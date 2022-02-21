بربحية 30.14 فلس للسهم الواحد

تضاعفت إجمالي الإيرادات لتبلغ 30.1 مليون دينار كويتي تمثل الرسوم والعمولات 67.2% منها

ارتفعت الايرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 34.3% لتبلغ 20.2 مليون دينار كويتي

الكويت: أعلنت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، عن بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 محققة أرباحاً صافية بلغت 10.3 ملايين دينار كويتي (ربحية السهم 30.14 فلس) مقابل خسائر بقيمة 2.7 مليون دينار كويتي في العام 2020 (خسارة السهم 7.85 فلس).

وقد ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 99.4% لتبلغ 30.1 مليون دينار كويتي (2020: 15.1 مليون دينار كويتي) فيما ارتفعت الايرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 34.3% مقارنة بالعام 2020 لتبلغ 20.2 مليون دينار كويتي والتي تمثل 67.2% من إجمالي الإيرادات.

وخلال العام 2021، استقطبت الشركة أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي استثمارات في عدد من المنتجات والصفقات ونمت الأصول المدارة بنسبة 12.8% لتصل إلى 14.6 مليار دولار أمريكي في نهاية العام جراء استثمارات جديدة والأداء المميز للأصول المدارة. وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداءً فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها وحصل صندوق كامكو الاستثماري على جائزتي "أفضل صندوق أسهم في الكويت لفترة خمس سنوات" و "أفضل صندوق أسهم في الكويت لفترة عشر سنوات" من ريفينيتيف ليبر. كما برزت صناديق الأسهم الكويتية المدارة من قبل كامكو إنفست ضمن الأفضل أداء خلال العام حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري 29.79% وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول 28.73% فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 25.72% ليكون الأفضل أداء ضمن الصناديق الإسلامية.

وخلال العام ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي كما تم التخارج بنجاح من استثمارين عقاريين في ألمانيا والمملكة المتحدة لصالح العملاء محققاً عوائد مجزية. وتمكن فريق إدارة أصول الحالات الخاصة من التخارج بنجاح من عدد من الاستثمارات نيابة عن العملاء بقيمة 51.6 مليون دولار أمريكي. كما تم تأسيس صندوق أجنبي للاستثمار في قطاع الشركات الناشئة والمبتكرة وطرحه للتسويق في دولة الكويت بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

ونجح فريق الاستثمارات المصرفية في إدارة 22 صفقة خلال عام 2021 بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليار دولار أمريكي وتمكن من الدخول إلى أسواق جديدة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن والبحرين إلى جانب انشطته القائمة في الكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة. وتضم الصفقات ست صفقات دمج واستحواذ لصالح العملاء، وست عمليات في أسواق رأس المال وعشرة صفقات في أسواق الدين. فقد أدار فريق الاستثمارات المصرفية تسع إصدارات سندات وصكوك في الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والبحرين بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار دولار أمريكي وقدم خدمات استشارية لدين بقيمة 330 مليون دولار أمريكي. كما أدار الفريق عملية الاكتتاب الخاص والإدراج لشركة في القطاع اللوجستي، وعمليات زيادة رأس المال لأربع شركات مدرجة في بورصة الكويت وبيع حصة 26.2% في شركة مدرجة. كما لعب الفريق دور مستشار الشراء الحصري لثلاث صفقات في الكويت والأردن ومستشار البيع الحصري لثلاث صفقات في الإمارات العربية المتحدة ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

واستمر ذراع الوساطة المالية، شركة الأولى للوساطة المالية، في استقطاب عملاء جدد بما في ذلك خدمات التداول الالكتروني. وتمكنت الشركة بنجاح من اجتياز اختبارات نظام التداول بصافي الالتزامات (خدمة الـ Netting) والتي أصبحت رافداً جديداً للإيرادات.

تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبحقوق مساهمين بلغت 60.4 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2021، بارتفاع بنسبة 20.9% مقارنة بـنهاية ديسمبر 2020، وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى "BBB" وتصنيف قصير الاجل عند "A3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2021.

ونتيجة لقيام الشركة بتحقيق ارباح تعكس المنهج والاستراتيجية الناجحة لإدارة الشركة، فقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 فلس للسهم الواحد.

وفي معرض حديثه عن النتائج المالية قال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي: "نحن سعداء بهذه النتائج التي تعكس الخبرات التي يتمتع بها الفريق في شتى المجالات ومتانة استراتيجيتنا بالإضافة إلى مرونة نموذج أعمالنا في التكيف مع المتغيرات والتقلبات التي شهدها العالم وأسواق المال خلال الفترة الماضية. فقد تمكنا من تحقيق العديد من الإنجازات أسفرت عن نتائج إيجابية منها ارتفاع حجم الأعمال وحجم الأصول المدارة واستقطاب عملاء جدد بالإضافة إلى ارتفاع في الإيرادات والأرباح الصافية وتعزيز مركزنا المالي وغيرها".

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نبذة عن كامكو إنفست:

تعد شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) "كامكو إنفست" قوة مالية إقليمية غير مصرفية تتخذ من دولة الكويت مقراً لها وتتواجد في الأسواق المالية الإقليمية الرئيسية تأسست في عام 1998 ومدرجة في بورصة الكويت منذ العام 2003. كامكو إنفست هي شركة تابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" مستقلة إداريا وتطبق أعلى معايير الحوكمة وخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.

يبلغ حجم الأصول المدارة حوالي 14.6 مليار دولار أمريكي (كما في 31 ديسمبر2021) في فئات أصول وأسواق مختلفة مما يجعلها أحد أكبر مدراء الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 29.2 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها وحتى 31 ديسمبر 2021 في أسواق رأس المال وأسواق الدين والدمج والاستحواذ.

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