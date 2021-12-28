بهدف تقديم "الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي" لكوادر التواصل الحكومي

دبي: وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في مقرها بإمارة دبي اتفاقية تعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد في دبي بهدف التعاون المشترك لتقديم "الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي".

ووقع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور على بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والسيد راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد في دبي، بحضور عدد من القيادات والكوادر من الطرفين.

ويهدف "الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي" إلى رفع وتعزيز وتنمية مهارات وأدوات مسؤولي التواصل الرقمي وزيادة كفاءة المسؤولين عن التواصل المؤسسي في الجهات الحكومية بإمارة دبي، وغيرها من الجهات الحكومية الاتحادية وكذلك نظرائهم في الدول العربية.

وحول الموضوع، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري: " إن جودة الحياة اليومية التي نحظى بها اليوم قامت على تطور أدوات التواصل، وفي عالمنا الحالي الذي يشهد تسارعاً غير مسبوق في كافة المجالات وتقدم تكنولوجي هائل في إيصال المعلومة، من المهم أن نطور قدراتنا على التواصل الفعال الذي يواكب متطلبات العصر. لذا وانطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة والرامية إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية، وانطلاقاً من حرصنا في الكلية على بناء علاقات شراكة معرفية نوعية، أبرمنا اتفاقية التعاون اليوم مع أكاديمية الإعلام الجديد، سعياً نحو إطلاق برنامج تعليمي متخصص تحت عنوان "الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي ".

وأضاف سعادته: " يعزز الدبلوم التنفيذي الجديد مهارات وخبرات مسؤولي التواصل المؤسسي في المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، كما يسهم في رفع كفاءة الاتصال الرقمي بين المؤسسات الحكومية، ويدعم عملية تطوير قنوات اتصال جديدة لتسهيل عملية التواصل. وتتمتع أكاديمية الإعلام الجديد في دبي بسمعة محلية وعالمية واسعة، وخبرة كبيرة من خلال ما تقوم به من مشاريع ومبادرات تسهم في إثراء هذا القطاع وعبر ما تقدمه من محتوى تعليمي متميز."

بدوره قال السيد راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد في دبي "استطاعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية خلال ما يقارب عقدين من الزمان صناعة المشهد الحديث للعمل الحكومي في إمارة دبي وتخريج قيادات حكومية تنافسية عالمية. أهداف الخمسين تتطلب منا المزيد من العمل والمزيد من الإنتاج. نحن بحاجة إلى مثل هذه الشراكات الاستراتيجية لرفع سقف المستوى الرقمي الحكومي الأكاديمي والمهني. نسعى من خلال هذا التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بأن نكون جزءاً مؤثّراً وفاعلاً في تعزيز المشهد الرقمي الحكومي في دولة الامارات والمنطقة العربية".

ويستهدف برنامج الدبلوم، مدراء الإدارات الحكومية في الدولة ومسؤولي الاتصال المؤسسي في 52 مؤسسة حكومية محلية واتحادية، وجميع المعنيين بالتواصل المؤسسي في الدول العربية والراغبين في تعزيز مهارات الاتصال الرقمي لديهم عن طريق الانتساب للدبلوم.

ومن المقرر أن يقام البرنامج على مدار سبعة أسابيع، حيث يتكون من جزئين، الأول يضم أربعين ساعة تعليمية وتدريبية تقيمها أكاديمية الإعلام الجديد عن بعد، أما الجزء الثاني فيحتوي على ثلاثين ساعة تعليمية وتدريبية عن بعد أو بالطريقة الهجينة تقيمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي.

#بياناتحكومية

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