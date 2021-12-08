باستثمارات 870 مليون درهم.. كمبينسكي فلوتنج بالاس تدير أول فندق عائم في العالم بدبي



المشروع يعمل بالطاقة الشمسية ومزود بتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية الهواء



وقع الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة كمبينسكي "برنولد شرودر"، والرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة سي جيت شيب يارد محمد البحراوي، اتفاقية لإدارة أول منتجع عائم في العالم بمدينة دبي، والذي يعد الأول من نوعه في عالم الفنادق والمحاط بـ 12 فيلا عائمة ومتحركة تسمح لقاطنيها الانتقال من مكان لآخر.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 870 مليون درهم إماراتي، ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 65%، ومن المتوقع أن يبدأ فندق كمبينسكي فلوتنج بالاس باستقبال زواره من جميع أنحاء العالم مع بداية عام 2023 للاستمتاع بتجربة فريدة ومميزة، والتي ستكون الأولى على الإطلاق.

ويقع الفندق مقابل شاطئ جميرا في دبي ووجهة محبي الشواطئ من داخل الدولة وخارجها، حيث سينتقل الزوار من الشاطئ إلى الفندق الذي يضم 156 غرفة وجناحا بقوارب فارهة خاصة أو باستخدام قواربهم الشخصية ومن المتصور أن يكون فندق كمبينسكي فلوتنج بالاس فريداً من نوعه - حداثة تضمن لحظات لا تُنسى وتجربة رائعة لجميع الضيوف.

ويعكس فندق كمبينسكي فلوتنج بالاس الجديد، أسلوب الحياة المعاصرة في الإمارات العربية المتحدة، وهو إضافة ولمسة خاصة لعالم الفنادق في دبي، المعروفة منذ فترة طويلة بإنجازات لا مثيل لها وجذب السياحة العالمية. سيكون هذا المشروع اختراقاً آخر لصناعة السياحة المذهلة بالفعل في البلاد.

وصرح برنولد شرودر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كمبينسكي ورئيس مجلس الإدارة كمبينسكي أيه جي: بأن "يسعدنا أن نعلن عن جاهزيتنا لاستقبال ضيوفنا من مختلف دول العالم اعتبارا من عام 2023 لننفرد بتقديم تجربة استثنائية تجمع بين الموقع الفريد بمدينة الأحلام دبي وبين الأناقة الأوروبية الخالدة لفنادق كمبينسكي العالمية"، منوها بأن "شركة سي جيت شيب يارد نجحت بتنفيذ مشروع إبداعي فريد يعمل بآلية مبتكرة".

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس سي جيت شيب يارد محمد البحراوي "نفتخر بما حققناه من إنجازات فريدة حتى الآن وبنجاحنا في فندق كمبينسكي فلوتنج بالاس بمدينة دبي، وقد تكللت نجاحاتنا بالتعاون مع اسم عالمي كمجموعة كمبينسكي للفنادق.

وأضاف، أشكر الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة كمبينسكي "برنولد شرودر" على ثقته الكبيرة بنا، وإنه لفخر كبير لنا بأن تتولى العلامة التجارية المرموقة كمبينسكي إدارة الفندق العائم بهذا المستوى لأول مرة على مستوى العالم، وكلنا ثقة بأنه سيصبح في المستقبل القريب أحد أهم الوجهات السياحية في دبي وسيستقطب الزوار من مختلف دول العالم باعتباره أيقونه فريدة في عالم الفنادق العائمة عالمياً.

ويتكون المبنى الرئيسي لهذا القصر العائم من أربعة أجزاء متصلة من المنتصف بهرم زجاجي ويقدم أرقى درجات الرفاهية والخدمات المتنوعة لفندق الـ 5 نجوم التي تشمل مطاعم فاخرة ومنتجع صحي وحمامات سباحة وحتى إمكانية لليخوت الأكبر حجما بالإبحار عبر مركز الفندق، إضافة الى توفير مهبط طائرات هليكوبتر لنقل الزوار من وإلى الفندق ، ولم يتوقف عند هذا الحد؛ بل ويتواجد مرسى لليخوت تتسع لـ16 يخت ليؤكد بذلك فندق كمبينسكي فلوتنج بالاس العالمي بكونه المشروع الأول في العالم الذي يحمل جميع أنواع الرفاهية بتفاصيلها المختلفة.

ويتصل فندق كمبينسكي فلوتنج بالاس بجسر عائم يربط الفندق ب 12 فيلا عائمة ومتحركة، ستكون معروضة للبيع ويمكن تأجيرها لنزلاء الفندق، بحيث يمكن لقاطنيها الاستفادة من جميع الخدمات الفاخرة التي يوفرها الفندق. تتألف كل فيلا من طابقين وسطح علوي يضم مسبحا ضخما، وتضم غرفتي نوم أو ثلاث أو أربع غرف نوم، بالإضافة إلى غرف الطاقم والموظفين وغرف المعيشة الداخلية والخارجية، ونوافذ بانورامية كبيرة تمنح زوارها إطلالة ساحرة ومناظر خلابة.

كما أنها مزودة بجميع الميزات التقنية للمنازل الذكية الصديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة الشمسية وتقنيات مطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقية الهواء، حيث يمكن لكل فيلا أن تبحر بسرعة قصوى تبلغ 6 أميال بحرية.

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عن سي جيت شيب يارد

شركة إماراتية تأسست عام 2017 في دبي لتكون رائدة في بناء المنشآت العائمة في المنطقة. مدعومة بالخبرة الكبيرة لشركتها الشقيقة "جيزة شيب يارد" الشركة المصرية الرائدة في بناء وصيانة المرافق العائمة منذ عام 1984 ، والتي وضعت بصمتها الفريدة في هذا المجال بأكثر من 10 دول حول العالم.

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