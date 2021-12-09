مسقط: بدأت شركة كروة للسيارات المتخصصة في تصنيع وتجميع الحافلات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مؤخرًا عملياتها التشغيلية وتدشين أول حافلة من إنتاجها.

أوضح الدكتور إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي للشركة: "المصنع يعتبر حجر الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على مدى العقود القادمة في السلطنة والذي سيمهِّد السبيل لما سيكون منارةً للتقدم في القطاع الصناعي وقطاع السيارات في السلطنة."

وأضاف البلوشي: "تعد كروة للسيارات مثالًا على تجسيد رؤية التنويع الاقتصادي في السلطنة، حيث تؤكد في نموذج أعمالها على أربع أهداف رئيسية تتمثل في الآتي: تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوطين المعايير والتقنيات العالمية، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدقم والسلطنة ككُل، وتمكين الشباب من خلال إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع النقل".

كما أضاف: "يلعب موقع المصنع الإستراتيجي دورًا مهمًا باعتبار أن الدقم بوابة اقتصادية وصناعية مهمة، وهو ما سيساهم في تعزيز مكانة المصنع باعتباره أول منشأة متخصِّصة في صناعة المركبات في السلطنة. ونهدف بمساعدة شركائنا في مجال التكنولوجيا إلى تقديم العديد من الابتكارات والممارسات والتقنيات الإنتاجية في السلطنة واضعين بذلك المعايير لجميع المنشآت الإنتاجية في المستقبل القريب".

يشغل المصنع مساحة 600 ألف متر مربع، وتضم المرحلة الأولى من الإنتاج 40 ورشة يعمل فيها فريق من المختصين المسؤولين عن تصنيع وإنتاج الحافلات وتركيب قطع الغيار والتحقق من مستوى الجودة وغيره. يتولى المصنع إنتاج ثلاث طرازات مختلفة تحمل علامة كروة التجارية مع التركيز في البداية على إنتاج الحافلات المدرسية وسيتم العام المقبل التوجه إلى إنتاج حافلات المدن وحافلات الخطوط الطويلة. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج السنوي بين 500 حافلة خلال السنة الأولى.

وأشار الدكتور: "المرحلة الأولى من العمليات التشغيلية تُركّز على إنتاج الحافلات المدرسية والتي سيتم استخدامها في مونديال قطر 2022 بالدوحة، وسيتم العام المقبل التوجه إلى إنتاج حافلات للمدن، وأخرى للخطوط الطويلة."

لا تقتصر القيمة التي تضيفها كروة للسيارات للسلطنة على خدمة الزبائن فحسب، بل يساهم الموقع الاستراتيجي للمصنع في إتاحة فرص ثمينة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب العُماني في المجالات اللوجستية والفنية والهندسية والصناعية إذ تهدف الشركة إلى دعم هذه الإمكانيات والاستفادة منها في المستقبل.

وأضاف الدكتور إبراهيم البلوشي بأن تدشين المصنع يعد لحظة تاريخية ليست بالنسبة لشركة كروة للسيارات فحسب، بل للسلطنة ككُل حيث يبشِّر بولادة حقبة جديدة في قطاع صناعة السيارات في السلطنة ويشهد على وصول حافلات كروة التي تحمل شعار "صُنع في سلطنة عُمان" أقاصي الأرض ودانيها.

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021