عززت دورها في دعم مسيرة التميز الحكومي وبناء قادة المستقبل

دبي – شكل عام 2021 عاماً حافلاُ بالمشاريع والإنجازات النوعية في مسيرة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والتي ساهمت في تعزيز دورها المحلي والإقليمي بمجالات التميز الحكومي وبناء قادة المستقبل، من خلال برامجها المتخصصة في تحقيق التطور المعرفي لعملية الإدارة الحكومية وصناعة السياسات.

ويؤكد سعادة الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن عام 2021 هو عام استثنائي، لكونه شهد بدء مرحلة التعافي العالمي من تبعات جائحة كوفيد19 والعودة التدريجية لنشاط القطاعات المختلفة، لذا عملت الكلية بجهود مضاعفة على تطوير برامجها بما يتناسب مع المتغيرات الهائلة والتوجهات التي شهدها العالم في مجال صناعة السياسات والعمل الحكومي، والذي تطلب إحداث تغيير كبير في أسلوب التفكير والحلول المقترحة لمعالجة التحديات، للنهوض بالقطاعات والمضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة.

تخريج دفعات جديدة

وخلال شهر سبتمبر الماضي، خرجت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدفعتين السابعة والثامنة لعامي 2020 و2021 لطلبة الماجستير في حفل أقيم بمركز دبي التجاري العالمي. وشهد الحفل تخريج 285 خريجاً ضمن برامج الماجستير في مختلف تخصصات الإدارة والابتكار والسياسات العامة، منهم 86 خريجاً من وزارة الداخلية في مجال "الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة EMPA".

وشملت تخصصات الخريجين "الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة EMPA" بواقع 180 خريجاً، و"الماجستير في إدارة الابتكار MIM" بواقع 41 خريجاً، والماجستير في الإدارة العامة MPA" بواقع 37 خريجاً، و"ماجستير السياسات العامة MPP" بواقع 27 خريجاً. وتضمنت الدفعة خريجين من مواطني دولة الإمارات وكذلك عدد من الجنسيات العربية والأجنبية الذين مثلوا مزيجاً عزز تجربة الكلية الأكاديمية في تقديم منظومة تعليمية متميزة تحظى بالعديد من الخبرات والتجارب التي تصلح لمختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة والمنطقة والعالم.

وفي أكتوبر من العام الجاري، نظمت الكلية كذلك حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "رواد المستقبل"، التي ضمت 13 من القيادات الإماراتية الشابّة في دائرة المالية بحكومة دبي. حيث ركز برنامج الدبلوم المهني في إعداد القيادات الشبابية، الذي يقام تحت شعار "رُوّاد المستقبل"، على تطوير الكفاءات المواطنة في دائرة المالية، مستهدفًا تأهيل نخبة من القيادات لتولي الوظائف القيادية المستقبلية بالدائرة، بما يساهم في تحقيق أهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية.

فعاليات نوعية

وشهد العام الجاري تنظيم الكلية لمجموعة من الفعاليات وورش العمل والجلسات النقاشية التي تضمنت استضافة البرنامج التدريبي “أصوات ناشئة من أجل الصحة العالمية" في مقرها، والذي تم انشاؤه عام 2020 مع ظهور جائحة كوفبد 19 بهدف بحث القضايا الصحية العالمية والإقليمية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 مشاركاً، حيث قدم البرنامج 60 مختصاً مثلوا ستة مناطق لمنظمة الصحة العالمية، شاركوا أفكارهم وخبراتهم التي اكتسبوها من المشاركات السابقة كأصوات ناشئة ضمن نسخة البرنامج الأولى.

وخلال نفس الشهر نظمت الكلية محاضرة متخصصة حول الإدارة العامة والسياسة العامة تحت عنوان "صنع السياسات القائمة على النتائج من أجل التنمية "، وذلك بحضور عدد من صناع السياسات وأكاديميون، وباحثون وأصحاب المصلحة. هدفت إلى تثقيف المشاركين بسبل صياغة السياسات الفعالة، وكيفية استخدام آليات الرصد والتقييم بطريقة هادفة، إلى جانب تقديم فهم أوضح حول أساليب قيادة الابتكار لعملية صنع السياسات القائمة على النتائج.

أيضاً تم تنظيم ندوة تفاعلية تحت عنوان `` سياسات استثمار صناديق الثروة السيادية نحو التنمية المستدامة في الاسواق الناشئة ''، التي ناقشت الدور المهم الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية للدول في دخول مجالات الاستثمار المستدامة، وتعزيزها لسياسات الاقتصاد الكلي وأبرزها التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. إلى جانب سبل موائمة أهداف الصناديق السيادية مع السياسات المالية.

شراكات مثمرة

ووقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية خلال العام الجاري مجموعة من منكرات التفاهم مع عدة جهات محلية وعالمية، شملت مذكرة تفاهم مع "جامعة روتشستر للتكنولوجيا" في دبي، لتقديم الدبلوم التنفيذي الجديد "القيادة الرقمية والمستقبل"، وتعريف المشاركين بمفهوم التحول الرقمي العالمي وتأثيره على حكوماتنا ومؤسساتنا، ودراسة محفزات التحول الرقمي وكيفية الاستفادة منه.

وسعياً نحو تعزيز الحوكمة والإدارة العامة ودعم عمليات صنع السياسات العامة، وقعت الكلية مذكرة تفاهم مع "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة" في جمهورية مصر العربية، لتعزيز التعاون المشترك في تنمية وتطوير القدرات البشرية والبحوث والدراسات في مجال الحوكمة وعلوم الإدارة الحكومية.

كما وقع مركز الإمارات للمعرفة والاستشارات - الذراع الاستشاري للكلية، اتفاقية شراكة مع مؤسسة دبي للمرأة، وذلك بهدف التعاون على تطوير المركز لمشروع الخطة الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة دبي للمرأة، والتي تقوم على منهجية عمل واضحة ومتكاملة، بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وزيادة مساهمتها في منظومة العمل التنموي في المجتمع الإماراتي.

من جانب آخر، شهد مطلع العام الجاري، إطلاق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وهيئة كهرباء ومياه دبي كتاب "الرشاقة في الإدارة الحكومية"، الذي ألّفته ونشرته الكلية برعاية الهيئة، لتسليط الضوء على مفهوم الرشاقة المؤسسية ونشأتها وسماتها، وأهمية التحول إلى الرشاقة، والرشاقة في القطاع العام، إضافة إلى إبراز مكانة دولة الإمارات بوصفها مثالاً للحكومة المرنة والرشيقة. حيث سيتم اعتماد الكتاب كمادة علمية للدورات التدريبية المقدمة إلى القادة وأصحاب القرار، كما سيتم توزيعه على جميع طلاب الكلية داخل الدولة وخارجها.

#بياناتحكومية

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