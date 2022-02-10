المنصة الرائدة تتيح خدمات توصيل الطعام والتنقل الشاملة لعملائها في قطر

الدوحة، قطر : أعلنت كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق خدمة توصيل الطعام، الأكثر طلباً بين عملائها، في قطر بالتعاون مع مجموعةٍ من أبرز وجهات الطعام المرموقة في القطاع.

وتمنح المنصة للمواطنين والمقيمين في قطر خدمة توصيلٍ سريعة إلى جميع أنحاء قطر، حيث يقوم كباتن شركة كريم بتوصيل الطلبات من أشهر المطاعم العالمية، مثل هارديز و جوليبي بالإضافة إلى المقاهي المحلية مثل حلويات أوبرا وسولت، إلى مناطق الدوحة ولوسيل وأم صلال محمد، مع سعي الشركة المتواصل للتوسع بأسرع وقت إلى باقي أنحاء الدولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خالد نسيبة، المدير العام لشركة كريم في قطر: "يسعدنا أن نشكّل حلقة وصلٍ مريحةٍ ومتينة بين عملائنا وأهم المطاعم في قطر مقابل أجور توصيل منخفضة خلال شهر فبراير، إذ تتمتع الدوحة بقطاع مأكولات حيوي ومتميز، مما أعطانا فرصةً فريدةً للتواصل مع مجموعة من العلامات المذهلة وتعزيز وصولهم للعملاء. وتشتهر خدمة توصيل الطعام لدينا بامتلاك شبكةٍ موثوقة من المطاعم الاستثنائية التي تقدم ألذ الأطعمة والمشروبات وذلك عبر تطبيقٍ بسيط يربط العملاء بمختلف الخدمات التي يحتاجونها".

وتتمثل فائدة منصة كريم متعددة الخدمات في قدرة العملاء على استخدام نفس تفاصيل البطاقة والمواقع والتفضيلات المحفوظة مسبقاً للعديد من الخدمات اليومية، بما في ذلك خدمة توصيل الطعام بالإضافة إلى تجارب التنقل المريحة مع كريم GO وكريم Comfort وكريم Max. وتتيح المنصة للعملاء فرصة ربح نقاط المكافآت مقابل كل رحلة أو طلب حيث يُمكن استبدالها بعد ذلك للحصول على حسومات تشمل الرحلات وباقات التنقل أو طلبات الطعام أو التبرعات.

ويساعد تطبيق كريم أصحاب المطاعم على توسيع قاعدة عملائهم وتعزيز طرق الدفع وتحسين إمكانياتهم اللوجستية؛ حيث يحظى شركاء كريم من المطاعم ومزودي الأغذية بإمكانية الوصول لمشتركي المنصة المسجلين والبالغ عددهم 55 مليوناً، والاستفادة من خيار الدفع عبر خدمة Careem Pay، فضلاً عن الوصول إلى شبكةٍ سريعة النمو من المناطق المستفيدة من خدمات التوصيل الشاملة إلى الوجهة النهائية.

ويتيح توسّع خدمة Careem Food في قطر فرص عملٍ جديدة لكباتن كريم الذين عمل الكثير منهم مع الشركة منذ انطلاقتها في عام 2016.

ويتعيّن على العملاء الراغبين بالاستفادة من خدمة توصيل الطعام أو خدمات التنقل، تحميل تطبيق كريم، و الضغط على خدمة طعام أو سيارة على الشاشة الرئيسية لاختيار المطعم أو السيارة المفضلة.

#بياناتشركات

- انتهى -

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022