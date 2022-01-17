العين: أكد أ.د. معمر بن كراوده عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات، أن الكلية ‏شهدت تطوراً كبيراً في مخرجاتها الأكاديمية النوعية التي تواكب متطلبات ‏برامج التنموية الوطنية وإعداد الكوادر الوطنية، حيث بلغ عدد الطلبة ‏المسجلين للعام 2021 قرابة 1800 طالباً وطالبة في مختلف التخصصات، ‏حيث تطرح الكلية 15 برنامجاً أكاديمياً بمعايير عالمية،علاوة على إنجازها ‏أكثر من ‏‎490‎‏ بحثاً علمياً خلال العام 2021-2020. ‏

إقبال الطلبة

وأشار إلى أن الكلية شهدت تطوراً بشكل ملحوظ في عدة مجالات، وشهدت ‏إقبالاً كبيراً، حيث وصل عدد المنتسبين حتى العام 2021 لأكثر من 1800 ‏طالباً وطالبة من طلبة البكالوريوس، و275 من طلبة الماجستير والدكتوراة ‏،وتطرح 15 برنامجاً على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في ‏تخصصات العلوم المختلفة، وتعمل على طرح برامج تلبي احتياجات الدولة، ‏حيث قام قِسمي الفيزياء وعلوم الأرض بطرح برنامج البكالوريوس ‏والماجستير في علوم الفضاء وعلوم الأرض، كما قامت الكلية بطرح برامج ‏مسرِّعة‎ (BS-MS) ‎في الفيزياء والرياضيات، تتيح لطلبة البكالوريوس ‏المتميزين أخذ مواد من درجة الماجستير في السنة الأخيرة، وبالتالي يحصلون ‏على درجتي البكالوريوس والماجستير معاً خلال 5 أعوام فقط. ‎وأضاف أن ‏الكلية تُخضِع جميع برامجها دورياً للاعتراف الأكاديمي محلياً من مفوضية ‏الاعتماد الأكاديمي ودولياً من جهات أكاديمية عالمية مرموقة.‏

بحوث علمية نوعية

من جانبها أشارت الدكتورة أسماء المنهالي- وكيل كلية العلوم-، إلى أن الكلية ‏تتصدر قائمة الأبحاث في الجامعة ولديها عدد من الأهداف الاستراتيجية في ‏البحث العلمي، والشراكات البحثية مع مؤسسات بحثية عالمية كجامعة ‏كاليفورنيا بيركلي، والمجلس الأوروبي للأبحاث النووية،‎ ‎في مجال فيزياء ‏الجزيئات والفيزياء النووية، وعدد من الأبحاث المتعلقة بمعالجة المياه مع ‏جامعة كيوشو اليابانية، بالإضافة إلى التعاون البحثي مع الأكاديمية الصينية ‏للعلوم في مجال الصحة والبيئة والطاقة. وأصبحت الكلية تحتل المرتبة الأولى ‏في إجمالي البحوث المقدمة في عام 2021 والتي تتجاوز ‏‎490‎‏ بحثاً، بأكثر من ‏‏50 % منشوراً في أفضل المجلات العلمية.‏

وفي إطار الأنشطة الموازية فإن الكلية تقوم بعدد من الأنشطة والفعاليات ‏الأكاديمية والبحثية لخدمة العلم والمجتمع وذلك من خلال إقامة المؤتمرات، ‏والندوات والمحاضرات العلمية الهادفة، أبرزها في عام 2021 الندوة العالمية ‏للعلماء المتميزين في علوم المواد في القرن 21 والمؤتمر العالمي السادس ‏للجيوفيزياء الهندسية بالشراكة مع بلدية العين. ‏

قادة المستقبل

وأكد عميد كلية العلوم أن الكلية مهتمة بإعداد قادة المستقبل وتجهيزهم لسوق ‏العمل، وتولي أهمية قصوى لإرشاد الطالب قبل انضمامه للكلية وحتى ‏تخرجه، حيث يسمح لطلبة الثانوية العامة المتميزين (من الصف الحادي ‏والثاني عشر) بأخذ مواد متطلبات الكلية قبل انضمامهم للجامعة، وبالتالي يتمّ ‏تسريع فترة دراستهم باحتساب هذه المواد عند التحاقهم بالجامعة. كما استحدثت ‏الكلية برنامج التميز بالتعاون مع منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار،حيث ‏صمم هذا البرنامج خبراء تدريب على ورش تدريبية تؤهل الطالب لسوق العمل ‏وريادة الأعمال والابتكار في تخصصاتهم المختلفة.‏

#بياناتحكومية

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