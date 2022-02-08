بهدف التعاون في برامج الحكومة الرشيقة والحوكمة والتعليم والبحث والتدريب التنفيذي

دبي- وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع "شركة تاتا للخدمات الاستشارية "، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحكومة الرشيقة والتعليم، والبحوث، والتدريب التنفيذي، والحوكمة.

تم توقيع الاتفاقية في جناح الهند في معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور كل من سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور أمان بوري القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسومانتا روي، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة تاتا للخدمات الاستشارية، وأجاي سينغ، رئيس منطقة الإمارات والكويت، وعمان في شركة تاتا للخدمات الاستشارية، والبرفسور رائد عواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ود. سوبريا كومامورو، رئيس قسم التكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة، والبروفسور ميلودينا ستيفانز، أستاذ إدارة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

ووقع الاتفاقية في قاعة جناح الهند في معرض إكسبو 2020 دبي كل من: سعادة الدكتور علي بن سباع المري، والسيد أجاي سينغ، بحضور عدد من وسائل الإعلام في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري: " أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وبصفتها المؤسسة الأولى التي تركز على الحوكمة والسياسة العامة في العالم العربي، مجموعة جديرة بالثناء من البرامج والمبادرات لتدريب وتمكين القادة ذوي التفكير المستقبلي وتمكين الحكومات من أن تكون أكثر مرونة، ليس فقط لمواجهة تحديات المستقبل، ولكن أيضًا لاغتنام الفرص الواعدة "

وأضاف سعادته: "إن هذه الشراكة الجديدة التي نؤسسها اليوم مع "شركة تاتا للخدمات الاستشارية" تعكس التزامنا بتوجيهات قيادتنا للتعاون مع المؤسسات الرائدة في كل من القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تحقيق أهدافنا التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات، حيث تتمتع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية و"شركة تاتا للخدمات الاستشارية" بخبرة واسعة في مجالات تخصصهما ولدينا الكثير لنقدمه لبعضنا البعض".

وقال سومانتا روي: "نؤمن في (تاتا للخدمات الاستشارية) بتبني الابتكار من أجل بناء منظومة عمل قائمة على المعرفة، ومن خلال مذكرة التفاهم المبرمة بيننا وبين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تعهدنا بشكل مشترك بتقديم منح دراسية مجزية للمرشحين من كلا المؤسستين، إلى جانب الالتزام المتبادل لخلق فرص لتبادل المعرفة بين الجانبين. تمتلك تاتا للخدمات الاستشارية اليوم نحو 500 ألف من أفضل المستشارين المدربين والمنتشرين في 46 دولة حول العالم. سنعمل من خلال منحتنا على تعزيز ثقافة الإبداع بين الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. نأمل أيضاً أن يعزز هذا التعاون مبدأ التعلم مدى الحياة".

من جهتها أشارت ميلودينا ستيفانز، أستاذة إدارة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية طورت سلسلة من الدورات والبرامج لتدريب قادة الغد وتمكينهم وتعزيز الابتكار كقيمة أساسية في بيئات العمل الحكومي. وتحقيقًا لهذه الغاية تتطلع الكلية دائمًا إلى توسيع شبكتها من الشركاء، حيث نهدف إلى استخدام معرفتنا وبرامج الابتكار المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع الرؤية والقدرات الواسعة لشركة "تاتا للخدمات الاستشارية"، لتزويد القادة الطموحين الموهوبين بفرصة صقل مهاراتهم واحتضان الابتكار ".

وبموجب الاتفاقية، ستكون كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية جزءًا من شبكة TCS Academic Co-Innovation Network (COIN) الأكاديمية والخاصة بشركة "تاتا للخدمات الاستشارية"، وتهدف الشبكة إلى دعم أصحاب المصلحة من خلال منصاتها للابتكار. تعمل شبكة COIN على محورين، أولهما أكاديمي من خلال التعاون البحثي، والثاني يتعلق بالتكنولوجيا الناشئة من خلال التعاون التكنولوجي.

كجزء من التعاون، يقدم الجانبان منحاً دراسية لتمكين تبادل المعرفة بين الحكومة والقطاع الخاص. وستقدم "تاتا للخدمات الاستشارية" منحة دراسية واحدة للطالب الإماراتي المستحق في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمعروفة باسم "TCS UAE Innovation Scholarship" ، كما تقدم الكلية منحة دراسية لصالح موظف مستحق من "تاتا للخدمات الاستشارية".

إلى جانب المنحة الدراسية، ستوفر "تاتا للخدمات الاستشارية" خبرتها لدعم برنامج الماجستير في إدارة الابتكار (MIM) بالكلية، ومبادرة "أنظمة الحكومة الرشيقة". كما ستوفر الشركة أدوات البحث والإرشاد الأكاديمي أثناء إجراء الدورات التدريبية التي تعزز قدرات التفكير التصميمي ونماذج الابتكار الأخرى ذات الصلة المطبقة اليوم عبر منظومة عمل الشركة.

ومن أجل المساعدة في إعداد الطلاب لمستقبل الصناعات في عالم يتوجه نحو التحول الرقمي، وتماشياً مع تحول الخدمات الحكومية، ستوفر "تاتا للخدمات الاستشارية" الفرص لطلاب كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية للاطلاع على مختلف نماذج الابتكار الحكومية العالمية، مع تسليط الضوء على أمثلة من العالم الواقعي لكيفية قيادة المؤسسات.

بالإضافة إلى المزايا المختلفة للطلاب، في إطار مبادرة "أنظمة الحكومة الرشيقة"، سيتعاون الجانبان لتطوير "Policy Sandbox " للحوكمة الرشيدة، وهو أسلوب محاكاة يٌستخدم لتدريب المسؤولين الحكوميين وتعريفهم على التفكير المؤسسي. كما سيعمل الجانبان على إصدار تقارير سياسات مشتركة، مع مساهمة "تاتا للخدمات الاستشارية" في تدريب أصحاب المصلحة الخارجيين.

تعد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أول مؤسسة بحثية وتعليمية تركز على الحوكمة والسياسة العامة في العالم العربي، وتقدم برامج أكاديمية وتدريبية تهدف إلى تدريب قادة المستقبل وإعدادهم لمواجهة تحديات الإدارة العامة والسياسات في جميع أنحاء المنطقة. يتم تطوير الدورات وتقديمها من قبل مجموعة متنوعة من العلماء والأكاديميين والباحثين.

وتعد "شركة تاتا للخدمات الاستشارية" شركة استشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية متعددة الجنسيات وهي شركة تابعة لمجموعة تاتا ومقرها في مومباي، وفي فبراير 2021 صنفت الشركة كأكبر شركة خدمات تقنية معلومات في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي تعمل في 149 موقعًا في 46 دولة، بما في ذلك المكتب الإقليمي لها في دبي.

#بياناتحكومية

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