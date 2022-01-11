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بعنوان: "من يجرؤ على الحلم: كيف أوصل محمد بن راشد دبي إلى العالمية"
دبي: كتاب جديد في طريقه للنشر، عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة؛ رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعنوان: "من يجرؤ على الحلم: كيف أوصل محمد بن راشد دبي إلى العالمية". الكتاب من تأليف رائد برقاوي؛، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج. يستعرض الكتاب قصة نجاح دبي وكيف أصبحت في ظل القيادة الحكيمة لسموه مركزًا عالميًا رائدًا للمواهب، ومكانًا يمكن للشباب العرب أن يجدوا فيه الموارد والفرص لتحقيق أحلامهم.
ومن المقرر أن تنشر مجموعة "موتيفيت ميديا" الكتاب باللغة العربية في وقت لاحق من الشهر الحالي، ومن المتوقع أيضًا أن تكون هنالك نسخة باللغة الإنجليزية قريبًا.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال رائد برقاوي، الذي سيتبرع بإيرادات كتابه الجديد إلى مركز النور لتدريب الأشخاص ذوي الهمم: "لقد سعيت لإبراز الرؤية التي مكّنت دبي من أن تصبح واحدة من أكثر المدن جاذبية في العالم. في كتاب (من يجرؤ على الحلم)، الذي يعرض كيف نجح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تمكين الأحلام في منطقة توقفتْ عن الحلم. يحاول الكتاب أيضًا استكشاف المؤهلات التي تمتلكها دبي والإمارات العربية المتحدة، التي تمكّنهما من الحلم في وقت توقف فيه الكثير عن ذلك، وما يحمله المستقبل لهذا البلد، بالإضافة إلى موضوعات مهمة أخرى".
ومن جانبه، قال إيان فيرسيرفيس، الشريك الإداري لمجموعة "موتيفيت ميديا": "يسعدنا نشر هذا الكتاب الجديد الرائع عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويملك الصحافي رائد برقاوي أحد أكثر الأقلام تميزًا في الصحافة وخاصة الاقتصادية منها، ولطالما كان كاتبَ رأيٍ موثوق به في الشؤون الإقليمية على مدى العقود العديدة الماضية. يتحدث كتابه عن حكمة وبصيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ويتتبع التطور المذهل لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويستكشف الكتاب كذلك قيادة سموه ومبادراته المستقبلية التي ساعدت في إلهام الشباب وتمكينهم. ستكون قراءة هذا الكتاب ممتعة لأي شخص أدهشته قصة النمو المذهلة لإمارة دبي والإمارات العربية المتحدة".
#بياناتشركات
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لمحة عن مجموعة "موتيفيت ميديا": تأسست مجموعة" موتيفيت ميديا" في عام 1979، ويعمل فيها قرابة 200 محترف من ذوي الخبرة في مقرها الرئيس في مدينة دبي للإعلام، ولديها مكاتب في أبوظبي ولندن. وتشمل خبرات النشر الواسعة للمجموعة وسائل إعلامية مطبوعة ورقمية حائزة على جوائز، مثل: What’s On و Emirates Woman وGulf Business. وبالإضافة إلى الكتب والمجلات، تنتج المجموعة أيضًا محتوى عبر منصات أخرى، مثل: الفيديو والوسائط الرقمية والسينما والفعاليات، ومن ذلك مهرجان دبي لينكس للإبداع. يمكن الاطلاع على المزيد حول المجموعة في موقعها على الإنترنت motivatemedia.com.
© Press Release 2022
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