لدعم وتطوير القطاع السياحي بالمملكة

المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية: وقعت «كروز السعودية Cruise Saudi» إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمسؤولة عن تطوير قطاع الرحلات البحرية في المملكة، اتفاقية تعاون مع «جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز»، لتدريب الكوادر الوطنية في المجال السياحي، وتوفير قوة عاملة محلية متميّزة وذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بينها لدعم وتطوير قطاع السياحة في المملكة، وتعظيم دوره الاقتصادي المنشود كأحد المحركات الرئيسية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية.

ووقع الاتفاقية رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز الأستاذ الدكتور نبيل بن علي الراجح، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بـ «كروز السعودية» الأستاذ غسان عقيل خان، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وعبر الأستاذ الدكتور نبيل الراجح، في تصريح بهذه المناسبة، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع «كروز السعودية» لدعم قطاع سياحة الرحلات البحرية في المملكة، كقطاع جديد وواعد يسهم بفاعلية في تطوير صناعة السياحة المتنامية في المملكة، وأشار إلى أن هذه الإتفاقية تأتي في إطار الاستراتيجيات التي تنتهجها الجامعة والمنبثقة من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز السياحة الداخلية، لدفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي؛ مؤكداً في الوقت ذاته حرص جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز كجهة تعليمية متميّزة بريادتها التعليمية في مجال السياحة والضيافة على دعم وتطوير قطاع السياحة من خلال تأهيل وتطويرالكوادرالوطنية والذي يأتي في أولى توجهات الجامعة الاستراتيجية بالتّعاون مع الجامعات العالميّة العريقة مثل كلّيّة لوزان السويسريّة العريقة للفندقة EHL المصنّفة عالميّا بالمركز الأوّل في مجال الضيافة. على تقدم كل ما من شأنه دعم ورفعة الوطن.

ومن جانبه، قال الأستاذ غسان عقيل خان، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود البارزة التي تبذلها «كروز السعودية» لتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الهادفة والمثمرة مع العديد من الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والشركات المحلية والدولية، لتطوير السياحة البحرية في المملكة، وتنظيمها وتنميتها والترويج لها، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني.

وأوضح الأستاذ غسان، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين الطرفين لتقديم برامج مهنية مشتركة، وتطبيقية متخصصة في مجال السياحة تشمل (دبلومات، ودورات متخصصة، ولقاءات مؤتمرية، وغيرها)، ودعم برنامج (سفراء الكروز) الذي أطلقته «كروز السعودية» بالتعاون مع شركة (MSC Cruises)، وجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، لتدريب الكوادر الوطنية، وصقل مهاراتهم، وتمنية قدراتهم بالمعرفة التقنية والخبرة المهنية في صناعة الرحلات البحرية، والسياحة والضيافة، لبناء قادة الصناعة في المستقبل، والعمل على تحقيق هدف الشركة الرامي إلى خلق 50,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2035.

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية، تنظيم دورات تدريبية متطورة لطلاب كلية الأعمال والسياحة بجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، بالتعاون مع «كروز السعودية» في مجال السياحة البحرية، وستكون مدتها ثلاثة أشهر، وتتفاوت بين التدريب العادي والمكثف، وتتضمن التدريب العملي الميداني أو على متن السفن، مع توزيع الطلاب على جميع الأقسام ذات العلاقة حسب الامكانية لتأهيلهم بشكل يضمن تحقيقهم لمتطلبات التدريب. وسيتم تقديم شهادة تدريب للطلاب في نهاية الدورات التدريبية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاتفاقيات العديدة التي وقعتها «كروز السعودية» مؤخراً لتطوير قطاع الرحلات البحرية، لتصبح المملكة وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية. حيث نجحت الشركة وفي فترة وجيزة منذ إطلاقها في يناير 2021م من بناء شراكات رئيسية هامة مع عده جهات داخل المملكة وفي الخارج، من بينها شراكتها الاستراتيجية مع شركتين من أكبر شركات الرحلات البحرية في العالم وهما: شركة (إم.إس.سيMSC Cruises )، وشركة (سينيك Scenic)؛ فضلاً عن حصولها على عضوية في ثلاث هيئات دولية رائدة هي: المجلس العالمي للسفر والسياحة، والرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، وجمعية موانئ الرحلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، ونجاحها في استقبال أكثر من 20,000 ضيف خلال موسم صيف 2021.

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