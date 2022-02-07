التزام وثيق بالبحوث والتطوير

الدوحة : وقّعت كليّة شمال الأطلنطي في قطر مذكرة تفاهم مع أكاديميّة محمد بن غانم الغانم البحريّة لدعم التعاون في مجال التعليم، التدريب، البحوث والتطوير. وقد وقّع الاتّفاقيّة كلّ من رئيس كليّة شمال الأطلنطي في قطر الدكتور سالم بن ناصر النعيمي وقائد أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية، العميد الركن خالد ناصر مبارك الهاجري بحضور وفد رفيع المستوى من كلا الطرفين.

تشكّل الاتّفاقيّة منصّة مشتركة للارتقاء بأداء الطرفين وإطلاق مبادرات علميّة وإداريّة بالإضافة الى برامج تقنيّة وأبحاث. وتنصّ المذكّرة على أهميّة تبادل الخبرات وضرورة تفعيل التواصل وتبادل المعرفة بين الجهات المعنيّة ومنها المطبوعات والنشرات والدوريات والدراسات والإحصاءات والبيانات. كذلك سيتمّ تنظيم مؤتمرات وورش عمل وتدريبات مشتركة بالإضافة إلى النشاطات ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين.

وفي هذه المناسبة قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي: " يسرّنا أن نتعاون مع جهة بارزة مثل أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحريّة. وتعكس هذه الاتّفاقيّة التزام الكليّة بتفعيل شراكاتها المحليّة وتطوير مشاريع بارزة وتنفيذ أفكار جديدة ومؤثّرة بهدف خدمة وطننا الحبيب." وأضاف: " تتميّز كليّة شمال الأطلنطي في قطر بهيئتها التعليميّة ذات الخبرة العالميّة وبمرافقها المتقدّمة تكنولوجيّاً كالصفوف التقنيّة المتطوّرة وورش العمل والمختبرات وأجهزة المحاكاة التي تشكّل وسائل دعم مهمّة للأكاديميّة البحريّة وطلاّبها على السواء. إنّ الكليّة تشجّع ثقافة حبّ المعرفة والاختبار مما يساهم في تسهيل التبادل المعرفي مع شركائنا والاكتشاف والتطوير والابتكار. نحن على ثقة بأنّ هذه المذكرة سيكون لها أثر إيجابيّ على كلّ الأطراف."

وأشاد العميد الركن خالد ناصر مبارك الهاجري خلال كلمته بالكليّة قائلاً: " لطالما كانت كليّة شمال الأطلنطي في قطر مرجعاً بارزاً للتعليم التطبيقيّ وكان لها دور أساسيّ في تخريج آلاف الطلاّب الذين يساهمون في تطوير وتنمية الوطن. وتشكّل هذه الاتّفاقيّة خطوة مهمّة لتشجيع التعاون لا سيّما في مجالات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيّات. إنّ الهدف الأبرز للأكاديميّة هو تقديم أفضل الوسائل المتاحة لطلاّبها من أجل تطويرهم ليس فقط على الصعيد العسكريّ ولكن أيضاً على الصعيدين الأكاديميّ والفكريّ. وبالتالي نتطلّع الى تحقيق نتائج مميزة من خلال هذه الشراكة."

تتمتّع كليّة شمال الأطلنطي ب 20عاماً من الخبرة في مجال التعليم الأكاديمي التطبيقيّ في قطر. وقد تميّزت الكليّة بكونها الوجهة الأمثل للتعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ، إضافة الى كونها المصدر الأبرز لتخريج أفضل الكفاءات.

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حول كليّة شمال الأطلنطي في قطر:

كليّة تطبيقيّة وطنيّة تقدّم برامج الماجستير والبكالوريوس التطبيقي وبرامج الدبلوم في مجالات عدّة. توفر الكليّة أكثر من 30 برنامجاً خاصاً بإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الهندسة والمهن الصناعية، العلوم الصحية، التعليم والتدريب المستمرّ ما بعد التخرّج وغيرها. واشتهرت الكليّة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطالب في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. منذ افتتاحها في العام 2002، خرجت الكليّة آلاف الطلاّب الذين انخرطوا سريعاً في سوق العمل ويساهمون في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030.

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