PHOTO
العين: أكد أ.د. معمر بن كراوده عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات، أن الكلية شهدت تطوراً كبيراً في مخرجاتها الأكاديمية النوعية التي تواكب متطلبات برامج التنموية الوطنية وإعداد الكوادر الوطنية، حيث بلغ عدد الطلبة المسجلين للعام 2021 قرابة 1800 طالباً وطالبة في مختلف التخصصات، حيث تطرح الكلية 15 برنامجاً أكاديمياً بمعايير عالمية،علاوة على إنجازها أكثر من 490 بحثاً علمياً خلال العام 2021-2020.
إقبال الطلبة
وأشار إلى أن الكلية شهدت تطوراً بشكل ملحوظ في عدة مجالات، وشهدت إقبالاً كبيراً، حيث وصل عدد المنتسبين حتى العام 2021 لأكثر من 1800 طالباً وطالبة من طلبة البكالوريوس، و275 من طلبة الماجستير والدكتوراة ،وتطرح 15 برنامجاً على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في تخصصات العلوم المختلفة، وتعمل على طرح برامج تلبي احتياجات الدولة، حيث قام قِسمي الفيزياء وعلوم الأرض بطرح برنامج البكالوريوس والماجستير في علوم الفضاء وعلوم الأرض، كما قامت الكلية بطرح برامج مسرِّعة (BS-MS) في الفيزياء والرياضيات، تتيح لطلبة البكالوريوس المتميزين أخذ مواد من درجة الماجستير في السنة الأخيرة، وبالتالي يحصلون على درجتي البكالوريوس والماجستير معاً خلال 5 أعوام فقط. وأضاف أن الكلية تُخضِع جميع برامجها دورياً للاعتراف الأكاديمي محلياً من مفوضية الاعتماد الأكاديمي ودولياً من جهات أكاديمية عالمية مرموقة.
بحوث علمية نوعية
من جانبها أشارت الدكتورة أسماء المنهالي- وكيل كلية العلوم-، إلى أن الكلية تتصدر قائمة الأبحاث في الجامعة ولديها عدد من الأهداف الاستراتيجية في البحث العلمي، والشراكات البحثية مع مؤسسات بحثية عالمية كجامعة كاليفورنيا بيركلي، والمجلس الأوروبي للأبحاث النووية، في مجال فيزياء الجزيئات والفيزياء النووية، وعدد من الأبحاث المتعلقة بمعالجة المياه مع جامعة كيوشو اليابانية، بالإضافة إلى التعاون البحثي مع الأكاديمية الصينية للعلوم في مجال الصحة والبيئة والطاقة. وأصبحت الكلية تحتل المرتبة الأولى في إجمالي البحوث المقدمة في عام 2021 والتي تتجاوز 490 بحثاً، بأكثر من 50 % منشوراً في أفضل المجلات العلمية.
وفي إطار الأنشطة الموازية فإن الكلية تقوم بعدد من الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والبحثية لخدمة العلم والمجتمع وذلك من خلال إقامة المؤتمرات، والندوات والمحاضرات العلمية الهادفة، أبرزها في عام 2021 الندوة العالمية للعلماء المتميزين في علوم المواد في القرن 21 والمؤتمر العالمي السادس للجيوفيزياء الهندسية بالشراكة مع بلدية العين.
قادة المستقبل
وأكد عميد كلية العلوم أن الكلية مهتمة بإعداد قادة المستقبل وتجهيزهم لسوق العمل، وتولي أهمية قصوى لإرشاد الطالب قبل انضمامه للكلية وحتى تخرجه، حيث يسمح لطلبة الثانوية العامة المتميزين (من الصف الحادي والثاني عشر) بأخذ مواد متطلبات الكلية قبل انضمامهم للجامعة، وبالتالي يتمّ تسريع فترة دراستهم باحتساب هذه المواد عند التحاقهم بالجامعة. كما استحدثت الكلية برنامج التميز بالتعاون مع منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار،حيث صمم هذا البرنامج خبراء تدريب على ورش تدريبية تؤهل الطالب لسوق العمل وريادة الأعمال والابتكار في تخصصاتهم المختلفة.
#بياناتحكومية
- انتهى -
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.