جدة، المملكة العربية السعودية: أصدر معهد البنك الإسلامي للتنمية كتابًا جديدًا يشرح بالتفصيل آلية تطبيق تقنيات التوزيع ذات "التبعات الثقيلة" للحد من المخاطر في محافظ التمويل الإسلامي. ويأتي الكتاب بعنوان "ذيول ثقيلة وتدابير متماسكة للمخاطر في التمويل الإسلامي" من تأليف الدكتور/ محمود بكري، الخبير الاقتصادي والباحث في معهد البنك الإسلامي للتنمية.

يتصدر الكتاب تعريفاً تطبيقياً للموضوع، يتناول المفاهيم الكامنة وراء "الذيول الثقيلة" وإجراءات المخاطر المتماسكة، علاوة على مجموعة من الأمثلة العملية حول كيفية تطبيق التقنيات ذات الصلة.

وينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء رئيسة تضع بين يدي القراء القواعد العامة للأفكار والأساليب الأساسية المتعلقة بتوزيعات الذيول الثقيلة، بالإضافة إلى تعريفهم بأحدث الأدوات التي تستخدم توزيعات الذيول الثقيلة.

ويقدم الجزء الأول قراءة متعمقة في التمويل الإسلامي، ويناقش مصادره، ومبادئه وإرشاداته الرئيسة، بينما يغطي الجزء الثاني أربعة موضوعات رئيسة تشمل نظرية الاحتمالات، ونمذجة السلاسل الزمنية، والذيول الثقيل، والتوزيعات المستقرة وهياكل التبعية.

ويفصل الجزء الثالث آلية تطبيق الأساليب المتقدمة في إدارة المخاطر مع التركيز بشكل كبير على مخاطر السوق، بينما يغطي الجزء الأخير تدابير اختيار المحفظة وتحسينها، وقياس أدائها.

وفي سياق تعليقه على إصدار الكتاب، أوضح الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية ورئيس الاقتصاديين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قائلاً: "أصبحت التوزيعات الإحصائية ذات الذيول الثقيلة ذات أهمية كبيرة منذ أن نشر السيد/ نسيم طالب كتابه: (The Black Swan) في عام 2007. وإن جلب هذه المفاهيم إلى صناعة التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال سيكون ذا قيمة كبيرة".

يجدر بالذكر أن الكتاب يتميز بأسلوب الكتابة البسيطة المنظمة، ومن المؤمل أن يكون ذا فائدة كبرى في مجال التمويل الإسلامي لكافة الأكاديميين والمهنيين والممارسين وطلبة العلم.

ويقول مؤلف الكتاب الدكتور محمود بكري: "تكمن أهمية الكتاب في أنه لا يؤكد فقط على أهمية مفاهيم من قبيل الذيول الثقيلة وتدابير المخاطرة المتماسكة ويقدم الجانب النظري لها، ولكنه يوضح أيضًا الجانب العملي للاستخدام الفعلي من خلال تقديم أمثلة عملية".

ويمكن للراغبين الحصول على نسختهم من الكتاب عبر الموقع الإلكتروني للمعهد (https://isdbinstitute.org/) ومن ثم الاطلاع عليه من خلال تنزيل تطبيق المعهد لقراءة الكتب الإلكترونية (IsDBI Reader App) المتاح عبر كل من متجر أبل Apple Store ومتجر قوقل Google Play Store.

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نبذة عن معهد البنك الإسلامي للتنمية

معهد البنك الإسلامي للتنمية هو المنارة المعرفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويحمل المعهد على عاتقه قيادة تطوير الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة، مسترشدا بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من أجل دعم التقدم الاقتصادي المستدام للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وسائر المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم. وقد تأسس المعهد عام 1981م بمسمى المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ثم تغير المسمى في أبريل 2021م إلى معهد البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف مواءمته بشكل أفضل مع الأولويات الناشئة لبنك التنمية الإسلامي وتمكينه بفعالية من قيادة الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة من أجل التنمية المستدامة.

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