الفدية الخبيثة والحركة الجانبية غير المصرح بها، وهجمات "اليوم صفر" (Zero-Day). ونعتقد أنه يمكننا تكرار هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط. ويسعدني انضمام السيد نادر للعمل لدينا، وأنا على ثقة من قدرته على دفع مسيرة نمو أعمال الشركة في المنطقة، من خلال العمل مع شبكتنا القوية من الشركاء".

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