استضافت "كانون الشرق الأوسط" (Canon Middle East) ، المزود الرسمي لحلول الطباعة والتصوير لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، مؤتمرها السنوي للشركاء في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وذلك في "إكسبو 2020 دبي". واختتمت نسخة العام الجاري من هذا المؤتمر والتي أقيمت مؤخراً تحت عنوان "عملاء جدد، عالم جديد"، حيث سلطت الضوء على أهمية تبني الرقمنة للبقاء على تواصل مع المواطنين الرقميين والعملاء في العصر الحديث.

وفي أول فعالية مباشرة تقام بعد عامين، احتفت "كانون" بشركائها في المنطقة ممن شاركوا بشكل فعلي أو افتراضي في هذا المؤتمر، لإبدائهم مرونة وفعالية وحفاظهم على استمرارية الأعمال في خضم التحديات العالمية التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" في العام 2020. كما شكل الحدث منصة لمناقشة واستكشاف فرص الأعمال وآفاق التعاون المستقبلي الناشئة عن التطور الرقمي ونموذج العمل الهجين ومبادرات الاستدامة وغيرها، بالإضافة إلى تكريم جهود شركاء "كانون" التجاريين.

كما تطرق المؤتمر إلى الأنماط المتغيرة لسلوك العملاء كاستجابة لتزايد الاستهلاك الرقمي، وأكد على أهمية الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام. وشدد المؤتمر كذلك على الاتجاه التصاعدي للمبيعات على الإنترنت، ومبادرات مشاركة العلامة التجارية المختلفة لتوفير تجربة عملاء استثنائية، والتغييرات في اتجاهات التسوق بين المستهلكين.

وسلط مؤتمر الشركاء السنوي الضوء على رؤية "شريك التصوير مدى الحياة" لشركة "كانون الشرق الأوسط وتركيا" ومهمتها الرامية إلى تعزيز محفظة العلامة التجارية لـ "كانون" مع توفير خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء. كما ألقت الإدارة الإقليمية لشركة "كانون" الضوء على استراتيجيات العلامة التجارية وخارطة الطريق للعام 2022، وبحثت المبادرات المخطط لها في المنطقة والتي تهدف إلى تحديد مسار العلامة التجارية للمضي قدماً في مرحلة ما بعد الجائحة.

وقال فينكاتاسوبرامانيان هاريهاران، مدير عام شركة "كانون الشرق الأوسط وتركيا": "أثرت الجائحة بشكل ملحوظ على سلوك المستهلكين، ونحن حريصون على تطبيق المبادرات المبتكرة وتعزيز علاقات التعاون بما يخدم بشكل أفضل متطلبات المستهلكين في العصر الرقمي. وتماشياً مع إعادة تصور أعمالنا لتقديم تجربة ايجابية تركز على المستهلك، نعتزم التركيز على تطوير شراكاتنا وتعميق علاقاتنا مع العملاء. كما نسعى إلى تعزيز الوعي بعلامتنا التجارية، وتحديد مسارات جديدة لدخول الأسواق في ظل توسيع محفظة علامتنا التجارية في العام 2022."

وأضاف هاريهاران: "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا للتعامل مع الواقع النشط للسوق الرقمي والمستهلكين في العالم الرقمي، والتعاون مع العملاء في المنطقة ومعالجة متطلباتهم المتغيرة بسرعة مع الحفاظ على المرونة وقابلية التكيف."

وشاركت في جلسة النقاش خلال المؤتمر الافتراضي لجنة من الخبراء، بمن فيهم نايلة الخاجة، أول مخرجة وكاتبة سيناريو إماراتية؛ ومها موسى، منتجة فيديو إبداعي على "تيك توك"؛ وسونيل بانديتا، مدير الإنتاج في "المتحدة للطباعة والنشر". وأدارت الجلسة جيسي المر، استشارية اتصالات مستقلة وصحفية ومقدمة برامج ومدربة إعلامية معتمدة. وتبادل أعضاء اللجنة الأفكار حول مواضيع شملت الأدوات الرقمية للعصر الحديث، والقطاعات الابداعية في العصر الرقمي، والمستهلكين في العصر الرقمي، وظهور التعلم الإلكتروني وحلول المؤتمرات الافتراضية، ونماذج العمل عن بعد، والطرق المتعددة التي ساهم فيها الوباء في تسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

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-انتهى-

حول "كانون الشرق الأوسط"

"كانون الشرق الأوسط"، هي شركة تابعة لشركة "كانون أوروبا"، وتعتبر المقر التشغيلي لشركة "كانون" العالمية ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وتأسست "كانون" في عام 1937، وهي تضع نصب عينيها توفير أجود أنواع الكاميرات على الإطلاق لعملائها. كما تركز الشركة على تطبيق مفهوم "قوة الصورة" الذي يشكل حافزاً لتوسع آفاق تقنياتها نحو أسواق جديدة، وهو ما ساعد على ترسيخ مكانتها بين الشركات الرائدة عالمياً في تقديم الحلول المبتكرة في قطاع التصوير الفوتوغرافي للمستهلكين والشركات على السواء.

وتعمل "كانون" في إطار فلسفتها المؤسسية "كيوسي " Kyosei، والتي تعني باللغة اليابانية: العيش والعمل معاً من أجل الصالح العام. وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، تحرص "كانون أوروبا" على تحقيق النمو المستدام في الأعمال وتركز على تقليص بصمتها البيئية ومساعدة عملائها على الحد أيضاً من تأثيرهم على البيئة عبر استخدام منتجات "كانون" وحلولها وخدماتها.

كما تستثمر "كانون" بشكل كبير في مجال البحث والتطوير بهدف تقديم أفضل المنتجات المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين ومواكبة آفاقهم الإبداعية. وتتيح "كانون" لكافة المستهلكين، بدءاً من المصورين الهواة وصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، التعبير عن عشقهم الكبير للصورة. يتوافر مزيد من المعلومات حول "كانون الشرق الأوسط" على الرابط www.canon-me.com

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